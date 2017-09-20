Хуже, чем на фронте

Новосибирцы выбирают дороги, которые обязательно нужно отремонтировать в следующем году, — второй этап опроса мэрии продлится до 2 октября . В шорт-лист самых убитых дорог вошли, говорят чиновники, «самые проблемные участки» из тех 280, которые прислали горожане. Дороги, которые наберут больше всего голосов, отремонтируют в 2018-м; на момент публикации в опросе приняли участие больше 4 тысяч человек. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ проехали по самым убитым, по мнению горожан, дорогам Новосибирска — и обнаружили, что некоторые из них в неожиданно хорошем состоянии.

Голосование за самые плохие дорогие открылось на портале «Мой Новосибирск» 18 сентября. За два дня в нем уже приняли участие больше 4 тысяч человек. В каждом районе — свой рейтинг улиц, на которых нужно делать ремонт в первую очередь.







Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали на участках, которые лидируют в опросе, и узнали у водителей, действительно ли эти дороги в таком плохом состоянии, что их нужно срочно ремонтировать. Результаты оказались неожиданными.





Улица Серебренниковская





Из всех улиц Центрального, Заельцовского и Железнодорожного районов в лидерах оказались улицы Серебренниковская (от пересечения с Октябрьской и до автовокзала), Дачная (от улицы Дмитрия Донского до Перевозчикова), а также участок улицы Писарева.







Улица Серебренниковская





Первое, что бросается в глаза на Серебренниковской (за неё проголосовало 19,47% участников опроса), — это разбитое покрытие возле трамвайных путей: выбитая плитка и широкие трещины на асфальте. «Я из всех улиц, которые перечислены в опросе на портале мэрии, голосовала именно за Серебренниковскую, потому что считаю, что она хуже остальных, — объяснила корреспонденту водитель Mitsubishi Оксана. — Эти стыки у трамваев ощущаются очень сильно».





Улица Серебренниковская





«Есть канализационные люки, не заделанные никак абсолютно. Едешь и подпрыгиваешь. Тут она вообще хорошо убита. Вокруг люка всё разбито, провалы рядом большие», — согласился проезжавший по Серебренниковской водитель «Тойоты» Виктор.







Улица Дачная





Лидером антирейтинга дорог Заельцовского района стала улица Дачная (проголосовало 19,87%) — участок от Дмитрия Донского до Перевозчикова. На дороге, по наблюдению корреспондентов, асфальт проседает ровно по краям квадратных заплаток, которые, видимо, сделали во время ямочного ремонта.







Улица Дачная





Водители, которых опросили корреспонденты НГС.НОВОСТИ, рассказали, что знают на Дачной несколько «знаменитых ям». Правда, некоторые, по их словам, уже «стали меньше». «Тут, конечно, была ямка, сантиметров десять, объехать её в принципе невозможно, особенно если лужа», — показывает на одну из них новосибирец Александр.





Улица Дачная





«От одного края бордюра до другого, по всей ширине. Но в этом году вроде получше стало», — считает мужчина и говорит, что придраться особо не к чему, тем более «тот, кто был в Бийске, не осуждает дороги других городов».







Буквально за день лидера опроса по Центральному округу, улицу Серебренниковскую, опередила Писарева (на 20 сентября — больше 20% проголосовавших).







Улица Урицкого





Корреспонденты НГС.НОВОСТИ также побывали на улице Урицкого (занимает четвёртое место в рейтинге), которая, на первый взгляд, выглядит самой разбитой из всех участников голосования по Центральному округу. Здесь буквально яма на яме. Обратить на неё внимание властей просили жители тихого центра, когда протестовали против пешеходной улицы Ленина.





Улица Урицкого





Также по округу в списке на возможный ремонт: Дмитрия Шамшурина (от Комсомольского проспекта до проезда Виктора Ващука), два участка на Спартака и улица Холодильная (перекрёстки с улицей Стасова и Тимирязева).





Улица Волочаевская





В Октябрьском районе новосибирцы активно голосуют за участок улицы Волочаевской (от Гусинобродского шоссе до дома №51 по улице Татьяны Снежиной). За неё проголосовало больше 40% новосибирцев.





улица Волочаевская





Правда, выглядит улица, на первый взгляд, как большинство дорог города, при этом далеко не самых разбитых. «Конечно, я бы не сказал, что она айс. Вся в волнах, — объяснил один из водителей. — Вспомнят об этом с первым гололёдом». На втором месте по Октябрьскому району — проезд от Гусинобродского шоссе до улицы Высоцкого (23,81%), на третьем — проезд от Большевистской до улицы Хитроевской (18,36%).







Улица Чемпионская





Самый загадочный выбор новосибирцев — улица Чемпионская, которая набрала больше половины голосов по всему Дзержинскому району. Выглядит она примерно так же, как и соседние улицы частного сектора. Здесь стоит несколько коттеджей, дорога частично посыпана щебнем, иногда попадаются осколки кирпичей и кусочки пластика непонятного происхождения.





Улица Чемпионская





«Я здесь жилье продала, переехала, — рассказала корреспонденту бывшая жительница дома на Чемпионской Ольга. — Дорога здесь одна из самых худших в Дзержинском районе. По ней ни ездить, ни ходить невозможно, всё время грязная на работу приходила. Так вроде кажется обычной, но когда дождь, слякоть, знаете, что здесь будет?». Помимо Чемпионской в списке претендентов на ремонт в Дзержинском районе — Трикотажная, проспект Авиастроителей, Красина, Учительская, Писемского.







Улица Мира





В Кировском районе большинство проголосовало за улицу Мира (от пересечения с улицей Ватутина до улицы Аникина) — 58,64%. Самые большие разрушения асфальта здесь у трамвайной линии. «Рельсы торчали сантиметров на десять, поэтому все замедлялись.





Улица Мира





Сейчас чуть получше стало, и то хорошо, но всё равно все останавливаются, когда чуть трамвай поворачивает, — рассказал Василий, приехавший на СТО у остановки «Оловозавод». — А чуть подальше там две такие конкретные ямы и по сей день, машина офигевает». 24% горожан считают, что нужно ремонтировать проезд от улицы Гранатовой до улицы 2-й Прокопьевской. И ещё каждый пятый предлагает отремонтировать всю улицу Виктора Уса.





Улица Троллейная





С большим отрывом среди улиц Ленинского района лидирует Троллейная (участок от Широкой до Плахотного) — 39, 94%. Ям корреспонденты практически не нашли. Видно лишь, что дорога в заплатках. «Дождь как пойдёт, всё, можно утонуть вместе с машиной. Постоянно вода стоит, слива нет», — озвучил единственный недостаток Николай, который припарковался на обочине.





Улица Троллейная





На втором месте (20,32%) в Ленинском районе участок на улице Планировочной (от улицы Ватутина до Выставочной, и от улицы Планировочной, 5 до Котовского).







Голосование идёт на портале «Мой Новосибирск» до 2 октября. Те улицы, которые наберут большинство голосов, мэрия обещает отремонтировать в 2018 году. Выбрать самые проблемные участки города власти просят горожан уже в третий раз, в прошлом году на голосование вышли 37.

