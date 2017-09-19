«Я ещё должен остался»: суд отобрал купленную квартиру у молодой семьи

Новосибирец Антон Попов жил в квартире на улице Кропоткина несколько лет, но ему пришлось съехать с женой и маленьким ребёнком. Одна из бывших владелиц квартиры подала в суд, чтобы вернуть жилплощадь. Оказалось, что доверенность, по которой она якобы разрешала дочери продать квартиру, поддельная — и суд решил вернуть жильё пенсионерке, лишив молодую семью дома. НГС.НОВОСТИ узнали планы Антона Попова и выяснили, почему вообще не стоило покупать эту квартиру.

Однокомнатную квартиру в панельной девятиэтажке Антон Попов купил 4 года назад. Он обратился в агентство недвижимости «Банк Недвижимости. Корпорация Планета» в августе 2013 года, а через месяц получил 29 квадратных метров на улице Кропоткина за 1 миллион 635 тысяч рублей. Там он и поселился с женой и маленьким ребёнком.







Как объяснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ Антон Попов, раньше купленная квартира находилась в общей собственности сибирячки Нины Сергейчик и её дочери Жанны Еникеевой. Дочь принесла доверенность от пенсионерки, в которой та якобы не возражала против покупки квартиры.







«Матери не было в момент сделки. Дочь предоставила доверенность, что мать доверяет ей распоряжаться имуществом.





Дочь денежки получила, сделку зарегистрировали, я сделал ремонт… И через 2 года 10 месяцев мать решила подать иск», — пояснил Антон Попов.







По информации базы судебных решений России, Нина Сергейчик обратилась в Заельцовский районный суд с иском к дочери и покупателю квартиры. Она потребовала признать договор купли-продажи недействительным и вернуть её жильё. Сергейчик сообщила суду, что эту квартиру Жанна Еникеева продала без её ведома и согласия, воспользовавшись состоянием здоровья матери.







«Истец сама договор купли-продажи не подписывала и не могла подписать, поскольку находилась на стационарном лечении в больнице, своего волеизъявления не выражала на продажу квартиры и денежный расчет за квартиру либо за долю в квартире не получала, доверенность дочери не выдавала», — сказано в судебном решении.







Доверенность оформили в Назранском нотариальном округе (республика Ингушетия). Нина Сергейчик сказала суду, что никогда не видела нотариуса, который якобы заверил эту доверенность. В Нотариальной палате Республики Ингушетия в ответ на запрос суда подтвердили, что не выдавали доверенности женщине от Нины Сергейчик.







Кроме того, суду дали ответ в Новосибирской клинической психиатрической больнице, уточнив, что в это время Сергейчик находилась на лечении.







В итоге суд признал доверенность ничтожной, а квартиру постановил вернуть Нине Сергейчик. Попов обжаловал решение, но областной суд оставил решение неизменным.







«Судебное решение не совсем понятное: претензии предъявляет только мать, а суд фактически возвращает квартиру в собственность и дочери, и матери. Фактически собственники получили и квартиру, и деньги», — возмутился Антон Попов.







Он написал петицию в Верховный суд России и прокуратуру Новосибирской области со словами, что «суд лишил меня квартиры и денег в пользу предыдущих собственников, да я ещё и должен остался». Также он написал заявление в полицию, требуя возбуждения уголовного дела по статье «мошенничество», и планирует ещё раз оспорить решение суда — уже в кассационной инстанции.







Сейчас Антон и его семья съехали с квартиры — чтобы «не иметь личных контактов с судебными приставами». Планы Нины Сергейчик и её дочери на жильё пока неизвестны. Адвокат пенсионерки Светлана Копцева рассказала НГС.НОВОСТИ, что теперь Попов может подать иск к Жанне Еникеевой и вернуть свои деньги.







«Есть решение суда, апелляция прошла, оно вступило в законную силу. У него есть право обжаловать его в кассационном порядке. Пусть к риэлторской компании обращается — почему они не несут ответственность за правовое последствие этой сделки», — высказалась защитник Сергейчик.







Эксперты крупных агентств недвижимости констатируют, что шансов вернуть деньги за квартиру у новосибирца немного, поскольку сделка была рискованной с самого начала. «С доверенностями риски абсолютно серьёзные. Большинство банков за редчайшими исключениями, по сложнейшему индивидуальному согласованию, отказываются проводить сделки с доверенностями», — говорит директор АН «Республика» Дмитрий Холявченко.







По словам специалиста, даже не поддельную доверенность человек может быстро отозвать у нотариуса — по разным причинам.





Кроме того, подозрения должны вызвать доверенности, оформленные в других регионах — и особенно рискованны документы из Северного Кавказа.







Директор Центрального Агентства Недвижимости Олег Харченко согласен с коллегой — сделки купли-продажи квартиры безопаснее совершать в присутствии всех сторон или же использовать электронные подписи. Что касается работы агентства недвижимости, к нему у экспертов не возникает особых претензий, поскольку проверять все документы должен ещё и юрист (у крупных агентств недвижимости он есть) — тогда как главной задачей риэлтора считается просто подбор жилья.







В истории Антона Попова замешан ещё и внутренний семейный конфликт, внутри которого он невольно оказался, предположил Олег Харченко. «Внутренние конфликты [члены семьи] перекладывают на третью сторону, которая расплачивается за это деньгами и нервами. Несогласие супруга, доверенность из другого города, отсутствие возможности приехать, преклонный возраст контрагента и так далее — всё это может стать основой для дальнейших судебных споров», — перечислил эксперт причины отказаться от подозрительной квартиры до покупки.







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