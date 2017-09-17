«Я паркуюсь как чудак»: чиновничья «Камри» ООО на встречной полосе

Toyota Camry запарковалась на встречной полосе и какая мгновенная карма настигла «Мазду» на тротуаре

В новом, 39-м выпуске рубрики НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: членовоз встал на встречной полосе, а «Мазда» вывернула колесо при парковке через бордюр.





Начинает выпуск чёрная чиновничья «Тойота Камри» с номерам ООО и цифрами 036 из первой сотни. Её застукали под запрещающим знаком на нечётной стороне улицы Советской возле главпочтамта, да ещё и на встречной полосе.















«Во дворе дома Красный проспект, 85. Понятно что "скорая", понятно что на вызов, но на детской площадке!!! А там потом маленькие дети ползают. Хотя чуть подальше есть парковка. Высадил бригаду, отъехал. Но это настоящий *удак!» — возмущен читатель Дмитрий.













Дом офицеров на Красном проспекте. Кому-то подали «Лэнд Крузер Прадо» прям к парадной.













«Во дворе дома по адресу Геодезическая, 9 джип перекрыл пешеходную дорожку. Тяжело протиснуться даже стройной даме, а мамочкам с колясками или бабушке с клюкой пройти без шансов», — пишет Инна.















«На задворках бывших Кропоткинских бань. Запёр свой автохлам в тенёк на травку, и спокойничек», — язвят местные жители.















Повелитель газонов.













Красивый «Мерседес» приятно расположился на Красном проспекте.













А это не менее красивый BMW на тротуаре.













Огромный «Кадиллак» — туда же.













«Посещая по работе офис МУП "Горводоканал", расположенный по адресу улица Революции, 5, постоянно вижу автомобиль "Фольксваген Пассат" с государственным регистрационным знаком н093нн54 в зоне действия знака 3.28 "Стоянка запрещена". Данный факт был бы рядовым нарушением, если бы не принадлежность автомобиля, который является персональным автомобилем Юрия Николаевича Похила, депутата города Новосибирска», — делится наблюдениями читатель Никита. Ранее другие машины главы «Горводоканала» Похила уже ловили на нарушениях правил парковки местные общественники.













Можно встать в арке дома — благо номера ВВВ позволяют и не такое.













Ну а этот снимок из серии «преступление и наказание». «Татьяны Снежиной, 49/2. Мгновенная карма — вывернул ступицу», — сообщает нам читатель Денис.









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