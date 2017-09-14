«Россия» восстала из пепла: фоторепортаж из Дома офицеров за 550 миллионов

День народного единства в этом году отпразднуют во многих городах открытием музеев «Россия. Моя история». В Новосибирске экспозицию покажут в бывшем Гарнизонном доме офицеров, который несколько лет назад горел в Октябрьском районе. Об истории величественного здания с идеальной кирпичной кладкой и парадными лестницами известно мало, но сегодня в нём кипит работа — маляры, плиточники и плотники ударными темпами ремонтируют будущий музей, открыть который якобы собирается Владимир Путин. НГС.НОВОСТИ побывали в бывшем Доме офицеров и узнали, как продвигается ремонт и успеют ли новосибирские мастера подготовить всё к национальному празднику.

Романовы в каждый дом







О будущем историческом парке «Россия. Моя история», который откроют в Новосибирске, пока что известно не так много. Он станет очередным музеем, открытым в России за последние несколько лет. Проект зародился в Москве 4 года назад, в 57-м павильоне ВДНХ. Сегодня там проходит несколько выставок: «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к великой победе» и «Новое время», их же демонстрируют в других городах, где с тех пор тоже открылись такие музеи, в Уфе, Екатеринбурге, Ставрополе и Волгограде. Ко Дню народного единства в 2017 году по всей стране обещают открыть ещё несколько таких музеев, в том числе и в Новосибирске.







Судя по фото с сайта выставки, в экспозиции много мультимедийных элементов





Об открытии музея в Новосибирске стало известно в феврале этого года. Правительство области решило реконструировать для этого бывший Гарнизонный дом офицеров, расположенный по адресу Военный городок, 17 в Октябрьском районе. Заказчиком реконструкции стало ГКУ «Управление капитального строительства», генподрядчиком — ЗАО РСУ-5 «НГС», который в своё время ремонтировал и другие исторические объекты в городе.







Так Гарнизонный дом офицеров выглядел до пожара





В марте министр культуры области Игорь Решетников рассказал, что из регионального бюджета на строительство парка выделят 300 млн рублей (общая стоимость проекта — 550 млн). Объекты военного городка постепенно переходили в руки области: кроме Дома офицеров с землёй вокруг него, власти делали заявку в Министерство обороны РФ на получение земли и дома напротив будущего музея, а также других объектов, которые хотели «отдать краеведческому музею», говорил Решетников. Кроме того, он отмечал, что Минкульт и РПЦ договариваются о восстановлении церкви, которая располагалась на месте одного из складов, но сгорела в 2009 году.







Здание горело в 2016 году





Слухи о том, что Владимир Путин будет лично открывать новый новосибирский музей, ходят давно. В частности, в июле НГС.НОВОСТИ беседовали с депутатом Денисом Плотниковым о дороге к музею, которую благодаря ему также удалось получить в городскую собственность. По его словам, забрать эту дорогу у Минобороны получилось только благодаря открытию музея, который лично собрался открывать президент. «Спасибо нашему президенту, который в ноябре собрался приехать на открытие музея, — Минобороны ускорило шаги по передаче данной дороги», — говорил Плотников.







Так Дом офицеров выглядел этим летом, уже после начала реконструкции





Документы на сайте госзакупок сообщали, что новый музей будет принимать 200–300 человек в день, площадь экспозиции составит 3,9 тысячи кв. м.







Копоть, гранит и полумрак







В апреле прошлого года в заброшенном Гарнизонном доме офицеров случился пожар; сторож, который охранял бывшую собственность военных, погиб. Следы огня видны в главном холле и сегодня: толстым слоем копоти всё ещё покрыты потолок и часть колонн, в помещении по-прежнему можно уловить запах гари.





Входная группа в будущем историческом парке





Судя по всему, пожар начался у главной лестницы, рассказывает руководящая ремонтом здания начальник участка № 1 ЗАО РСУ-5 «НГС» Надежда Егорова. «Всё было чёрное. Колонны мы очищаем, делаем ремонт штукатурки», — показывает она на уже белеющие архитектурные элементы.







Часть украшений уже удалось очистить от копоти





По словам Егоровой, несмотря на дождливое лето (дождь усложнял ремонт крыши), работа над новым объектом идёт по графику. Чтобы успеть к открытию, команде из 170 человек приходится работать с восьми утра и до семи вечера, в том числе в выходные, но некоторые из них всё же работают до 21 часа.





Рабочие считают, что ремонтировать такие объекты интереснее, чем типовые здания





Тем не менее команда справляется, говорит Егорова. «Работы проводились огромные. Полностью поменялась кровля, стропильная система, купол сохранился. По фасаду были очень кропотливые работы, пескоструили кирпич, очистили его, промазали каждый шовчик. Мы попытались сохранить первоначальный вид», — рассказывает женщина.







Украшения на фасаде реставрировали





По стройке действительно то и дело снуют рабочие, видно, что процесс не стоит на месте, однако дел ещё очень много: осталось уложить гранит на пол, привести в порядок стены и потолок, установить лифты, свет и санузлы и закончить конструирование замысловатых перегородок, на которых разместится сама экспозиция. «В самом помещении мы убрали абсолютно все перегородки, оставили только капитальные стены, а в них сделали новые проёмы по проекту именно музея. Стены были плохие, поэтому мы их усиливали. Поставили все перемычки, поменяли перекрытия на всех этажах», — рассказывает Надежда Егорова.







Стены выставочного зала вместе с окнами закроют панелями, на которых разместятся экспонаты





Строители восстановили все балясины, которые обрамляли входную группу — центральную часть здания с лестницами, как и поручни на лестницах и балконе. После того как напротив главного входа уложат на пол гранит, строители займутся очисткой потолка от копоти и установкой люстр.





Бороться с копотью на потолке команда будет уже ближе к завершению ремонта





Выставка займет залы на всех трёх этажах, рассказывает начальник, в подвале будет раздевалка, коридор и санузлы, на первом этаже появятся буфет и кухня. В здании предполагается сделать три широких лифта и несколько туалетов на каждом этаже. Всего строители должны обработать 10 тысяч кв. м стен и 7 тысяч кв. м пола, говорит Надежда Егорова.







Треть покрытия одного из залов мастера уложили за два часа





«Это очень интересный объект. В основном мы работаем на бюджете — в школах, детских садах, больницах, я 25 лет здесь работаю. Но там оно всё типовое. А здесь новые материалы, новый подход современный. Это значимое историческое здание», — гордится причастностью она. Кроме внутренних работ и фасада команда будет делать отмостку, асфальт и укладывать брусчатку вокруг здания.





Штукатур-маляр Елена Малеева работала именно с колоннами





Также рабочие ремонтируют трансформаторную будку (тоже красивую, из кирпича), которая находится недалеко от главного входа в здание.







Ремонт захватил близлежащие объекты





Кое-где на этажах уже начались финальные косметические работы — там выстилают плитку ПВХ на пол и устанавливают витиеватые лабиринты перегородок, на которых разместится экспозиция. Конструкции выстроятся в нескольких десятках сантиметров от всех стен (в том числе и с окнами, дневного света в помещениях не будет), за ними смогут незаметно перемещаться работники музея, от чужих глаз эти узкие коридоры будут закрыты на замок.





Ширина переходов для персонала, на профилях справа будут висеть перегородки





Сами переходы между залами будут обрамлены шторами, общая гамма проекта сдержанная — серая и чёрная. Главную роль сыграет подсветка экспонатов, считает собеседница.







Никаких статуй во время ремонта не нашли, однако ниша на центральной лестнице явно раньше была занята чьим-нибудь бюстом





«Моя знакомая живёт в соседнем доме, говорит, ходили сюда на танцы, кино смотрели, дискотеки здесь были, всё было красиво и здорово, Дом офицеров работал вовсю, — говорит начальник реконструкции. — Сейчас здесь в округе всё разваленное, все казармы, общежития. Очень много брошенных домов», — сожалеет она. Саму выставку женщина не видела, но говорит, что несколько её подчиненных ездили посмотреть на экспонаты в Уфу. «Отделочникам понравилось», — считает Надежда Валентиновна.







Здесь раньше устраивали танцы





Ещё весной пресс-служба правительства рассказывала, что на выставке будет 42 экспозиции, расставленные по хронологии. «При помощи современных мультимедийных носителей, использования анимации и 3D-моделирования и интерактивных экспонатов пространство исторического парка создаёт у посетителей эффект присутствия», — говорилось в описании проекта.