Это просто космос: новосибирец потрясающе снимает звёздное небо

Он поделился своими лучшими фото и рассказал, откуда можно снять небо над головой так красиво

Фото Алексея Полякова
Фото Алексея Полякова

Новосибирский фотограф Алексей Поляков давно снимает звёзды — и сейчас речь не об артистах. Часто ночью 35-летний сибиряк уезжает за десятки километров от города, чтобы часами снимать созвездия и туманности и рассмотреть Луну в самодельный телескоп — и всё это не для денег, а чтобы отдохнуть от суеты мегаполиса. В сентябре ему удалось сфотографировать пролетающий на фоне Солнца огромный самолёт. Но за годы наблюдений за звёздами он «поймал» не только его — лучшие кадры фотограф показал НГС.НОВОСТИ.

Алексей Поляков занимается астрономией со школы — сейчас его стаж наблюдений за небесными телами приближается к 20 годам. Он профессиональный фотограф и зарабатывает коммерческими съёмками (свадьбы и фотосессии), но в свободное от работы время едет в поля под Новосибирском и снимает через телескопы звёзды, а также организует в городе «Тротуарную астрономию». Всего телескопов у новосибирца семь, причём два он сделал сам.


Для фотографа съёмка звёзд превратилась в хобби, хотя часто в погоне за красивой туманностью нужно часами стоять с телескопом в поле
Для фотографа съёмка звёзд превратилась в хобби, хотя часто в погоне за красивой туманностью нужно часами стоять с телескопом в поле


«Я никуда не продаю эти снимки — это просто для души. Когда устаешь от городской суеты — едешь в поля и снимаешь звёзды», — говорит фотограф-астроном. Но иногда, по его словам, такие съёмки сами по себе стресс — когда вдруг начинается сильный ливень посреди поля или нужно снимать небо в мороз. 


Но часто результат стоит того — смотрите сами.


Фото называется поэтично: «Танец звёзд вокруг Северного полюса мира»
Фото называется поэтично: «Танец звёзд вокруг Северного полюса мира»


Снимок сделан в обсерватории Ассы-Тургень (юг Казахстана) на высоте 2750 метров. Поляков поставил камеру так, чтобы Полярная звезда была над обсерваторией, и сделал фото на длинной выдержке: «Где-то 4–4,5 часа [выдержка]. За это время Полярная звезда остаётся почти неподвижной, в центре яркая, а остальные звёзды водят хоровод вокруг полюса мира». 


Туманность Ориона и «Бегущий человек»
Туманность Ориона и «Бегущий человек»


Одна из самых ярких туманностей на небосклоне — туманность Ориона, а сверху над ней туманность «Бегущий человек». «[Туманность Ориона] можно увидеть даже в бинокль, даже в городе. Когда я начинал астрономией заниматься — как раз увидел в городе в небольшую трубочку. Но она не так эффектно смотрится», — пояснил фотограф. 


Туманность Ориона
Туманность Ориона


Тоже туманность Ориона — но крупнее. По ней даже можно «путешествовать» через телескоп — поворачивая окуляр и рассматривая красавицу, как называет её Алексей Поляков.  


На снимке хорошо видны солнечные пятна
На снимке хорошо видны солнечные пятна


Этот снимок Солнца удалось сделать через самодельный телескоп — хорошо видны протуберанцы и пятна. Поляков говорит, что Солнце — его любимая «модель»: «Во-первых, днём удобно наблюдать, а во-вторых, динамика просто потрясающая. Каждый раз, когда смотришь на него, оно другое. В последнее время оно радует всякими интересностями: произошла целая серия мощнейших вспышек, которые характерны только для максимума активности. В очередной раз Солнце показало нам, что мы ничего о нём не знаем!». 


Лунное затмение
Лунное затмение


Полное лунное затмение — такое можно наблюдать пару раз в год. «Когда Луна попадает в тень Земли во время затмения, лучи преломляются солнечные через атмосферу — и она никогда не будет полностью в темноте. Мы видим её густонасыщенного красного цвета». 


Солнце через кальциевый фильтр
Солнце через кальциевый фильтр


Так Солнце выглядит, если смотреть на него через кальциевый фильтр: с ним лучше виден рисунок на звезде. 


Луна
Луна


Ещё одна Луна от астронома-любителя — масштаб не очень большой, зато можно рассмотреть её красоту. 


Сверхновая звезда
Сверхновая звезда


Сверхновая звезда в созвездии Большой Медведицы. «Момент взрыва сверхновой отмечен крестиком — она светит ярче, чем в совокупности вся галактика. Настолько колоссальный процесс!» — восхитился Алексей. 


«Конская голова» и «Пламя»
«Конская голова» и «Пламя»


Здесь целый комплекс туманностей возле звезды Дзета Ориона: «Конская голова» и «Пламя». Первая туманность, как очевидно из названия, повторяет контуры лошадиной головы. Её Поляков снимал в почти 30-градусный мороз: «Визуально обнаружить очень сложно — фиксирует её только фототехника и совсем крупный телескоп, плюс хороший современный телескоп». Туманность «Пламя», по словам фотографа, найти чуть легче. 


Галактики-соседки
Галактики-соседки


Галактики M81 и М82 в созвездии Большой Медведицы.


Галактика в созвездии Андромеды
Галактика в созвездии Андромеды


Галактика в Андромеде снята этой осенью. «Соседка наша примечательна тем, что мы с ней столкнёмся. Нескоро, конечно, это миллиарды лет. Но столкновение будет, и образуем с ней одну большую галактику», — предупредил фотограф. 


Профессиональные астрономы из Большого новосибирского планетария иногда тоже делятся снимками далёких небесных тел. В начале сентября они сфотографировали вспышку на Солнце — она была самой мощной за последние 12 лет.  

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