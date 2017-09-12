Тревожные звоночки: по стране прокатилась волна сообщений о бомбах в ТЦ и на вокзалах

До Новосибирска она докатилась в ночь на вторник

Эвакуация в Перми. Фото 59.ru
Эвакуация в Перми. Фото 59.ru

По всей России несколько дней массово эвакуируют то торговые центры, то кинотеатры, то вокзалы. Сообщения о том, что в здании нашли бомбу, поступают с неизвестных номеров, и после этого начинается толкучка — людей в спешке выводят из здания, и они ждут в эту нежаркую погоду на улице, что же будет дальше. Ночью 12 сентября новосибирцев эвакуировали с автовокзала и из ночных клубов из-за звонка о бомбе — похожие истории произошли в других городах страны, и масштабы впечатляют. Мы собрали фото, видео и краткую информацию, что происходит из-за этих звонков в городах России.

В Новосибирске всё началось с автовокзала — очевидцы сообщили об эвакуации из-за звонка о бомбе. «Был звонок о том, что вокзал заминирован. В связи с этим была эвакуация», — подтвердили НГС.НОВОСТИ в справочной автовокзала. 


С двух до трёх часов ночи поступило 6 сообщений о бомбах в общественных местах — на автовокзале, в караоке-баре, клубах «Антигламур» и «Альпен Грот», гостиницах «Центральная» и «Аврора». Позже очевидцы сообщили об эвакуации посетителей «Трубы» на Вокзальной магистрали. 


Эвакуация гостей «Антигламура». Фото очевидца
Эвакуация гостей «Антигламура». Фото очевидца


На местах работали полицейские и сотрудники вневедомственной охраны. Днём 12 сентября в полиции подтвердили, что все заведения продолжают работать в обычном режиме. 


Похожие ситуации происходят и в других регионах. Причём где-то полицейские и спасатели открыто говорят, что проходят учения, а где-то просто отказываются комментировать.


В Екатеринбурге сегодня ночью эвакуировали Южный автовокзал и торговый центр «Гринвич». Ночью проверяли ещё несколько зданий, полиция отказалась комментировать происходящее. До этого 9 сентября эвакуировали с занятий студентов Уральского медуниверситета, а сегодня — студентов УрФУ. Впрочем, в УрФУ как раз всё нестрашно — там проходят учения.


Эвакуация торгового центра в Екатеринбурге. Фото E1
Эвакуация торгового центра в Екатеринбурге. Фото E1


Как пишет пермский портал 59.ru, у них под атаку звонков попали школы, администрация города, департамент земельных и имущественных отношений. На местах работали сотрудники МЧС, бригады скорой помощи и полицейские.


В Перми, кажется, происходит какой-то ад, только взгляните на карту, которую составили журналисты, — красными фишками отмечены здания, которые якобы заминированы.


Карта «бомб» в Перми. Скриншот с Яндекс.Карт
Карта «бомб» в Перми. Скриншот с Яндекс.Карт


В Уфе вчера днём эвакуировали посетителей и работников шести заведений — по сообщению незнакомца, бомбы были в торговом центре «Башкирия», а потом и в «Гостином дворе», «МЕГЕ» и «Центральном». Через час телефонный хулиган позвонил и сообщил также о бомбе в одном из заведений Стерлитамака. Полицейские провели проверку, но ничего опасного не нашли.


В Омске открыто заявляют, что «необходимо усилить меры по обеспечению безопасности», а всё из-за того, что в социальных сетях появилась информация о том, что террористическая организация «Исламское государство»" (запрещена в России) готовит серию терактов в местах массовых скоплений людей. Районным главам и руководителям органов исполнительной власти рекомендовали усилить меры безопасности.


В Омске эвакуировали несколько торговых центров и администрацию города и школы, власти честно признались — это не учения.


Из ТЦ в Омске вывели людей. Фото НГС.Омск
Из ТЦ в Омске вывели людей. Фото НГС.Омск


В Челябинской области сообщений о том, что это плановая учебная тревога, не было — эвакуация была настоящая, и паника у людей тоже. К торговым центрам съехались сотни полицейских по тревоге «угроза теракта».


Наши коллеги из Красноярска ведут онлайн-трансляцию, сообщения о бомбах появились сегодня, но в полиции журналистам Красноярска отказались комментировать возможные сообщения о минированиях в городе.


На видео слышно, что в торговом центре по громкой связи объявляют, чтобы посетители покинули ТЦ.



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