«Эффект стада»: площадь Калинина утонула в пробках

Пробки на площади Калинина бывают нередко, но с сентября проезд по кольцу превратился в настоящее испытание для водителей. Иногда движение замирает намертво и складывается ощущение, что все забыли, как ехать. НГС.НОВОСТИ попытались узнать причины транспортного коллапса, а инструктор автошколы «Перекрёсток» показал, как правильно заезжать на кольцо со всех сторон, не нарушая правил.

Лето закончилось, и с приходом сентября новосибирцы быстро вспомнили, что такое 10-бальные пробки. Утром 7 сентября сильный поток машин сковал площадь Калинина, транспорт ехал со скоростью около 3 км/час. Ситуация повторилась и в следующие дни, причём не только утром, но и в вечерний час пик.





Возвращение людей в город — это основная причина 10-бальных пробок на Калинина, уверены в городской автоинспекции.





«Аварий на кольце ни больше ни меньше. С начала сентября было всего 9 столкновений с материальным ущербом. Это обычная ситуация», — уточнили в ГИБДД.







При этом, отметили сотрудники Госавтоинспекции, теперь на площади Калинина новая разметка, которая должна помогать разгружать потоки, — однако на деле она только путает водителей.





Кроме того, на кольце уложили новый асфальт. «Кольцо на площади Калинина начали ремонтировать в начале августа. Деньги на ремонт кольца город получил по федеральной программе "Безопасные и качественные дороги"», — рассказал 7 августа начальник Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска Юрий Сердюк.





Одна из причин заторов на кольце, по наблюдениям ГИБДД, — ошибки водителей, которые неправильно выезжают на кольцо, особенно на мигающий желтый. «Так он создает помеху для другого движения, и оно закольцовывается, — пояснил представитель отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков. — Если бы не выезжали на кольцо и дали проехать другим, меньше было бы заторов. Но это стадный эффект».







Кроме того, по его словам, автомобилисты не выбирают заранее нужную полосу, вспоминают об этом только на кольце и поворачивают вправо из крайнего левого ряда.







«Но ездят везде неправильно», — соглашается заместитель директора автошколы «Перекрёсток» Сергей Поспелов. Однако это, по его мнению, лишь одна из причин затора на Калинина. Сентябрьские пробки он связывает и с тем, что с понедельника перекрыли улицу Залесского, и теперь весь транспорт идёт через Красный проспект на площадь Калинина. Движение на участке возле домов № 5 и № 7 закрыли до 20 сентября из-за ремонтных работ АО «ТеплоЭнергоСтрой», уточнили в пресс-центре мэрии.





Кроме того, отметил Сергей Поспелов, движение на площади Калинина организовано несовершенно, например правая полоса возле приборостроительного завода, как правило, занята парковкой, поэтому автомобилистам приходится нарушать правила дорожного движения, чтобы выехать в нужном направлении.





«Для того чтобы выехать направо, мы должны двигаться по крайнему правому. По правилам часто едет только автобус, остальные выезжают из любой полосы, — делится наблюдениями Поспелов. — Транспортный поток очень большой. За одну единицу времени нужно пропустить десяток машин. И если они все будут стоять в правом ряду, то соответственно эту стоп-линию пересечет одна машина. Если используем все три полосы, то три машины проезжают. Пропускная способность увеличивается. Поэтому сознательно большинство водителей нарушают, чтобы увеличить пропускную способность».





Мы попросили Сергея Поспелова показать, как правильно проезжать перекрёсток на площади Калинина с разных сторон, и объяснить ошибки водителей.







Со стороны Горбольницы в направлении аэропорта «Северный»





Со стороны станции метро «Гагаринская» в направлении магазина «Чемпион»





Со стороны магазина «Чемпион» в направлении Горбольницы





Со стороны аэропорта «Северный» в направлении станции метро «Гагаринская»



