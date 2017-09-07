«Хотели вернуться, но уже страшно было»

9-летний Валера Калиновский, которого два дня искали родители, волонтеры и полиция, нашелся живым недалеко от своего дома. Кроме него в компании сбежавших были еще двое детей, которые слонялись по улицам и ночевали в подъезде. Мама мальчика Ольга Калиновская рассказала НГС.НОВОСТИ о том, как живет их семья, и почему Валера сбежал из дома.

Поиски Валеры Калиновского шли два дня. Его мама Ольга Калиновская подала заявление в полицию 4 сентября, а волонтеры его искали даже ночью. К вечеру 6 сентября координаторы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили: «Найден. Жив». Прохожие увидели Валеру недалеко от дома и привели к родителям.







«Как объяснил? Что хотел погулять ночью с друзьями, они его позвали, он и пошел, — рассказывает мама Валеры Ольга Калиновская. —





Бродили по улицам, в "БургерКинге", на паркуре (паркур-площадка. — А.Б.) на Студенческой. Говорит, что хотели вернуться, а потом уже страшно было, боялись, что родители будут ругаться, накажут».







Вместе с Валерой гуляли еще два мальчика, оба старше него на два года. Как выяснилось, ночевали в подъезде одного из домов на Карла Маркса и где-то на чердаке многоэтажки. В общей сложности детей не было дома двое суток. Для друзей Валеры это уже привычное дело, их родители в полицию не обращались. Как рассказала Ольга, один из подростков, 11-летний Данил, однажды не ночевал дома 5 суток.







Валера Калиновский

«Девочки-подружки кормили их. Тут отработанная система прямо целая. Все знали, что мы их ищем, но никто не сказал. Одна девочка буквально соседка наша, рядом с домом жила», — недоумевает Ольга.







После возвращения родители Валеры вместе с сыном прошли все круги бюрократии, в том числе общение с инспектором по делам несовершеннолетних. Вернулись только поздно вечером. «Надеюсь, что он что-то понял. Вчера инспектор начала с ним разговаривать, он даже заплакал, говорил, что да, жалко маму, — рассказывает Ольга. — А я понимаю, что ему все равно это общение, этот драйв понравился».







После возвращения домой родители тоже поговорили с мальчиком. «Я и продолжаю, объясняю, говорю: «Сыночка, мы все вопросы можем обсуждать, договариваться, давай все решать вместе, будем как взрослые люди, — вспоминает Ольга. — Пока согласился».







Двухдневные скитания не прошли даром. Валера помылся, немного поел и, по словам Ольги, буквально упал на кровать. А утром проснулся простывший, с температурой. Мальчик ушел в тонком костюме и сильно замерз. Остальные дети тоже вернулись домой, знает Ольга.







Она рассказала, что претензий к ней со стороны полиции не было, но в школе ее обвинили в том, что она плохо занимается с ребенком и это ее упущение. «Я понимаю, что сама упустила этот момент, сама виновата», — сокрушается женщина.







Семья Калиновских недавно переехала в Новосибирск из Казахстана. Муж Ольги — бывший шахтер, но получил травму и сейчас работает таксистом. С работой пока тоже сложно — найти одну стабильную не получается, потому что еще не оформлено гражданство. Поэтому Ольга работает сиделкой у 90-летней бабушки, моет подъезды и выходит на смены в цех по производству салфеток. Квартиры своей нет, они живут в съемных, поэтому иногда приходится переезжать — «одни решили продать, других не устраивает то, что детей много».







Детей в семье четверо. «У меня два мальчика, две девочки. Валера, Люба, сегодня у нее день рождения, 9 лет исполнилось. Петечке 5 лет и вот Марусе три годика. Нам уже дали садик, сейчас будем проходить комиссию, — рассказала о своей семье Ольга. — Я работаю на трех работах. Сама оплачиваю квартиру, а муж зарабатывает только на продукты».







Валера учится в школе № 109, а в первый класс ходил в 128-ю. Там, по словам его мамы, мальчику нравилось, он даже получал губернаторскую стипендию за хорошее обучение. А перевестись пришлось из-за того, что вынуждены были переехать в другую квартиру, тем более у Ольги поблизости все работы. Однако в новой школе у Валеры начались проблемы — мальчик просто отказывался туда идти.





«Он еще такой, что никогда ни на кого не жалуется. Ни на учителя, ни на сверстников, ни на кого. Он замыкается, молчит, клещами из него ничего не вытянешь. Я спрашиваю, что случилось, тебя там обижают или что. Давай вместе сходим поговорим. Он молчит и все, вот и результат, — объяснила Ольга. — С папой более-менее нормально. Папа у нас хороший человек, любит, заботится. Но немножко отстраненные отношения».







Женщина поблагодарила всех, кто помогал в поисках ее сына и надеется, что ситуация все-таки не повторится: «Теперь будем срочно что-то решать. У нас есть бабушка, которая работала на двух работах, сейчас оставляет одну, будет нам помогать, Валерочку водить куда-нибудь. В общем, с детками теперь будем как-то стараться получше».

