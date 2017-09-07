Новосибирская студентка Ольга Гартиг лишилась слуха на отдыхе в Сочи — она решила почесать ухо деревянным шампуром, но её не вовремя толкнул под руку прохожий. Сочинские врачи не могли поставить правильный диагноз и лечили девушку от отравления: истинную причину установили только через три недели новосибирские врачи. Корреспондент НГС.НОВОСТИ узнал подробности странного случая.

Ольга Гартиг, 21-летняя студентка РАНХиГС, частично лишилась слуха, когда решила почесать себе ухо тонким деревянным шампуром от кукурузы. В конце июля Ольга с друзьями полетела в Сочи на свадьбу общего знакомого. Отгуляв на торжестве, молодые люди задержались на курорте, чтобы просто отдохнуть. Вечером 2 августа компания друзей прогуливалась по олимпийским новостройкам, на ходу жуя кукурузу на деревянных шампурах — такую в Сочи продают на каждом шагу.





«Мы гуляем, а мусорок, чтобы выкинуть шампур, не было. Вот я его (шампур. — И.К.) кручу-кручу в руках... И приспичило мне почесать правое ухо. Вставляю тихонечко шампур в ухо, отвлекаюсь, чешу… Всё — удар, и я просыпаюсь в реанимации», — вспомнила тот злополучный вечер Ольга Гартиг.







Как потом рассказали друзья, в этот момент кто-то из прохожих случайно задел её руку и шампур вошёл в голову, оставшись торчать из уха упавшей девушки. Подъехавшая «скорая» увезла девушку в больницу, где пострадавшей зашили разбитое при падении веко и сделали томографию головного мозга. Никаких повреждений врачи не обнаружили и отпустили пострадавшую в отель.







Вскоре у Ольги началась сильная рвота и головокружение: ей стало сложно ходить. Доктора «скорой помощи» решили, что это отравление, и увезли девушку в местную инфекционную больницу. Потом к этому диагнозу врачи добавили ещё и сотрясение мозга. Через четыре дня девушку выписали из клиники, а 13 августа она вместе с другом вернулась в Новосибирск. Ольга заметила, что врачи в Сочи разводили руками и ничего не могли предложить девушке в качестве лечения — у неё всё ещё оставалось нарушение координации, а одно ухо ничего не слышало.







В Сочи врачи разводили руками и не могли поставить точный диагноз





После возвращения в родной город для девушки начались хождения по частным клиникам, где ей тоже не могли поставить точный диагноз. Окончательно всё установили только через три недели врачи Дорожной больницы:





они заявили, что пробита барабанная перепонка, раздроблена ушная кость, а восстановить всё можно только на операции.





Поиски хирурга привели Ольгу снова в одну из частных медицинских клиник города — там попросили 150 тысяч рублей. Тогда знакомые посоветовали ей обратиться к известному оториноларингологу Алексею Киселёву; в итоге выяснилось, что он сделает операцию бесплатно — по полису ОМС.





Операция назначена в областной больнице на январь: к этому времени в Новосибирск придёт необходимый имплантат повреждённой ушной кости, рассосётся обнаруженная внутри уха гематома и заживет повреждённый в голове нерв. Врачи заверили девушку, что слух после операции через какое-то время восстановится.







«Для меня во всём этом было неожиданностью, что в нашем огромном городе оказалось всего два хирурга, которые взялись за это и смогли ответить на все вопросы, — заметила Ольга и, на мгновение задумавшись, продолжила: — А ещё, пока я лежала в инфекционной больнице, я поняла, что вся наша обычная суета в жизни ничего не значит. Я тогда была на грани жизни и думала: "Как я хочу ходить, просто ходить без головокружения. Как я просто хочу ездить в машине и слушать музыку. Просто общаться со своими любимыми девочками. Как я просто хочу жить"».







Сейчас Ольга уже нормально передвигается, ходит на учёбу и даже водит машину. Правда, пока ещё ничего не слышит правым ухом. В какой-то момент общения с корреспондентом НГС.НОВОСТИ она улыбнулась и вспомнила, что около десяти лет назад подобный случай с ней уже происходил. Тогда она решила почесать в ухе тонкой рукояткой расчёски, что привело к небольшой травме, зажившей довольно быстро. «Конечно, я больше этого делать не буду», — пообещала девушка.





Ольга заметила, что после этой травмы она стала как-то спокойней относиться к окружающей суете





«Сам по себе механизм повреждения и причинённая травма типичны. Мы в ухе, извините за выражение, часто ковыряемся или зубочисткой, или вязальной палочкой, и обязательно кто-нибудь найдётся, кто толкнёт тебя в локоть», — заметил главный внештатный оториноларинголог минздрава НСО, заведующий кафедрой оториноларингологии медуниверситета и заведующий лор-отделением городской больницы № 1 профессор Алексей Киселёв и добавил, что он в недоумении, почему многие врачи не установили правильный диагноз.







Доктор Киселёв заметил, что девушке очень сильно повезло: ещё два-три миллиметра, и шампур вошёл бы в среднее ухо — так называемую «улитку». А это привело бы к полной потере слуха и продолжительным вестибулярным нарушениям: сильному головокружению и нарушению координации.





Кстати, недавно врачи областной больницы пришили искусственное ухо 14-летнему новосибирцу, родившемуся практически без ушных раковин, — деньги на операцию собирали по всей Новосибирской области.