Едем за опятами: карта грибных мест под Новосибирском

Новосибирцы везут из леса огромные вёдра грибов — НГС узнал, где их больше всего

Сентябрь — это не только начало сезона дождей, но и ещё одна грибная волна в лесах. Жители Новосибирска уже делятся в соцсетях снимками с вёдрами, пакетами и тазиками, до краёв наполненными желтоватыми грибами, и предупреждают: «Опята пошли!». Эти грибы активно растут в августе, а собирать их можно почти до самой зимы. НГС.НОВОСТИ опросили заядлых грибников и узнали, где можно насобирать опят и как не перепутать их с поганками.

По информации читателей НГС.НОВОСТИ и заядлых грибников, за опятами далеко ездить не нужно — самые грибные места находятся в пределах нескольких километров от города. Популярными местами у новосибирцев остаются Кудряшовский бор у перекрёстка Северного объезда и Колыванского шоссе, а также Караканский бор.







«После Факела Революции через платный мост и направо, держаться к морю. Чем глубже в лес, тем больше грибов. Я доехала прям до берега, а там все пеньки в опятах», — поделилась грибным местом жительница Новосибирска Яна Рудь.







Пакет с опятами, собранными в Караканском бору





«Мы в эти выходные очень много опят набрали в Кошево, Мошковский район. А вообще очень много в Сузунском районе, село Мереть», — рассказала читательница НГС Елена.





Опята, как правило, растут на пнях и старых деревьях





Немало опят собирают в окрестностях Кольцово, Сосновки, Красного Яра, Гусиного Брода, а также в лесу неподалёку от Верх-Тулы. В соцсетях новосибирцы делятся десятками снимков с грибами, собранными в этих местах.







Карта грибных мест, созданная при помощи читателей НГС.НОВОСТИ





Отличить опёнок от другого гриба несложно: у него тонкая и длинная ножка с юбочкой (она почти у всех опят), медовый цвет. У молодого гриба на шляпке полушаровидной формы — мелкие чешуйки, которые с возрастом исчезают. Обычно опята растут большими группами на старых деревьях, иногда встречаются на лугах. Чаще всего опёнок путают с поганками — их различает юбочка. Кстати, проверить себя на знание съедобных и несъедобных грибов можно в тесте от НГС.







Опята легко узнать среди других грибов





В эти выходные, по прогнозам синоптиков, будет прохладно, но сухо. В лес нужно взять с собой заряженный сотовый телефон, нож, спички, наручные часы и некоторые другие важные вещи. Ранее в МЧС дали советы грибникам, как не потеряться и выжить в лесу.





Если у вас есть фото и видео необычных грибов, присылайте их в редакцию через кнопку на сайте «Сообщи свою новость», на почту news@ngs.ru или с помощью мобильных приложений Viber, WhatsApp и Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000.