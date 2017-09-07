Едем за опятами: карта грибных мест под Новосибирском
Новосибирцы везут из леса огромные вёдра грибов — НГС узнал, где их больше всего
Сентябрь — это не только начало сезона дождей, но и ещё одна грибная волна в лесах. Жители Новосибирска уже делятся в соцсетях снимками с вёдрами, пакетами и тазиками, до краёв наполненными желтоватыми грибами, и предупреждают: «Опята пошли!». Эти грибы активно растут в августе, а собирать их можно почти до самой зимы. НГС.НОВОСТИ опросили заядлых грибников и узнали, где можно насобирать опят и как не перепутать их с поганками.
По информации читателей НГС.НОВОСТИ и заядлых грибников, за опятами далеко ездить не нужно — самые грибные места находятся в пределах нескольких километров от города. Популярными местами у новосибирцев остаются Кудряшовский бор у перекрёстка Северного объезда и Колыванского шоссе, а также Караканский бор.
«После Факела Революции через платный мост и направо, держаться к морю. Чем глубже в лес, тем больше грибов. Я доехала прям до берега, а там все пеньки в опятах», — поделилась грибным местом жительница Новосибирска Яна Рудь.
«Мы в эти выходные очень много опят набрали в Кошево, Мошковский район. А вообще очень много в Сузунском районе, село Мереть», — рассказала читательница НГС Елена.
Немало опят собирают в окрестностях Кольцово, Сосновки, Красного Яра, Гусиного Брода, а также в лесу неподалёку от Верх-Тулы. В соцсетях новосибирцы делятся десятками снимков с грибами, собранными в этих местах.
Отличить опёнок от другого гриба несложно: у него тонкая и длинная ножка с юбочкой (она почти у всех опят), медовый цвет. У молодого гриба на шляпке полушаровидной формы — мелкие чешуйки, которые с возрастом исчезают. Обычно опята растут большими группами на старых деревьях, иногда встречаются на лугах. Чаще всего опёнок путают с поганками — их различает юбочка. Кстати, проверить себя на знание съедобных и несъедобных грибов можно в тесте от НГС.
В эти выходные, по прогнозам синоптиков, будет прохладно, но сухо. В лес нужно взять с собой заряженный сотовый телефон, нож, спички, наручные часы и некоторые другие важные вещи. Ранее в МЧС дали советы грибникам, как не потеряться и выжить в лесу.
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Кирилл Шматков
Фото предоставлены Вячеславом Магеровым (1, 4), Яной Рудь (2, 3), схема Вячеслава Ракитского