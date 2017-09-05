Шерше ля Наташа
Француз влюбился в вымышленную девушку из Татарска — она исчезла, получив 650 евро
Француз Патрик Брон подружился на сайте знакомств с девушкой по имени Наталья из Новосибирской области. Какое-то время они общались по-английски, затем девушка согласилась приехать к Патрику в гости. Но, как это обычно бывает в подобных случаях, денег на дорогу до далекой Франции у сибирячки не было, и её французский друг вызвался помочь ей оплатить дорогу. Получив 650 евро, девушка пропала — а обеспокоенный француз начал искать новосибирцев, которые помогут выйти на связь с Натальей. Одним из них оказался и журналист НГС.НОВОСТИ. Подробности запутанной истории с прозаичным и печальным финалом — в нашем материале.
Француза Патрика Брона с Наташей случай свёл на одном из сайтов знакомств — ему понравилась очаровательная блондинка из города Татарска. Какое-то время они общались, потом француз предложил девушке приехать к нему в гости, чтобы познакомиться поближе. Однако в сентябре Патрик потерял связь с ней и стал искать новосибирцев, которые могли бы помочь найти Наталью. Среди тех, к кому обратился француз, оказался и журналист НГС.НОВОСТИ, который не смог отказать господину Брону.
И быстро понял, что француз попался на удочку мошенников.
Наталья, как сперва казалось, была настроено серьёзно. Господин Брон получил от неё пакет документов: копию паспорта, медицинскую справку для выезжающих за границу (выдана «Центральной районной больницей», правда, где эта больница находится, в справке почему-то не указано) и договор с туристической компанией Travel White Sail с офисом в городе Татарск.
В договоре было указано, что компания обязуется оказать девушки услуги на 690 долларов США. За эту сумму Наталья должна была получить загранпаспорт ($100), оформить туристическую визу ($170), пройти медицинское обследование ($55) и, наконец, купить билет на поезд от Татарска до Москвы ($205). Ещё 153 доллара она планировала потратить на отель в Москве. Судя по тексту договора, визу во Францию Наталья должна была получить в Москве (а не в Новосибирске, где работает визовый центр).
Билет на самолёт из Москвы в Париж Патрик уже был готов купить девушке сам — благо для этого услуги туристической компании из далекого Татарска не требовалась. 650 евро Патрик перечислил на кошелёк Натальи в PayPal и стал ждать.
Первое, что настораживает при знакомстве с документами Натальи, — её фамилия: Гиедгагова. Яндекс не смог найти ни одного упоминания о ней (существует лишь похожая фамилия Гедгагова). Поскольку Патрик прислал скан паспорта девушки, то вряд ли можно говорить об опечатке.
Если верить скану паспорта, который прислал француз, родилась Наталья Хажумаровна Гиедгагова в «г. Минино Новосибирской области», а паспорт ей выдало «УВД г. Минино». В Новосибирской области действительно есть населённый пункт под названием Минино, однако это не город и даже не посёлок городского типа, а маленькая деревушка на 80 жителей. Никакого УВД там, разумеется, нет, а ближайший государственный орган, который мог выдать паспорт, находится в селе Венгерово и называется Межмуниципальное управление внутренних дел. Нет в Татарске и офиса компании Travel White Sail, как нет на улице Карла Маркса и дома № 152, где этот офис расположен.
Интересные сюрпризы принесло и изучение фотографий Натальи. Патрик прислал три снимка с молодой крашеной блондинкой. На одном из них она стоит на фоне церкви. Такая церковь в Татарске действительно есть (называется она церковью Покрова Пресвятой Борогодицы), однако фигура девушки явно вклеена на этот снимок в «Фотошопе».
Оригинал «монтажники» взяли на сайте temples.ru (автор снимка Валерий Мараев). На этом же сайте есть ещё несколько кадров этого храма того же автора, и по ним видно, что высота железной ограды церкви около 2 метров. Так что возвышающаяся над оградой (на фото из fdaiting) девушка должна быть настоящим великаном.
Фотографии девушки крупным планом тоже, как оказалось, не имеют отношения к Новосибирской области. Одна из них была взята из подборки на сайте fotostrana.ru (загружены пользователем Софья, она же, судя по всему, и изображена на фото). Откуда взят второй снимок, выяснить не удалось, но, похоже, на нём изображена уже другая девушка. А на фото в паспорте — уже третья.
Сам Патрик Брон был очень удивлён, увидев фотографии Новосибирска и узнав, что, оказывается, где-то неподалеку от места жизни его знакомой есть аэропорт. И уж совсем откровением для него стала информация о том, что отсюда летают прямые рейсы в Европу — пусть не в Париж, но во Франкфурт-на-Майне, Дюссельдорф и Прагу. Узнав всё это от корреспондента НГС.НОВОСТИ, Патрик написал, что «опечален и не надеется вернуть потерянные деньги».
«Но я благодарен, что не потерял ещё больше», — оптимистично заявил господин Брон.
Живёт Патрик Брон в небольшом городке Тонон-ле-Бен, на берегу Женевского озера, с французской его стороны. Судя по его профилю в «Фейсбуке», он увлекается мотоциклами и держит французского бульдога (все последние фото посвящены ему) и недавно расстался с прежней девушкой.
Нужно заметить, что, несмотря на очевидные проколы в подделке документов, мошенники, придумавшие Наталью Гиедгагову, создали правильный образ. Уже само название «Татарск» отсылает сознание мало-мальски образованного француза к неким диким, далеким местам. Имя Наталья вошло во французскую поп-культуру, в частности, с песней «Натали» Жильбера Беко, где французский турист хочет «после мавзолея Ленина пойти в кафе "Пушкин" пить горячий шоколад».
Директор по развитию юридической компании «Гребнева и партнеры» и почётный консул Франции Григорий Милогулов говорит, что Патрик Брон стал жертвой мошенничества, которому уже не один десяток лет. Шансов вернуть потраченные деньги у господина Брона нет, уверен Милогулов. Для того чтобы полиция хотя бы начала расследовать это дело, французскому гражданину придётся приехать в Новосибирск и какое-то время здесь находиться, что уже обойдётся ему в сумму ощутимо большую, чем потерянные 650 евро.
«Вряд ли реально усилиями обычной полиции найти сейчас людей, которые создали этот фальшивый аккаунт. Но даже если это сделать, то придётся доказывать ещё и сам факт мошенничества, то есть подтверждать документально наличие каких-то договорённостей между этой "фальшивой" Натальей и иностранным гражданином», — считает Григорий Милогулов.
По мнению эксперта, легковерность Патрика и ему подобных объясняется особенностями психологии жителей маленьких европейских городков, которым в определённом возрасте просто хочется приключений, чего-то нового в своей жизни.
«Даже не зная русского, можно было самостоятельно разобраться, что никакой Натальи из Татарска не существует. Но человеку просто не хочется разрушать собственные иллюзии», — резюмировал Милогулов.
Стас Соколов
Фото предоставлены Патриком Броном, Валерий Мараев (2, 3)