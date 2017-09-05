Шерше ля Наташа

Француз Патрик Брон подружился на сайте знакомств с девушкой по имени Наталья из Новосибирской области. Какое-то время они общались по-английски, затем девушка согласилась приехать к Патрику в гости. Но, как это обычно бывает в подобных случаях, денег на дорогу до далекой Франции у сибирячки не было, и её французский друг вызвался помочь ей оплатить дорогу. Получив 650 евро, девушка пропала — а обеспокоенный француз начал искать новосибирцев, которые помогут выйти на связь с Натальей. Одним из них оказался и журналист НГС.НОВОСТИ. Подробности запутанной истории с прозаичным и печальным финалом — в нашем материале.

Француза Патрика Брона с Наташей случай свёл на одном из сайтов знакомств — ему понравилась очаровательная блондинка из города Татарска. Какое-то время они общались, потом француз предложил девушке приехать к нему в гости, чтобы познакомиться поближе. Однако в сентябре Патрик потерял связь с ней и стал искать новосибирцев, которые могли бы помочь найти Наталью. Среди тех, к кому обратился француз, оказался и журналист НГС.НОВОСТИ, который не смог отказать господину Брону.





И быстро понял, что француз попался на удочку мошенников.





Наталья, как сперва казалось, была настроено серьёзно. Господин Брон получил от неё пакет документов: копию паспорта, медицинскую справку для выезжающих за границу (выдана «Центральной районной больницей», правда, где эта больница находится, в справке почему-то не указано) и договор с туристической компанией Travel White Sail с офисом в городе Татарск.





В договоре было указано, что компания обязуется оказать девушки услуги на 690 долларов США. За эту сумму Наталья должна была получить загранпаспорт ($100), оформить туристическую визу ($170), пройти медицинское обследование ($55) и, наконец, купить билет на поезд от Татарска до Москвы ($205). Ещё 153 доллара она планировала потратить на отель в Москве. Судя по тексту договора, визу во Францию Наталья должна была получить в Москве (а не в Новосибирске, где работает визовый центр).





Билет на самолёт из Москвы в Париж Патрик уже был готов купить девушке сам — благо для этого услуги туристической компании из далекого Татарска не требовалась. 650 евро Патрик перечислил на кошелёк Натальи в PayPal и стал ждать.





Скан паспорта, который выслала своему французскому другу Наталья из Татарска.

Первое, что настораживает при знакомстве с документами Натальи, — её фамилия: Гиедгагова. Яндекс не смог найти ни одного упоминания о ней (существует лишь похожая фамилия Гедгагова). Поскольку Патрик прислал скан паспорта девушки, то вряд ли можно говорить об опечатке.







Если верить скану паспорта, который прислал француз, родилась Наталья Хажумаровна Гиедгагова в «г. Минино Новосибирской области», а паспорт ей выдало «УВД г. Минино». В Новосибирской области действительно есть населённый пункт под названием Минино, однако это не город и даже не посёлок городского типа, а маленькая деревушка на 80 жителей. Никакого УВД там, разумеется, нет, а ближайший государственный орган, который мог выдать паспорт, находится в селе Венгерово и называется Межмуниципальное управление внутренних дел. Нет в Татарске и офиса компании Travel White Sail, как нет на улице Карла Маркса и дома № 152, где этот офис расположен.





Девушка на фоне церкви появилась в результате фотомонтажа. Оригинальное фото Валерия Мараева

Интересные сюрпризы принесло и изучение фотографий Натальи. Патрик прислал три снимка с молодой крашеной блондинкой. На одном из них она стоит на фоне церкви. Такая церковь в Татарске действительно есть (называется она церковью Покрова Пресвятой Борогодицы), однако фигура девушки явно вклеена на этот снимок в «Фотошопе».







На этом фото виден размер ограды церкви. Фото Валерия Мараева





Оригинал «монтажники» взяли на сайте temples.ru (автор снимка Валерий Мараев). На этом же сайте есть ещё несколько кадров этого храма того же автора, и по ним видно, что высота железной ограды церкви около 2 метров. Так что возвышающаяся над оградой (на фото из fdaiting) девушка должна быть настоящим великаном.







Фотографии девушки крупным планом тоже, как оказалось, не имеют отношения к Новосибирской области. Одна из них была взята из подборки на сайте fotostrana.ru (загружены пользователем Софья, она же, судя по всему, и изображена на фото). Откуда взят второй снимок, выяснить не удалось, но, похоже, на нём изображена уже другая девушка. А на фото в паспорте — уже третья.





Девушки похожи, но, скорее всего, это две совершенно разные дамы

Сам Патрик Брон был очень удивлён, увидев фотографии Новосибирска и узнав, что, оказывается, где-то неподалеку от места жизни его знакомой есть аэропорт. И уж совсем откровением для него стала информация о том, что отсюда летают прямые рейсы в Европу — пусть не в Париж, но во Франкфурт-на-Майне, Дюссельдорф и Прагу. Узнав всё это от корреспондента НГС.НОВОСТИ, Патрик написал, что «опечален и не надеется вернуть потерянные деньги».





«Но я благодарен, что не потерял ещё больше», — оптимистично заявил господин Брон.





Патрик разочарован, но, может быть, какая-то девушка сможет растопить его сердце — на это раз настоящая





Живёт Патрик Брон в небольшом городке Тонон-ле-Бен, на берегу Женевского озера, с французской его стороны. Судя по его профилю в «Фейсбуке», он увлекается мотоциклами и держит французского бульдога (все последние фото посвящены ему) и недавно расстался с прежней девушкой.





Нужно заметить, что, несмотря на очевидные проколы в подделке документов, мошенники, придумавшие Наталью Гиедгагову, создали правильный образ. Уже само название «Татарск» отсылает сознание мало-мальски образованного француза к неким диким, далеким местам. Имя Наталья вошло во французскую поп-культуру, в частности, с песней «Натали» Жильбера Беко, где французский турист хочет «после мавзолея Ленина пойти в кафе "Пушкин" пить горячий шоколад».





Хит 60-х годов о знакомстве французского певца с русской блондинкой по имени Наталья.





Директор по развитию юридической компании «Гребнева и партнеры» и почётный консул Франции Григорий Милогулов говорит, что Патрик Брон стал жертвой мошенничества, которому уже не один десяток лет. Шансов вернуть потраченные деньги у господина Брона нет, уверен Милогулов. Для того чтобы полиция хотя бы начала расследовать это дело, французскому гражданину придётся приехать в Новосибирск и какое-то время здесь находиться, что уже обойдётся ему в сумму ощутимо большую, чем потерянные 650 евро.





«Вряд ли реально усилиями обычной полиции найти сейчас людей, которые создали этот фальшивый аккаунт. Но даже если это сделать, то придётся доказывать ещё и сам факт мошенничества, то есть подтверждать документально наличие каких-то договорённостей между этой "фальшивой" Натальей и иностранным гражданином», — считает Григорий Милогулов.





По мнению эксперта, легковерность Патрика и ему подобных объясняется особенностями психологии жителей маленьких европейских городков, которым в определённом возрасте просто хочется приключений, чего-то нового в своей жизни.





«Даже не зная русского, можно было самостоятельно разобраться, что никакой Натальи из Татарска не существует. Но человеку просто не хочется разрушать собственные иллюзии», — резюмировал Милогулов.