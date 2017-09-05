Ледниковый период

Новосибирские синоптики дали пессимистичный прогноз на сентябрь. Первый месяц осени будет не таким жарким, как в прошлом году. В течение ближайших дней в Новосибирске будет довольно прохладно, но уже через неделю горожан порадует тепло — в регион должно прийти бабье лето. Но рекорды прошлого года, когда в конце сентября стоял настоящий летний зной с температурой до 30 градусов тепла, не повторятся. Подробный прогноз погоды на первый месяц осени — в материале НГС.НОВОСТИ.

Согласно прогнозу, в первой половине этой недели в Новосибирской области будет прохладно.







«В ближайшие три дня в наши районы будет поступать арктический воздух. [Ночью] температурный фон будет колебаться от +3…+8 градусов до заморозков — при прояснениях ожидается до –2. По югу могут быть более высокие температуры — до +13 в отдельные ночи. Дневной фон температур также невысок: где-то +13…+18, в отдельные дни в южных районах может быть повышение до +23», — рассказала НГС.НОВОСТИ начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.







По её словам, похолодание коснётся не только области в целом, но и Новосибирска. «В ближайшие три дня также будет понижение ночных температур: при прояснениях 7-8 сентября возможны заморозки на почве и в воздухе. Дневной фон температур — где-то около +15…+17 градусов. Осадки в Новосибирске маловероятны. Если и будут, то только слабые дожди без гроз. На юге области — с грозами, на севере без осадков», — пояснила Марина Виноградова.







Как следует из уточнённого прогноза на месяц, в целом сентябрь в Новосибирской области станет нежарким: температура будет соответствовать климатической норме. Самой тёплой станет вторая декада: именно в это время, предполагают синоптики, в регион придёт бабье лето. Количество осадков в регионе тоже будет в пределах нормы.







«Осадки ожидаются в отдельные дни месяца. В начале месяца с грозами, в последней декаде сентября — с мокрым снегом», — сообщила Марина Виноградова.







«Повторение такого тёплого сентября, как в прошлом году, маловероятно», — считает ведущий синоптик группы долгосрочных прогнозов погоды Новосибирского Гидрометцентра Людмила Тарлыкова.







По её словам, в 2016 году первый месяц осени был «экстремально тёплым». Как в Новосибирской области, так и в целом по югу Западной Сибири среднемесячная температура оказалась выше нормы на 2–4 градуса, уточнила Людмила Тарлыкова.







Ранее новосибирские синоптики уже отмечали, что осени в 2016 году практически не было: вслед за летним теплом сразу пришла зима. В целом прошлый сентябрь оказался в тройке самых жарких за весь столетний период наблюдений. Тем неожиданнее оказалось похолодание: снег засыпал ещё зеленые кроны деревьев. А снежный покров установился в Новосибирске в середине октября — на 2–3 недели раньше обычного.