«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ВВВ — и нечего здесь ходить!

Модный Lexus встал средь тротуара, а огромный Cadillac ННН въехал сразу на два инвалидных места

В новом, 37-м выпуске рубрики НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: какой номер круче — ННН или ВВВ, и как жители города пытаются бороться с мешающими автомобилями.

«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ВВВ — и нечего здесь ходить!


Начинаем выпуск с очередного автомобиля с красивым номером. С таким можно стоять посреди тротуара в самом центре города и ничего не бояться. Улица Советская.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ВВВ — и нечего здесь ходить!


На той же улице. «В проезде у дома Советская, 52 невозможно спокойно проехать ни грузовикам, ни жильцам дома — в проезде с обеих сторон припарковались дятлы», — вспомнил про птичек читатель Павел.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ВВВ — и нечего здесь ходить!


Родители начали давить газоны у школ. «Около школы 82. 1 сентября», — пишет читатель Андрей.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ВВВ — и нечего здесь ходить!


«Возле киоска "Русские блины" около Гоголя, 42. Интересно, кого катают на этой машине», — спрашивает Игорь.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ВВВ — и нечего здесь ходить!


Побольше бы грязи найти — о, вот она!



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ВВВ — и нечего здесь ходить!


«Очередной гений парковки. Человеку с таким скудным умом повезло, что в машине всего две педали: одна ехать, другая стоять, — легко запомнить. Плохо только, что он ездит с остальными по дорогам общего пользования», — размышляет другой читатель Игорь.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ВВВ — и нечего здесь ходить!


Огромный «Кадиллак» с номерами ННН занял сразу два инвалидных места.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ВВВ — и нечего здесь ходить!


«"Дастер" пасётся на свежей травке на улице Горького», — подметила Наталья. 



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ВВВ — и нечего здесь ходить!


«В микрорайоне "Стрижи" некий "Порше" решил, что с колясками и тележками люди здесь ездить не будут, пока его авто стоит», — заметила непорядок читательница Нина.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ВВВ — и нечего здесь ходить!


Вот так, прямо на «зебре», паркуются спорткары. 



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ВВВ — и нечего здесь ходить!


«Живу на Ленина, 18. Днем приезжают действительно чудаки на "Мазде 3" и примерно на 1,5 часа ставят машину в наш двор. Но то, что я увидел, у меня нет слов. Наверное, не найдя свободного кармана, решили заехать на крышу овощехранилища. Вот уж действительно чудаки», — сокрушается местный житель. 



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ВВВ — и нечего здесь ходить!


Ну а так горожане пытаются бороться с мешающими машинами — пишут отчаянные записки с тремя восклицательными знаками. 



Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов. Не забывайте указывать адрес!


Также портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца». Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru.

Дмитрий Косенко
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