«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ВВВ — и нечего здесь ходить!

Модный Lexus встал средь тротуара, а огромный Cadillac ННН въехал сразу на два инвалидных места

В новом, 37-м выпуске рубрики НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: какой номер круче — ННН или ВВВ, и как жители города пытаются бороться с мешающими автомобилями.





Начинаем выпуск с очередного автомобиля с красивым номером. С таким можно стоять посреди тротуара в самом центре города и ничего не бояться. Улица Советская.















На той же улице. «В проезде у дома Советская, 52 невозможно спокойно проехать ни грузовикам, ни жильцам дома — в проезде с обеих сторон припарковались дятлы», — вспомнил про птичек читатель Павел.













Родители начали давить газоны у школ. «Около школы 82. 1 сентября», — пишет читатель Андрей.















«Возле киоска "Русские блины" около Гоголя, 42. Интересно, кого катают на этой машине», — спрашивает Игорь.















Побольше бы грязи найти — о, вот она!













«Очередной гений парковки. Человеку с таким скудным умом повезло, что в машине всего две педали: одна ехать, другая стоять, — легко запомнить. Плохо только, что он ездит с остальными по дорогам общего пользования», — размышляет другой читатель Игорь.















Огромный «Кадиллак» с номерами ННН занял сразу два инвалидных места.













«"Дастер" пасётся на свежей травке на улице Горького», — подметила Наталья.













«В микрорайоне "Стрижи" некий "Порше" решил, что с колясками и тележками люди здесь ездить не будут, пока его авто стоит», — заметила непорядок читательница Нина.













Вот так, прямо на «зебре», паркуются спорткары.













«Живу на Ленина, 18. Днем приезжают действительно чудаки на "Мазде 3" и примерно на 1,5 часа ставят машину в наш двор. Но то, что я увидел, у меня нет слов. Наверное, не найдя свободного кармана, решили заехать на крышу овощехранилища. Вот уж действительно чудаки», — сокрушается местный житель.













Ну а так горожане пытаются бороться с мешающими машинами — пишут отчаянные записки с тремя восклицательными знаками.









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