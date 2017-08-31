Бутон размером с голову

Новосибирцы бросились покупать цветы к 1 сентября: где и почём продают лучшие букеты — в обзоре НГС

У профессиональных торговцев цветами сегодня грустный день. Тысячи новосибирцев отправились покупать своим детям гладиолусы, георгины и астры, однако, по какой-то неписаной традиции они делают это преимущественно не в цветочных салонах, а «у бабушек», продающих на улицах урожай своих дачных цветников. Обозреватель НГС.НОВОСТИ прошёлся по самым бойким цветочным местам города и приценился к этому красивому и остроактуальному товару.


Бутон размером с голову (фоторепортаж)


У букетов к 1 сентября есть многолетние сложившиеся правила. Довольно редко можно встретить первоклассника, несущего первой учительнице букет роз. Классикой жанра ещё в советские времена стали поздно цветущие гладиолусы, которые, кажется, уже и невозможно представить в какой-то другой обстановке.


Бутон размером с голову (фоторепортаж)


Цены на букеты начинаются от 200 рублей, но за эти деньги можно купить только что-то не особенно презентабельное. Как правило, такие низкобюджетные гладиолусы можно встретить на небольших рынках, где у продавцов они соседствуют с картошкой, цветной капустой и прочими плодами садов и огородов. Эти, например, замечены на рынке рядом с метро «Студенческая».


Бутон размером с голову (фоторепортаж)


Одну простую астру здесь можно купить за 30 рублей, а сложно составленный букет из разных цветов потянет уже на 250–300 рублей.


Бутон размером с голову (фоторепортаж)


Тем, кто хочет, чтобы их чада выглядели 1 сентября солидно, можно отправиться в центр. Здесь на перекрёстке улиц Ленина и Советской раскинулся постоянно действующий цветочный уголок. Букет гладиолусов тут стоит 500 рублей. Но зато он такого размера, что за ним может спрятаться первоклассник.


Бутон размером с голову (фоторепортаж)


«Они хорошие, 6–7 дней простоят», — начинает нахваливать свой товар продающая их женщина.


Бутон размером с голову (фоторепортаж)


Самый большой выбор местных, подходящих для 1 сентября цветов обозреватель НГС.НОВОСТИ обнаружил на площади Калинина. Помимо гладиолусов и астр здесь можно найти огромные георгины «вулкан» (букет стоит 350 рублей).


Бутон размером с голову (фоторепортаж)


Те, кто не хочет идти на поводу у толпы, но всё же намерен соблюсти традиции, может купить букет таких вот садовых ромашек (300 рублей), которые в некотором смысле тоже астры — поскольку относятся к семейству астровых.


Бутон размером с голову (фоторепортаж)


Самые дешёвые астры были обнаружены на небольшом базарчике при Центральном рынке (вход со стороны улиц Мичурина или Крылова). Здесь, правда, традиционно больше овощей. Можно, кстати, подумать о том, чтобы составить букет из них. А что — и красиво, и полезно. 


Бутон размером с голову (фоторепортаж)


Цветы с огромными, с человеческую голову бутонами называются георгины Кельвин Флудлайт. Стоит один такой красавец всего 100 рублей и вполне может заменить целый букет.


Бутон размером с голову (фоторепортаж)


Букет этих георгинов сорта «командор» продается за 200 рублей.


Бутон размером с голову (фоторепортаж)


Впрочем, и солидным цветочникам тоже есть что предложить, чтобы не выбиваться из стилистики 1 сентября. Эти гортензии продаются в салоне на улице Ленина постоянно. Но именно к началу учебного года их выставили прямо на входе и снизили цену. Теперь один такой цветочек здесь стоит 500 рублей. Много это или мало, вы уж решите для себя сами.


Бутон размером с голову (фоторепортаж)


Завтра тысячи учителей уйдут домой с огромными охапками всех этих астр, гладиолусов и георгинов. И, возможно, скажут про себя, что лучше бы все эти деньги им прибавили к их небольшой зарплате. Но родители купят своим детям цветы и в следующем году. Просто потому, что 1 сентября без гладиолусов — как Новый год без ёлки.


Кстати, в этом году волонтёры «Солнечного города» уже второй раз предложили новосибирцам отказаться от этой традиции и подарить учителям по одному букету от всего класса. А сэкономленные деньги отдать на благотворительность.

Стас Соколов
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