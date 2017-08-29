Бросило в холод

Жильцы дома на Советской остались без труб — отопление должны дать в сентябре

Старая пятиэтажка на Советской, 99 осталась без части фундамента и отопления
Старая пятиэтажка на Советской, 99 осталась без части фундамента и отопления

Жильцы старой пятиэтажки на Советской столкнулись с необычной проблемой — предприниматели выкупили часть их подвала. Однако во время ремонта они не только снесли часть фундамента, но и вырезали десятки метров отопительных труб, причём за несколько недель до начала отопительного сезона. Бизнесмены уверяют, что трубы они не трогали, а остальное делают по разрешению. Жильцы боятся, что их дом вот-вот обрушится, и готовятся идти в суд. Подробности конфликта узнал корреспондент НГС.НОВОСТИ.

ТСЖ дома на улице Советская, 99 борется с предпринимателями, которые выкупили часть подвала и начали там капитальный ремонт. Жильцы убеждены, что его приватизация была незаконной. Сейчас дом ремонтируют — фундамент частично разобран. Люди опасаются, что это приведёт к разрушению полувековой пятиэтажки, в которую к тому же проведён газ. 


«[Вадим] Гуменный (собственник подвала. — И.К.) цокольные окна убрал и углубил минимум на полтора метра. По сути, он снёс два блока фундамента дома только на одном проходе. А таких проходов четыре. А дом-то газифицирован. Как известно, весной или осенью любое здание "играет". Если треснет труба с газом —  дом окажется в воздухе», — считает директор УК «Доверие» Владимир Симонов, который выступил в споре на стороне жильцов.


«Он (Гуменный. — И.К.) без разрешения вырезал тридцать метров трубы отопления. У нас "ленинградская" система отопления — по подвалу идёт "обратка". И без этого система не может функционировать. Мы им сказали, что не отступимся. Нам терять нечего. Мы не хотим в братской могиле лежать», — пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ председатель ТСЖ Ольга Зыкова. 


Совладелец помещения, супруга Гуменного Лариса Зайцева, не согласна с претензиями жильцов. По её словам, 588 кв. м подвала они приобрели на муниципальных торгах 21 марта за 12,5 млн рублей. Проект капитального ремонта ведётся строго по закону и согласован с управлением архитектуры мэрии, подчёркивает она. Что будет в подвале, пока точно не известно — ремонтируют для коммерческого использования, обтекаемо говорят собственники.


«Я ни с кем не спорю, у меня есть выписка из единого государственного реестра. Я собственник. Провожу капитальный ремонт в принадлежащем мне помещении. У нас все разрешения есть», — отметила Лариса Зайцева. То, что в доме пропали трубы отопления, Зайцева не отрицает, но допускает, что их срезал кто-то другой — например, представители управляющей компании. 


План изменений, которые произошли за время ремонта подвала дома
План изменений, которые произошли за время ремонта подвала дома


Директор УК «Доверие» Владимир Симонов это опровергает — в чужой подвал у управляющей компании доступа нет. Он утверждает, что коммунальщикам доступ в помещение был не нужен — трубы не мешали УК, тогда как собственнику надо было пробивать в стенах проёмы. 


«Неужели я двенадцать с половиной миллионов заплатила за то, чтобы тут всё порушилось — всё было плохо, и я деньги "закопала" и ушла. Я заинтересована больше, чем они (жильцы. — И.К.), чтобы всё было хорошо и шикарно. <…> Это далеко не первое моё помещение, мы всегда со всеми находим общий язык: и с ТСЖ, и с управляющими компаниями. Десять лет я занимаюсь этим бизнесом», — подчеркнула Лариса Зайцева. 


Спор вокруг подвала ведётся с 2015 года. С этого времени ТСЖ судится за право вернуть его в своё распоряжение. Жильцы считают, что помещение технологическое — на 600 кв. м из общих 800 находится общедомовое оборудование.


«Тюменский арбитражный суд признал, что это технический подвал, но решение было такое: вы опоздали по срокам подачи заявления. И тогда мы написали в Верховный суд. А там прецеденты были — говорили, что по таким вопросам с подвалами нет срока давности», — сообщила Зыкова, уверенная в том, что подвал вернуть удастся через Верховный суд. 


Председатель ТСЖ Ольга Зыкова уверена, что жильцы выиграют все суды
Председатель ТСЖ Ольга Зыкова уверена, что жильцы выиграют все суды


Сегодня в администрации Центрального округа провели комиссию по вопросу подготовки этого дома к отопительному сезону. Комиссия решила: собственник подвала в течение 10 дней должен предоставить технические доказательства, что новый проект системы отопления не ухудшит температуру в доме. Стоит отметить, что отопительный сезон в Новосибирске обычно начинается в середине сентября.


Руководитель ТСЖ заявила, что жильцы намерены подать в суд на несогласованные с ними изменения общедомового имущества. В мэрии прокомментировать ситуацию за время подготовки публикации не смогли и пообещали прислать ответ на запрос позднее.


В июле этого года три семьи, живущие в бараке на улице Костычева, 21, тоже остались без отопления — батареи из их дома похитили воры. Власти Новосибирска решили выкупить жильё у пострадавших семей. 

Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.

Илья Калинин
Фото автора 

Прочтений: 537
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (6)6
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено