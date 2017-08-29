Бросило в холод

Жильцы старой пятиэтажки на Советской столкнулись с необычной проблемой — предприниматели выкупили часть их подвала. Однако во время ремонта они не только снесли часть фундамента, но и вырезали десятки метров отопительных труб, причём за несколько недель до начала отопительного сезона. Бизнесмены уверяют, что трубы они не трогали, а остальное делают по разрешению. Жильцы боятся, что их дом вот-вот обрушится, и готовятся идти в суд. Подробности конфликта узнал корреспондент НГС.НОВОСТИ.

ТСЖ дома на улице Советская, 99 борется с предпринимателями, которые выкупили часть подвала и начали там капитальный ремонт. Жильцы убеждены, что его приватизация была незаконной. Сейчас дом ремонтируют — фундамент частично разобран. Люди опасаются, что это приведёт к разрушению полувековой пятиэтажки, в которую к тому же проведён газ.







«[Вадим] Гуменный (собственник подвала. — И.К.) цокольные окна убрал и углубил минимум на полтора метра. По сути, он снёс два блока фундамента дома только на одном проходе. А таких проходов четыре. А дом-то газифицирован. Как известно, весной или осенью любое здание "играет". Если треснет труба с газом — дом окажется в воздухе», — считает директор УК «Доверие» Владимир Симонов, который выступил в споре на стороне жильцов.







«Он (Гуменный. — И.К.) без разрешения вырезал тридцать метров трубы отопления. У нас "ленинградская" система отопления — по подвалу идёт "обратка". И без этого система не может функционировать. Мы им сказали, что не отступимся. Нам терять нечего. Мы не хотим в братской могиле лежать», — пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ председатель ТСЖ Ольга Зыкова.





Совладелец помещения, супруга Гуменного Лариса Зайцева, не согласна с претензиями жильцов. По её словам, 588 кв. м подвала они приобрели на муниципальных торгах 21 марта за 12,5 млн рублей. Проект капитального ремонта ведётся строго по закону и согласован с управлением архитектуры мэрии, подчёркивает она. Что будет в подвале, пока точно не известно — ремонтируют для коммерческого использования, обтекаемо говорят собственники.







«Я ни с кем не спорю, у меня есть выписка из единого государственного реестра. Я собственник. Провожу капитальный ремонт в принадлежащем мне помещении. У нас все разрешения есть», — отметила Лариса Зайцева. То, что в доме пропали трубы отопления, Зайцева не отрицает, но допускает, что их срезал кто-то другой — например, представители управляющей компании.







План изменений, которые произошли за время ремонта подвала дома





Директор УК «Доверие» Владимир Симонов это опровергает — в чужой подвал у управляющей компании доступа нет. Он утверждает, что коммунальщикам доступ в помещение был не нужен — трубы не мешали УК, тогда как собственнику надо было пробивать в стенах проёмы.







«Неужели я двенадцать с половиной миллионов заплатила за то, чтобы тут всё порушилось — всё было плохо, и я деньги "закопала" и ушла. Я заинтересована больше, чем они (жильцы. — И.К.), чтобы всё было хорошо и шикарно. <…> Это далеко не первое моё помещение, мы всегда со всеми находим общий язык: и с ТСЖ, и с управляющими компаниями. Десять лет я занимаюсь этим бизнесом», — подчеркнула Лариса Зайцева.







Спор вокруг подвала ведётся с 2015 года. С этого времени ТСЖ судится за право вернуть его в своё распоряжение. Жильцы считают, что помещение технологическое — на 600 кв. м из общих 800 находится общедомовое оборудование.







«Тюменский арбитражный суд признал, что это технический подвал, но решение было такое: вы опоздали по срокам подачи заявления. И тогда мы написали в Верховный суд. А там прецеденты были — говорили, что по таким вопросам с подвалами нет срока давности», — сообщила Зыкова, уверенная в том, что подвал вернуть удастся через Верховный суд.





Председатель ТСЖ Ольга Зыкова уверена, что жильцы выиграют все суды





Сегодня в администрации Центрального округа провели комиссию по вопросу подготовки этого дома к отопительному сезону. Комиссия решила: собственник подвала в течение 10 дней должен предоставить технические доказательства, что новый проект системы отопления не ухудшит температуру в доме. Стоит отметить, что отопительный сезон в Новосибирске обычно начинается в середине сентября.







Руководитель ТСЖ заявила, что жильцы намерены подать в суд на несогласованные с ними изменения общедомового имущества. В мэрии прокомментировать ситуацию за время подготовки публикации не смогли и пообещали прислать ответ на запрос позднее.







В июле этого года три семьи, живущие в бараке на улице Костычева, 21, тоже остались без отопления — батареи из их дома похитили воры. Власти Новосибирска решили выкупить жильё у пострадавших семей.