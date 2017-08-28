Развод с обязательствами

Новосибирец оставил бывшей жене и дочери долг по ипотеке — теперь их квартиру решил продать банк

Развод с обязательствами

«Ничто так не укрепляет семью, как совместная ипотека» — распространённая в последние годы шутка. Новосибирцы Татьяна и Михаил после развода пытаются разделить ипотечную квартиру. Пока длятся их споры, банк насчитал большой долг по кредиту и решил выставить жильё на торги. Женщина считает, что бывший супруг намеренно копил долги, чтобы оставить её ни с чем, и боится остаться на улице. Почему банк не учитывает права ребёнка и как сохранить ипотечную квартиру при разводе — в материале НГС.НОВОСТИ.

«Как нормальная российская женщина семидесятых [годов рождения], я считала, что нужно сохранить семью и она важней всего — пока наш папа не ударился в любовь», — невесело усмехается Татьяна (все имена изменены по просьбе героев). Сейчас же главная её цель — сохранить купленное в развалившемся браке жильё, иначе ей и её младшей 7-летней дочери будет негде жить.


Квартиру тогда ещё счастливые супруги Татьяна и Михаил купили в 2007 году, через год после женитьбы. Собственных средств на неё супругам не хватило, и небольшую «двушку» они взяли в ипотеку, заняв у банка почти полтора миллиона рублей. «Ипотеку оформляли на него — я же мужу верила. Платили вместе», — вспоминает женщина.


Через какое-то время у супругов родилась вторая дочь, и часть общего кредита погасили материнским капиталом. А ещё через несколько лет отношения разладились: у Михаила появилась другая женщина, и он, по словам Татьяны, буквально вынудил её взять детей и уйти из квартиры ещё до официального развода.


Суд разделил квартиру между супругами: около 55 % долей досталось Татьяне и двум дочерям, 45 % — Михаилу. Задолженность по кредитному договору суд тоже признал общей, 


«поскольку полученные по данному кредитному договору денежные средства были использованы на приобретение совместной собственности — спорной квартиры», — говорится в решении суда. На тот момент, говорит женщина, ни о каких возможных проблемах она не подозревала.


«Я так понимаю, что он перестал платить, когда понял, что я нашла возможность и деньги подать на фактический раздел имущества, — он был просто уверен, что я ничего не сделаю, — предполагает Татьяна. — Я пыталась предложить ему вариант: либо ты у меня свою долю выкупаешь, либо я у тебя, либо продаём квартиру и разъезжаемся тихо-мирно. Он на контакт со мной вообще не идёт».


Всё это время, примерно с ноября прошлого года, по ипотеке копятся долги. Сейчас вместе с многочисленными процентами и пенями они почти достигли 490 тысяч рублей. Никакой информации о задолженности банк Татьяне до недавнего времени не давал — ведь официально она к ипотеке никакого отношения не имеет.


«Многих подробностей по квартире я действительно не знала, пока я не пришла [в банк] и в них решением [суда] не ткнула, — говорит она. — Сейчас они собираются эту квартиру выставлять на торги, и, как мне объяснили, деньги перечисляются на его счёт, потому что он был единственным на тот момент заёмщиком. 


Это единственное жильё у меня и моего ребёнка, но банку, я так понимаю, наплевать. Помимо того что я остаюсь без жилья, у меня ребёнок маленький, которому 7 лет, тоже остаётся практически бомжом».


Пока не решится сложный квартирный вопрос, общая дочь бывших супругов живёт с родителями Татьяны: женщина призналась, что за год сменила уже четыре съёмные квартиры. Точка в споре ещё не поставлена — Татьяна с адвокатами рассматривает различные варианты, как не допустить продажи спорной квартиры и оставить её за собой.


Михаил в разговоре с корреспондентом НГС.НОВОСТИ заверил, что всегда шёл навстречу в конфликте и даже предлагал бывшей жене выкупить его часть квартиры, но ответа не получил. «Я всегда говорил, и в суде говорил: давай решим это мирно. Чем за суды платить, лучше бы эти деньги пошли на обучение моего ребёнка», — отметил он.


О том, что квартира вот-вот будет выставлена на торги, мужчина знает, но, по его словам, сделать с этим ничего не может: банк уже принял решение. На вопрос, как вообще образовалась такая большая просрочка и почему платежи за квартиру не вносились, заметил, что не знает подробностей, — этим занимаются адвокаты.


По мнению директора «Первой Юридической Компании» Анны Евстигнеевой, взыскание банка в целом вполне справедливо. «Если квартира будет продана с торгов, то сначала идёт гашение всех кредитных обязательств, а остаток возвращается сторонам, в данном случае обеим, потому что суд признал их сособственниками этого имущества, — объяснила юрист. — 


Но может так получиться, что квартира будет продана, а денег не хватит на погашение штрафов и так далее, поэтому здесь нужно быть очень внимательными».


При этом, по словам Евстигнеевой, с момента расторжения брака каждый «играет за себя»: если кто-то из бывших супругов считает, что «переплатил», то вполне может подать в суд и взыскать разницу с недоплатившего. «Если супруги перестали жить вместе, а развелись через полгода, то платёж за эти полгода — уже не совместно нажитый, он считается платежом того, кто его вносил. Но об этом нужно заявлять в момент расторжения брака, и это устанавливает суд», — добавляет она.


При этом юрист подчеркнула, что на ипотечные квартиры закон о единственном жилье не распространяется, а обеспечение жильём детей — обязанность их родителей, а не банка. «Естественно, у банка будут сложности с продажей такой квартиры, но сильно на это уповать не стоит», — заключает она.

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Лиза Пичугина
Фото Густаво Зырянова

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