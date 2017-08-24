Хранят как кремлевские стены

Несмотря на то что Новосибирск — город молодой, в нём немало памятников архитектуры. Он даже занимает третье место в России по числу конструктивистских зданий , которые так ценят архитекторы. Впрочем, под охрану взяли далеко не все из них, не говоря уж о более поздней сталинской застройке, и вообще отличить просто старый дом от ценного и охраняемого городом, областью или государством порой очень непросто. Попробуйте определить, какие из зданий — достояние Новосибирска, а какие — обычные старые дома.

Этот дом в центре города наверняка знаком большей части новосибирцев и многим заезжающим сюда время от времени гостям. Памятник это или не памятник?





Этот дом в центре города наверняка знаком большей части новосибирцев и многим заезжающим сюда время от времени гостям. Памятник это или не памятник?

Памятник.

Не памятник.





А как насчёт этого дома с витражной лестницей на Большевистской?

Памятник.

Не памятник.





Сталинский ампир для Новосибирска — как барокко для Санкт-Петербурга: более богато украшенных декором зданий в городе найти трудно.

Памятник.

Не памятник.





Таких мрачноватых старых зданий немало в городе, но в этом, например, учатся дети. Памятник это или нет?

Памятник.

Не памятник.





До середины 1950-х башенки и бельведеры довольно часто встречались в проектах зданий. Часть из них признаны памятниками, часть — нет. А этот дом на Фабричной?

Памятник.

Не памятник.





Конечно, шедевров деревянного зодчества в Новосибирске не так много, как, например, в Томске, но украшенные искусной резьбой дома встречаются. Этот дом с изящными наличниками — памятник или нет?

Памятник.

Не памятник.





Это необычное здание — в числе первых, которые видят гости Новосибирска. Долгое время в нём был универмаг, затем ресторан, а сегодня — офис одного из банков.

Памятник.

Не памятник.





Мимо этого дома, не обращая на него ни малейшего внимания, ежедневно проносятся тысячи автомобилистов. А стоит ли он внимания вообще?

Да, это же памятник архитектуры!

Нет, не стоит — обычное здание.





Этот дом построен на улице Урицкого, где, кажется, куда ни ткни, обязательно попадёшь в особо ценное здание.

Памятник.

Не памятник.





Небольшое офисное здание с необычным декором на фасаде находится в окружении сравнительно молодой застройки улицы Серебренниковской. Настоящий ли это модернизм или ловкая стилизация?

Памятник.

Не памятник.





Хранят как кремлевские стены Правильные ответы: 5/10 Кажется, вам не очень важны истории зданий. Жаль! Старое — не обязательно ветхое, а в разрушающихся стенах прячется целая эпоха. Пройти тест еще раз

Хранят как кремлевские стены Правильные ответы: 5/10 Наверное, вы с любопытством рассматриваете фасады во время прогулок по городу. Продолжайте в том же духе! Пройти тест еще раз