Хранят как кремлевские стены
10 старых зданий Новосибирска: попробуйте отличить обычный дом от памятника архитектуры (это сложно)
Несмотря на то что Новосибирск — город молодой, в нём немало памятников архитектуры. Он даже занимает третье место в России по числу конструктивистских зданий, которые так ценят архитекторы. Впрочем, под охрану взяли далеко не все из них, не говоря уж о более поздней сталинской застройке, и вообще отличить просто старый дом от ценного и охраняемого городом, областью или государством порой очень непросто. Попробуйте определить, какие из зданий — достояние Новосибирска, а какие — обычные старые дома.
Этот дом в центре города наверняка знаком большей части новосибирцев и многим заезжающим сюда время от времени гостям. Памятник это или не памятник?
Этот дом в центре города наверняка знаком большей части новосибирцев и многим заезжающим сюда время от времени гостям. Памятник это или не памятник?
- Памятник.
- Не памятник.
А как насчёт этого дома с витражной лестницей на Большевистской?
- Памятник.
- Не памятник.
Сталинский ампир для Новосибирска — как барокко для Санкт-Петербурга: более богато украшенных декором зданий в городе найти трудно.
- Памятник.
- Не памятник.
Таких мрачноватых старых зданий немало в городе, но в этом, например, учатся дети. Памятник это или нет?
- Памятник.
- Не памятник.
До середины 1950-х башенки и бельведеры довольно часто встречались в проектах зданий. Часть из них признаны памятниками, часть — нет. А этот дом на Фабричной?
- Памятник.
- Не памятник.
Конечно, шедевров деревянного зодчества в Новосибирске не так много, как, например, в Томске, но украшенные искусной резьбой дома встречаются. Этот дом с изящными наличниками — памятник или нет?
- Памятник.
- Не памятник.
Это необычное здание — в числе первых, которые видят гости Новосибирска. Долгое время в нём был универмаг, затем ресторан, а сегодня — офис одного из банков.
- Памятник.
- Не памятник.
Мимо этого дома, не обращая на него ни малейшего внимания, ежедневно проносятся тысячи автомобилистов. А стоит ли он внимания вообще?
- Да, это же памятник архитектуры!
- Нет, не стоит — обычное здание.
Этот дом построен на улице Урицкого, где, кажется, куда ни ткни, обязательно попадёшь в особо ценное здание.
- Памятник.
- Не памятник.
Небольшое офисное здание с необычным декором на фасаде находится в окружении сравнительно молодой застройки улицы Серебренниковской. Настоящий ли это модернизм или ловкая стилизация?
- Памятник.
- Не памятник.
Правильные ответы: 5/10
Кажется, вам не очень важны истории зданий. Жаль! Старое — не обязательно ветхое, а в разрушающихся стенах прячется целая эпоха.
Правильные ответы: 5/10
Наверное, вы с любопытством рассматриваете фасады во время прогулок по городу. Продолжайте в том же духе!
Правильные ответы: 5/10
Вы прекрасно разбираетесь в том, что в городе ценно, а что нет!
Лиза Пичугина
Фото Александра Ощепкова (1–3, 8, 9, 11), Татьяны Фатеевой (4, 6), Ольги Бурлаковой (5, 10), Густаво Зырянова (7)