«Мне больше нельзя иметь детей»: девушка чуть не погибла после родов

Дарина была долгожданным ребёнком у молодых супругов из Бердска — Елены и Жасура Халиловых. Во время беременности девушка чувствовала себя отлично и анализы не показывали ужасных болезней, которые последуют за родами. Мать и девочка попали в реанимацию, а после этого уже год пытаются вылечиться. Пытаясь наказать виновных, Елена обратилась в полицию, но уголовное дело так и не возбудили. Тогда она написала письмо Владимиру Путину с просьбой проверить роддом, где меньше чем за год умерли две роженицы. Подробности — в статье НГС.НОВОСТИ.

«Уважаемый Владимир Владимирович, обращается к Вам Халилова Елена Андреевна. Мне 23 года, прошу у Вас помощи! Дело в том, что у нас в городе Бердске Новосибирской области в роддоме по адресу Боровая, 105 творится что-то ужасное, умирают женщины и молодые девушки после того как врачи им делают кесарево сечение», — так начинается письмо девушки к Путину, которое она отправила в приёмную президента 31 июля 2017 года.





После родов в бердском роддоме прошло больше года, и всё это время Елена пытается вылечиться и добиться наказания виновных.





Во время беременности Елена не жаловалась на самочувствие, а её муж Жасур — 24-летний военный — и вовсе постоянно проходил проверки врачей. На последнем перед родами УЗИ было видно, что ребёнка несильно (один виток) обвила пуповина. Но, по словам Елены, в роддоме не стали делать контрольное УЗИ, чтобы проверить обвитие перед родами. В ночь на 22 июля 2016 года у неё отошли воды — и муж повёз девушку в роддом.







«Начали подготовку к родам. Дежурный врач меня осмотрел и сказал маме, что к шести утра рожу. Схватки сначала были маленькие. Врач говорила: "Не тужься, тебе рано ещё". Две сестры повели меня под руки на кресло, я залезла кое-как. Начала тужиться. Но не получалось. Врач начала выдавливать ребёнка, с левой стороны, где лёгкое — руками и локтём. Потом у меня осталась гематома под грудью, и проблемы с лёгким были», — рассказала НГС.НОВОСТИ девушка. Она пыталась родить сама 10 часов, а в итоге врачи решили сделать экстренное кесарево сечение.





Елена очнулась от наркоза в палате на следующий день и узнала, что у дочки было сильное обвитие пуповиной, а сама девочка была очень вялая и не сразу заплакала.







Дарину положили в реанимацию в тяжёлом состоянии — у неё были судороги, потом девочка лежала в отделении новорождённых. Елена же потеряла много крови — и вскоре из бердской больницы отправилась в реанимацию областной больницы. «В тяжёлом состоянии я пролежала 8 дней, потом 12 дней — в гинекологическом отделении, где мне продолжали лечение от ЭКС (экстренное кесарево сечение. — М.М.), а ребёнок пролежал в больнице 1,5 месяца, из которых примерно месяц в тяжёлом состоянии», — описала она в письме.







У Елены начал гноиться послеоперационный шов — в диагнозе (копия заключения областной больницы есть в распоряжении НГС.НОВОСТИ от пациентки) это подтверждено, как и страшные проблемы с лёгкими. «Когда я ложилась на кровать — я не могла лежать, я задыхалась. И с каждым днём это всё усиливалось и усиливалось», — пожаловалась девушка. В заключении написано, что у Елены также была гематома малого таза, тромбоз глубоких вен обеих ног, инфаркт-пневмония (нарушение кровообращения в лёгких) и анемия.







Уже год Елена с дочкой ходят по врачам, чтобы наладить здоровье





Маленькую Дарину тоже мучают последствия родов: девочке поставили диагноз «наследственная тромбофилия». Несмотря на то что она родилась с нормальным весом (3200 граммов, рост 52 см), годовалая девочка с трудом ползает и не ходит — ножки не распрямляются, отметила Елена Халилова. У малышки проблемы со зрением — часто не может сфокусировать взгляд и косоглазит.







Сразу после родов мать Елены Татьяна Фёдорова написала заявление в Следственный комитет — его перенаправили в полицию, поскольку девушка и ребёнок остались живы. Однако в бердской полиции отказались возбуждать уголовное дело даже после дополнительной проверки, не обнаружив нарушений.







«Клинический диагноз при поступлении поставлен правильно, правильно составлен план ведения родов… После операции Халилова Е.А. с новорождённым сыном переведена в реанимационное отделение. 29.07.2017 Халилова Е.А. с сыном выписана из родильного отделения ГБУЗ НСО "БЦГБ" <…> Дефектов в оказании медицинской помощи не выявлено», — сказано в постановлении об отказе в возбуждении дела (копию предоставила Елена Халилова).





Девушка засомневалась в качестве проверки, поскольку в документе фигурирует новорождённый мальчик, а не девочка.







Письма в прокуратуру, Росздравнадзор и министерство здравоохранения НСО тоже не дали результата. В пресс-службе регионального минздрава сообщили НГС.НОВОСТИ, что после этого случая провели проверку Бердской центральной больницы на качество и безопасность медицинской помощи.







«В результате ведомственного контроля были выявлены нарушения порядков оказания медицинской помощи. Медицинские работники Бердской ЦГБ, допустившие выявленные нарушения, привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ», — лаконично пояснили в министерстве здравоохранения.







По словам Елены, она вряд ли сможет родить ещё раз





Сейчас семья Халиловых надеется, что после письма Путину всё же удастся возбудить уголовное дело — хотя из приёмной президента задания разобраться ушли всё в тот же бердский отдел полиции и в правительство Новосибирской области. После возбуждения дела Елена надеется на судебное разбирательство с врачами бердской больницы и компенсацию морального вреда и материального ущерба.







Год спустя Елена и Дарина проходят судмедэкспертизу. «В конце августа мне снова проходить курс лечения, и они (судмедэксперты. — М.М.) снова не смогут установить степень тяжести, так как я буду принимать препараты. Сейчас у меня и у ребёнка куча проблем со здоровьем и много денег уходит на лекарства.





Мне врачи говорят, что мне больше нельзя иметь детей, потому что очень большая вероятность того, что со мной всё это может повториться, а мне ведь всего 23 года.







Уважаемый Владимир Владимирович, прошу Вас помочь разобраться в моём деле и помочь нашей семье в возбуждении уголовного дела — а ведь даже после меня в роддоме умерло двое женщин после кесарева сечения», — добавила в письме Елена Халилова.







В родильном отделении ЦГБ Бердска действительно за один год умерли две роженицы. В середине ноября 2016 года в роддоме после кесарева сечения умерла 44-летняя женщина — врачи пытались её реанимировать, но у роженицы остановилось сердце. В том же месяце в кому после кесарева сечения впала ещё одна девушка, рожавшая в Бердске. По информации местного издания «Курьер.Среда.Бердск», 20-летняя роженица умерла весной 2017 года.