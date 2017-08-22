«Мне больше нельзя иметь детей»: девушка чуть не погибла после родов

Сибирячка пожаловалась Путину на роддом, где умерли две женщины, — местные власти её не слышат

Семья Халиловых пытается оправиться после тяжёлого лечения
Семья Халиловых пытается оправиться после тяжёлого лечения

Дарина была долгожданным ребёнком у молодых супругов из Бердска — Елены и Жасура Халиловых. Во время беременности девушка чувствовала себя отлично и анализы не показывали ужасных болезней, которые последуют за родами. Мать и девочка попали в реанимацию, а после этого уже год пытаются вылечиться. Пытаясь наказать виновных, Елена обратилась в полицию, но уголовное дело так и не возбудили. Тогда она написала письмо Владимиру Путину с просьбой проверить роддом, где меньше чем за год умерли две роженицы. Подробности — в статье НГС.НОВОСТИ. 

«Уважаемый Владимир Владимирович, обращается к Вам Халилова Елена Андреевна. Мне 23 года, прошу у Вас помощи! Дело в том, что у нас в городе Бердске Новосибирской области в роддоме по адресу Боровая, 105 творится что-то ужасное, умирают женщины и молодые девушки после того как врачи им делают кесарево сечение», — так начинается письмо девушки к Путину, которое она отправила в приёмную президента 31 июля 2017 года. 


После родов в бердском роддоме прошло больше года, и всё это время Елена пытается вылечиться и добиться наказания виновных. 


Во время беременности Елена не жаловалась на самочувствие, а её муж Жасур — 24-летний военный — и вовсе постоянно проходил проверки врачей. На последнем перед родами УЗИ было видно, что ребёнка несильно (один виток) обвила пуповина. Но, по словам Елены, в роддоме не стали делать контрольное УЗИ, чтобы проверить обвитие перед родами. В ночь на 22 июля 2016 года у неё отошли воды — и муж повёз девушку в роддом.


«Начали подготовку к родам. Дежурный врач меня осмотрел и сказал маме, что к шести утра рожу. Схватки сначала были маленькие. Врач говорила: "Не тужься, тебе рано ещё". Две сестры повели меня под руки на кресло, я залезла кое-как. Начала тужиться. Но не получалось. Врач начала выдавливать ребёнка, с левой стороны, где лёгкое — руками и локтём. Потом у меня осталась гематома под грудью, и проблемы с лёгким были», — рассказала НГС.НОВОСТИ девушка. Она пыталась родить сама 10 часов, а в итоге врачи решили сделать экстренное кесарево сечение. 


Елена очнулась от наркоза в палате на следующий день и узнала, что у дочки было сильное обвитие пуповиной, а сама девочка была очень вялая и не сразу заплакала.


Дарину положили в реанимацию в тяжёлом состоянии — у неё были судороги, потом девочка лежала в отделении новорождённых. Елена же потеряла много крови — и вскоре из бердской больницы отправилась в реанимацию областной больницы. «В тяжёлом состоянии я пролежала 8 дней, потом 12 дней — в гинекологическом отделении, где мне продолжали лечение от ЭКС (экстренное кесарево сечение. — М.М.), а ребёнок пролежал в больнице 1,5 месяца, из которых примерно месяц в тяжёлом состоянии», — описала она в письме.


У Елены начал гноиться послеоперационный шов — в диагнозе (копия заключения областной больницы есть в распоряжении НГС.НОВОСТИ от пациентки) это подтверждено, как и страшные проблемы с лёгкими. «Когда я ложилась на кровать — я не могла лежать, я задыхалась. И с каждым днём это всё усиливалось и усиливалось», — пожаловалась девушка. В заключении написано, что у Елены также была гематома малого таза, тромбоз глубоких вен обеих ног, инфаркт-пневмония (нарушение кровообращения в лёгких) и анемия.


Уже год Елена с дочкой ходят по врачам, чтобы наладить здоровье
Уже год Елена с дочкой ходят по врачам, чтобы наладить здоровье


Маленькую Дарину тоже мучают последствия родов: девочке поставили диагноз «наследственная тромбофилия». Несмотря на то что она родилась с нормальным весом (3200 граммов, рост 52 см), годовалая девочка с трудом ползает и не ходит — ножки не распрямляются, отметила Елена Халилова. У малышки проблемы со зрением — часто не может сфокусировать взгляд и косоглазит.


Сразу после родов мать Елены Татьяна Фёдорова написала заявление в Следственный комитет — его перенаправили в полицию, поскольку девушка и ребёнок остались живы. Однако в бердской полиции отказались возбуждать уголовное дело даже после дополнительной проверки, не обнаружив нарушений.


«Клинический диагноз при поступлении поставлен правильно, правильно составлен план ведения родов… После операции Халилова Е.А. с новорождённым сыном переведена в реанимационное отделение. 29.07.2017 Халилова Е.А. с сыном выписана из родильного отделения ГБУЗ НСО "БЦГБ" <…> Дефектов в оказании медицинской помощи не выявлено», — сказано в постановлении об отказе в возбуждении дела (копию предоставила Елена Халилова). 


Девушка засомневалась в качестве проверки, поскольку в документе фигурирует новорождённый мальчик, а не девочка.


Письма в прокуратуру, Росздравнадзор и министерство здравоохранения НСО тоже не дали результата. В пресс-службе регионального минздрава сообщили НГС.НОВОСТИ, что после этого случая провели проверку Бердской центральной больницы на качество и безопасность медицинской помощи.


«В результате ведомственного контроля были выявлены нарушения порядков оказания медицинской помощи. Медицинские работники Бердской ЦГБ, допустившие выявленные нарушения, привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ», — лаконично пояснили в министерстве здравоохранения.


По словам Елены, она вряд ли сможет родить ещё раз
По словам Елены, она вряд ли сможет родить ещё раз


Сейчас семья Халиловых надеется, что после письма Путину всё же удастся возбудить уголовное дело — хотя из приёмной президента задания разобраться ушли всё в тот же бердский отдел полиции и в правительство Новосибирской области. После возбуждения дела Елена надеется на судебное разбирательство с врачами бердской больницы и компенсацию морального вреда и материального ущерба.


Год спустя Елена и Дарина проходят судмедэкспертизу. «В конце августа мне снова проходить курс лечения, и они (судмедэксперты. — М.М.) снова не смогут установить степень тяжести, так как я буду принимать препараты. Сейчас у меня и у ребёнка куча проблем со здоровьем и много денег уходит на лекарства.


Мне врачи говорят, что мне больше нельзя иметь детей, потому что очень большая вероятность того, что со мной всё это может повториться, а мне ведь всего 23 года.


Уважаемый Владимир Владимирович, прошу Вас помочь разобраться в моём деле и помочь нашей семье в возбуждении уголовного дела — а ведь даже после меня в роддоме умерло двое женщин после кесарева сечения», — добавила в письме Елена Халилова.


В родильном отделении ЦГБ Бердска действительно за один год умерли две роженицы. В середине ноября 2016 года в роддоме после кесарева сечения умерла 44-летняя женщина — врачи пытались её реанимировать, но у роженицы остановилось сердце. В том же месяце в кому после кесарева сечения впала ещё одна девушка, рожавшая в Бердске. По информации местного издания «Курьер.Среда.Бердск», 20-летняя роженица умерла весной 2017 года. 

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Мария Морсина
Фото предоставлены Еленой Халиловой

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