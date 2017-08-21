Здесь вам не Москва: 10 причин перенести столицу в Сибирь

НГС вспомнил фразы политиков и бизнесменов, которые предлагают это сделать уже больше 100 лет

Будущее столицы Новосибирску пророчат уже не впервые — НГС.НОВОСТИ решили сделать это ещё раз
Будущее столицы Новосибирску пророчат уже не впервые — НГС.НОВОСТИ решили сделать это ещё раз

Депутаты снова спорят, куда бы перенести столицу России, на этот раз досталось Екатеринбургу: отправить туда правительство захотел член Высшего совета партии «Единая Россия» Дмитрий Орлов — об этом он сообщил всем своим подписчикам в Facebook. НГС.НОВОСТИ не согласны с такой постановкой вопроса, поэтому составили свой завистливый рейтинг аргументов в пользу переноса столицы из Москвы не в Екатеринбург, а в Новосибирск. За сибирскую столицу среди прочих в свое время высказались и Александр Руцкой, и Сергей Шойгу, и Олег Дерипаска.

Сложно сосчитать, сколько раз депутаты, олигархи, ученые, деятели культуры или обычные граждане предлагали отобрать у Москвы столичный статус. В последние годы главенство среди городов — вместе с перенаселённостью, пробками и другими проблемами — многие ньюсмейкеры вслух мечтали перетащить на восток. Самое свежее заявление сделал у себя на странице в Facebook член Высшего совета партии «Единая Россия», директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов — он предложил перенести столицу в Екатеринбург, который считает «оптимальным вариантом».


И теперь заявление Орлова всерьёз обсуждают в СМИ, об этом спорят политики и эксперты. С чувством нескрываемой зависти редакция НГС.НОВОСТИ решила напомнить, что кроме Екатеринбурга есть и другие, более подходящие для переноса столицы города. Например, Новосибирск. Судите сами.


Новосибирцы точно знают, куда определить пятиконечную кремлевскую звезду 
Новосибирцы точно знают, куда определить пятиконечную кремлевскую звезду 


1. Столичные амбиции не дают нам покоя с начала XX века


О статусе столицы Российской Империи Новониколаевск задуматься не успел, но вот объявить себя столицей региона смог уже в 1907 году. Соответствующий документ, акт о передаче тогда ещё Новониколаевску земель Алтайского округа, императорские чиновники подписали 9 декабря в здании на улице Обской, 4 — с этого момента Новониколаевск стал независимым городом, а позже и столицей региона.


2. Новосибирск уже примерял столичный лоск


Почувствовать себя столицей Новосибирску впервые довелось в 1942 году, когда во время войны в город разом перенесли не только заводы из европейской части России, но и театральные коллективы, экспозицию и запасники Третьяковской галереи. 


3. За новосибирскую столицу выступал вице-президент РФ


Идеологом переноса части столичных полномочий в Новосибирск в 1991 году был вице-президент РФ Александр Руцкой. В 2012 году он рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что ещё в 1991 году предлагал перенести в Новосибирск правительство, оставив в Москве администрацию президента: «Правительство РФ должно сидеть в Новосибирске. Если смотреть в перспективу развития нашей страны, это надо было сделать 20 лет назад. Инвестиции пошли бы не в Китай, а в Россию». По словам Руцкого, все новосибирцы, с которыми он встречался во время перестроечных командировок, ликовали и «аплодировали стоя», услышав идею о переносе столицы Новосибирск. Но планам помешали Геннадий Бурбулис и Егор Гайдар, которые были противниками этой идеи в Москве.


В городе есть отличный объект, на который можно перевесить куранты со Спасской башни 
В городе есть отличный объект, на который можно перевесить куранты со Спасской башни 


4. Олигархи мечтали перенести столицу в Сибирь


Глава РУСАЛа олигарх Олег Дерипаска неоднократно высказывался в пользу переноса столицы из Москвы, к примеру, в Новосибирск. Об этом он говорил в 2008 и 2009 годах. «Чтобы бороться с коррупцией, надо перенести столицу в Екатеринбург или Новосибирск. Петр I был вынужден бежать из Москвы, потому что бюрократические расходы даже в его эпоху были бременем для развития», — говорил он в интервью испанской газете El Pais. 


5. Новосибирск поддержали соседи с Дальнего Востока


В 2010 году информационное агентство Дальнего Востока «Восток-Медиа» провело опрос на тему «Где должна находиться столица государства?», в котором приняли участие 2079 жителей региона. Новосибирск поддержали 34 % из них, на втором месте шла Москва (21 %), на третьем — Санкт-Петербург (10 %).  Главный редактор РИА «Восток-Медиа» Николай Кутенких тогда поддержал выбор читателей: «Такой выбор лишь подтверждает, что на Дальнем Востоке живут здравомыслящие люди». Однако тогда же он признавался, что особой любви у жителей Дальнего Востока к новосибирцам нет, а всему виной просто географические критерии и местоположение города. 


6. Интеллигенты хотели видеть в роли столицы научный центр 


Новосибирск победил в рейтинге альтернативных столиц в 2012 году, ему достался каждый четвертый голос, учтённый в опросе, проводившемся на портале «РБК.Рейтинг». Рейтинг состоял из 15 альтернативных столиц, Новосибирску достались 24,03 % голосов, при этом он существенно оторвался от своих конкурентов: на втором месте оказался Екатеринбург (17,5 % голосов), на третьем — Владивосток (около 10 %). При этом Санкт-Петербург оказался ещё ниже с 9,09 % голосов. Научный директор «Агентства социальной информации Санкт-Петербург» Роман Могилевский предположил тогда, что дело вовсе не в Новосибирске. «Здесь есть фактор особой критически мыслящей аудитории портала РБК. Это образованные люди, которые стали заложниками их собственного образа Новосибирска. Ваш город в общепринятом представлении — это крупный научный, образовательный центр с высокоразвитой инновационной промышленностью, тихая политическая гавань, просторный, развитый, толерантный город. С учетом, что в аудитории РБК есть бизнесмены, отвечая на вопрос, они брали во внимание, что риск потерять бизнес в Новосибирске ниже, чем в Москве или Санкт-Петербурге», — говорил социолог. 


7. Идею поддерживали и влиятельные сибиряки


Говорить о переносе столицы из Москвы в Сибирь стали вновь после заявления Сергея Шойгу о том, что столица России должна располагаться в Сибири. Его реплику с радостью поддержал Владимир Городецкий, который тогда занимал пост мэра Новосибирска. «Я думаю, когда великие политики будут рассматривать, где же столице быть, Новосибирск вправе претендовать на эту миссию», — говорил он. Городецкий же стал автором локального мема про «столичный лоск», который должен был появиться в Новосибирске после очередной уборки снега. 


А главный корпус МГУ отлично поместился на улице Фабричной 
А главный корпус МГУ отлично поместился на улице Фабричной 


8. Депутаты от ЛДПР пытались сделать Новосибирск городом федерального значения


Соответствующий проект федерального конституционного закона в Госдуму вносил депутат от ЛДПР Дмитрий Савельев. Он предлагал образовать в составе Российской Федерации новый субъект — город федерального значения Новосибирск, и разместить в нём два министерства — Минрегион и Минвостокразвития. «Сейчас всё стянуто в одну столицу — Москву. За МКАДом, по большому счёту, жизни как бы и нет. Так, по крайней мере, горько шутят жители провинции. В итоге Россия помещена в провинцию, в замкадье так называемое», — объяснял свою инициативу Дмитрий Савельев.


9. В 2015 году в пользу сибирской столицы высказался осуждённый депутат Госдумы, прямо из колонии


Соответствующий законопроект депутат Госдумы от КПРФ Константин Ширшов, осуждённый на 5 лет за попытку продать мандат, написал в колонии «Матросская тишина», сообщала «Газета.ru». Он не был лишён депутатского статуса, поэтому мог внести любые предложения. Законопроект он назвал «завещанием из Матросски», депутат предлагал перенести столицу в Новосибирск для «создания более устойчивой структуры территориально-политического устройства с центром в Западной Сибири». Перенести столицу надо было из-за высоких цен на жильё, проблем с инфраструктурой, коррупцией, социальной мобильностью и справедливостью, писал он. Всего аргументов в пользу Новосибирска набралось на 17 страниц. Среди них оказалось и часто упоминаемое заявление, что «на сегодняшний день Новосибирск является самым быстрорастущим городом мира, включённым в связи с этим в Книгу рекордов Гиннесса».


10. В конце концов, Новосибирск поддержала Бурятия


Прошлой зимой за перенос столицы высказался член Совета Федерации от Бурятии Арнольд Тулохонов, заявив, что Москва себя изживает, о чем сообщал портал «Байкал Daily». На вопрос журналиста о том, так куда же всё-таки перенести столицу России, сенатор ответил, что разницы нет. «Новосибирск, Свердловск. Без разницы. Это может быть любой город. В Москве этого делать нельзя. Москва сама себя изживает», — цитировал Тулохонова «Байкал Daily». Он также заявил, что столица должна располагаться в более удобном месте. «Нужно "вынести" столицу из Москвы: она должна быть в середине, чтобы было удобно не чиновникам, а населению. Сегодня 75 % всех перевозок осуществляется через Москву. И чтобы из Якутска попасть в Читу, приходится ехать через Москву», — цитировал Тулохонова «ИнформПолис online».


А вам нравится идея переноса столицы в Новосибирск?

  • Ура! Теперь заживём: дороги станут чище, а люди — красивее!
  • Какой ужас, теперь мы будем стоять в пробках вечно.
  • Да мне как-то всё равно.
К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования


Наталья Гредина
Фотоколлажи Александра Ощепкова

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