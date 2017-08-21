Здесь вам не Москва: 10 причин перенести столицу в Сибирь

Депутаты снова спорят, куда бы перенести столицу России, на этот раз досталось Екатеринбургу: отправить туда правительство захотел член Высшего совета партии «Единая Россия» Дмитрий Орлов — об этом он сообщил всем своим подписчикам в Facebook. НГС.НОВОСТИ не согласны с такой постановкой вопроса, поэтому составили свой завистливый рейтинг аргументов в пользу переноса столицы из Москвы не в Екатеринбург, а в Новосибирск. За сибирскую столицу среди прочих в свое время высказались и Александр Руцкой, и Сергей Шойгу, и Олег Дерипаска.

Сложно сосчитать, сколько раз депутаты, олигархи, ученые, деятели культуры или обычные граждане предлагали отобрать у Москвы столичный статус. В последние годы главенство среди городов — вместе с перенаселённостью, пробками и другими проблемами — многие ньюсмейкеры вслух мечтали перетащить на восток. Самое свежее заявление сделал у себя на странице в Facebook член Высшего совета партии «Единая Россия», директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов — он предложил перенести столицу в Екатеринбург, который считает «оптимальным вариантом».







И теперь заявление Орлова всерьёз обсуждают в СМИ, об этом спорят политики и эксперты. С чувством нескрываемой зависти редакция НГС.НОВОСТИ решила напомнить, что кроме Екатеринбурга есть и другие, более подходящие для переноса столицы города. Например, Новосибирск. Судите сами.





Новосибирцы точно знают, куда определить пятиконечную кремлевскую звезду





1. Столичные амбиции не дают нам покоя с начала XX века





О статусе столицы Российской Империи Новониколаевск задуматься не успел, но вот объявить себя столицей региона смог уже в 1907 году. Соответствующий документ, акт о передаче тогда ещё Новониколаевску земель Алтайского округа, императорские чиновники подписали 9 декабря в здании на улице Обской, 4 — с этого момента Новониколаевск стал независимым городом, а позже и столицей региона.





2. Новосибирск уже примерял столичный лоск





Почувствовать себя столицей Новосибирску впервые довелось в 1942 году, когда во время войны в город разом перенесли не только заводы из европейской части России, но и театральные коллективы, экспозицию и запасники Третьяковской галереи.





3. За новосибирскую столицу выступал вице-президент РФ





Идеологом переноса части столичных полномочий в Новосибирск в 1991 году был вице-президент РФ Александр Руцкой. В 2012 году он рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что ещё в 1991 году предлагал перенести в Новосибирск правительство, оставив в Москве администрацию президента: «Правительство РФ должно сидеть в Новосибирске. Если смотреть в перспективу развития нашей страны, это надо было сделать 20 лет назад. Инвестиции пошли бы не в Китай, а в Россию». По словам Руцкого, все новосибирцы, с которыми он встречался во время перестроечных командировок, ликовали и «аплодировали стоя», услышав идею о переносе столицы Новосибирск. Но планам помешали Геннадий Бурбулис и Егор Гайдар, которые были противниками этой идеи в Москве.





В городе есть отличный объект, на который можно перевесить куранты со Спасской башни





4. Олигархи мечтали перенести столицу в Сибирь





Глава РУСАЛа олигарх Олег Дерипаска неоднократно высказывался в пользу переноса столицы из Москвы, к примеру, в Новосибирск. Об этом он говорил в 2008 и 2009 годах. «Чтобы бороться с коррупцией, надо перенести столицу в Екатеринбург или Новосибирск. Петр I был вынужден бежать из Москвы, потому что бюрократические расходы даже в его эпоху были бременем для развития», — говорил он в интервью испанской газете El Pais.





5. Новосибирск поддержали соседи с Дальнего Востока





В 2010 году информационное агентство Дальнего Востока «Восток-Медиа» провело опрос на тему «Где должна находиться столица государства?», в котором приняли участие 2079 жителей региона. Новосибирск поддержали 34 % из них, на втором месте шла Москва (21 %), на третьем — Санкт-Петербург (10 %). Главный редактор РИА «Восток-Медиа» Николай Кутенких тогда поддержал выбор читателей: «Такой выбор лишь подтверждает, что на Дальнем Востоке живут здравомыслящие люди». Однако тогда же он признавался, что особой любви у жителей Дальнего Востока к новосибирцам нет, а всему виной просто географические критерии и местоположение города.





6. Интеллигенты хотели видеть в роли столицы научный центр





Новосибирск победил в рейтинге альтернативных столиц в 2012 году, ему достался каждый четвертый голос, учтённый в опросе, проводившемся на портале «РБК.Рейтинг». Рейтинг состоял из 15 альтернативных столиц, Новосибирску достались 24,03 % голосов, при этом он существенно оторвался от своих конкурентов: на втором месте оказался Екатеринбург (17,5 % голосов), на третьем — Владивосток (около 10 %). При этом Санкт-Петербург оказался ещё ниже с 9,09 % голосов. Научный директор «Агентства социальной информации Санкт-Петербург» Роман Могилевский предположил тогда, что дело вовсе не в Новосибирске. «Здесь есть фактор особой критически мыслящей аудитории портала РБК. Это образованные люди, которые стали заложниками их собственного образа Новосибирска. Ваш город в общепринятом представлении — это крупный научный, образовательный центр с высокоразвитой инновационной промышленностью, тихая политическая гавань, просторный, развитый, толерантный город. С учетом, что в аудитории РБК есть бизнесмены, отвечая на вопрос, они брали во внимание, что риск потерять бизнес в Новосибирске ниже, чем в Москве или Санкт-Петербурге», — говорил социолог.



7. Идею поддерживали и влиятельные сибиряки







Говорить о переносе столицы из Москвы в Сибирь стали вновь после заявления Сергея Шойгу о том, что столица России должна располагаться в Сибири. Его реплику с радостью поддержал Владимир Городецкий, который тогда занимал пост мэра Новосибирска. «Я думаю, когда великие политики будут рассматривать, где же столице быть, Новосибирск вправе претендовать на эту миссию», — говорил он. Городецкий же стал автором локального мема про «столичный лоск», который должен был появиться в Новосибирске после очередной уборки снега.





А главный корпус МГУ отлично поместился на улице Фабричной





8. Депутаты от ЛДПР пытались сделать Новосибирск городом федерального значения





Соответствующий проект федерального конституционного закона в Госдуму вносил депутат от ЛДПР Дмитрий Савельев. Он предлагал образовать в составе Российской Федерации новый субъект — город федерального значения Новосибирск, и разместить в нём два министерства — Минрегион и Минвостокразвития. «Сейчас всё стянуто в одну столицу — Москву. За МКАДом, по большому счёту, жизни как бы и нет. Так, по крайней мере, горько шутят жители провинции. В итоге Россия помещена в провинцию, в замкадье так называемое», — объяснял свою инициативу Дмитрий Савельев.





9. В 2015 году в пользу сибирской столицы высказался осуждённый депутат Госдумы, прямо из колонии





Соответствующий законопроект депутат Госдумы от КПРФ Константин Ширшов, осуждённый на 5 лет за попытку продать мандат, написал в колонии «Матросская тишина», сообщала «Газета.ru». Он не был лишён депутатского статуса, поэтому мог внести любые предложения. Законопроект он назвал «завещанием из Матросски», депутат предлагал перенести столицу в Новосибирск для «создания более устойчивой структуры территориально-политического устройства с центром в Западной Сибири». Перенести столицу надо было из-за высоких цен на жильё, проблем с инфраструктурой, коррупцией, социальной мобильностью и справедливостью, писал он. Всего аргументов в пользу Новосибирска набралось на 17 страниц. Среди них оказалось и часто упоминаемое заявление, что «на сегодняшний день Новосибирск является самым быстрорастущим городом мира, включённым в связи с этим в Книгу рекордов Гиннесса».





10. В конце концов, Новосибирск поддержала Бурятия





Прошлой зимой за перенос столицы высказался член Совета Федерации от Бурятии Арнольд Тулохонов, заявив, что Москва себя изживает, о чем сообщал портал «Байкал Daily». На вопрос журналиста о том, так куда же всё-таки перенести столицу России, сенатор ответил, что разницы нет. «Новосибирск, Свердловск. Без разницы. Это может быть любой город. В Москве этого делать нельзя. Москва сама себя изживает», — цитировал Тулохонова «Байкал Daily». Он также заявил, что столица должна располагаться в более удобном месте. «Нужно "вынести" столицу из Москвы: она должна быть в середине, чтобы было удобно не чиновникам, а населению. Сегодня 75 % всех перевозок осуществляется через Москву. И чтобы из Якутска попасть в Читу, приходится ехать через Москву», — цитировал Тулохонова «ИнформПолис online».







А вам нравится идея переноса столицы в Новосибирск?

Ура! Теперь заживём: дороги станут чище, а люди — красивее!

Какой ужас, теперь мы будем стоять в пробках вечно.

Да мне как-то всё равно. К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования



