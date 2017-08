Кивано и момордика Гоша: учёные СО РАН вывели новые овощи

В дождь теплицы Центрального сибирского ботанического сада СО РАН очень напоминают декорации к фильмам о Гарри Поттере. К тем самым пасмурным сценам, когда ученики школы магии ходили на пары к профессору Стебль и пытались совладать с экзотическим корнем мандрагоры, который кричал каждый раз, когда его выдергивали из грунта. Плоды из новосибирских теплиц, к сожалению, не кричат, но некоторые из них действительно больше напоминают приправы для зелья.







Теплица ЦСБС СО РАН под дождем





В дальней крытой теплице в зарослях вигны работает старший научный сотрудник ЦСБС СО РАН Юрий Фотев. Он предупреждает, что на грядку лучше не заходить, и показывает зелёные пятна на своем белоснежном научном халате — они сильно мажутся. Несколько лет назад учёные СО РАН решили приспособить к сибирской земле экзотические овощи: южноафриканскую вигну, китайскую момордику, юго-восточную бенинказу и африканский кивано. Спустя 4 года после первого репортажа Юрий Фотев пригласил НГС.НОВОСТИ в теплицы, чтобы показать, что из этого вышло.





Справа — заросли кивано и бенинказы, слева — плантация вигны





Вигной называют южноафриканский вид фасоли, стручки которого достигают 1,2 метра в длину. По вкусу она похожа на обычную фасоль, но гораздо полезнее, утверждает Фотев, — в ней больше аскорбиновой кислоты, она богата пектином, витаминами и белками. Разные сорта вигны занимают в теплице много места — зелёные и фиолетовые лианы-стручки действительно очень длинные и больше похожи на провода, чем на овощи.







В Азии вигну подают после пассеровки в масле, рассказывает Фотев, это блюдо считается деликатесом.





В последние годы алтайские фермеры начали продавать вигну на Октябрьском рынке, говорит учёный. Однако покупают неохотно — не каждый готов выйти за пределы привычного рациона, поэтому вигна всё ещё непопулярна и дорого стоит. «90 % всех товарных овощей — это 6 культур: томат, огурец, свёкла, морковь, капуста, лук. Остальное — нетрадиционные растения, как цветная капуста, это мизер. Консерватизм населения очень высок. Это связано с экономикой, люди не могут размениваться на широкий ассортимент, посещать рестораны и знакомиться там с другими продуктами», — сожалеет Фотев. По его мнению, часто именно в нетрадиционных растениях содержится больше полезных веществ.







Сорта вигны отличаются по длине и цвету





Учёные продолжают работать и над момордикой (горькой дыней). Увесистые пупырчатые плоды — это новые формы, гибриды. Сегодня новосибирские ботаники могут предложить производителям уже стабильные виды момордики, говорит Фотев. В своё время, когда по ней защищали диссертацию белгородские учёные, выращенные в России плоды достигали всего 280 грамм, сегодня же одна новосибирская момордика весит примерно 2 кг.





Японцы делают из момордики целебные чипсы, сок и пиво. Однако россиянам они могут не понравиться из-за горчинки. Момордика, выведенная в Новосибирске, называется «Гоша».





«Момордика содержит гликоалколоиды и другие вещества, которые нормализуют содержание сахара в крови, она помогает от давления, это доказывают клинические испытания. Японца с подозрениям на гипертонию или диабет не сразу пичкают препаратами, а говорят, что нужно есть чипсы, сок и чаи из момордики. Это нормализует самочувствие, он дольше не обращается к врачу», — рассказывает Фотев.





Другой целебный овощ — бенинказа, имеет антигистаминный эффект, то есть фактически лечит от симптомов аллергии.





По его мнению, в России тоже необходимо развивать систему функциональных пищевых продуктов, которые могли бы прописывать врачи пациентам с лёгким недомоганием. Сейчас научное сообщество обсуждает концепцию российского аналога Food for Specified Health Uses (FOSHU) — эта система использует в лечении функциональные продукты в Японии, Китае, Европе и США, однако в России она пока что остаётся на уровне идеи.







Цветки люффы (ещё один азиатский овощ, мочалочная тыква) в Азии добавляют в супы за несколько минут до готовности. Сама люффа по вкусу напоминает скорее кабачок, чем тыкву, рассказывает учёный.





Рогатый огурец, или кивано, родом из Мозамбика. Кивано невероятно колючий, однако корреспондент НГС.НОВОСТИ всё равно его попробовала. Внутри плода, больше напоминающего орудие пыток, чем овощ, оказалось много семечек. По вкусу кивано похож на переспелый кисловатый огурец. Большинство попробовавших чудо-огурец в редакции НГС.НОВОСТИ не остались холодны к вкусу кивано, однако Фотев считает его вкус свежим и чем-то напоминающим незрелый банан. Сироп из кивано было бы хорошо добавить к мороженому, уверен учёный.







Кивано изнутри. По вкусу напоминает огурец, но более кислый.





«В конце сезона у него такие мощные корни по сравнению с обычным огурцом, у которого короткая корневая система. Это теплолюбивое растение, но летом выдерживает похолодание, и благодаря мощным корням сохраняет полезные вещества цинк, медь, магний», — рассказывает учёный, бережно прикасаясь к листве мозамбикского огурца. Любопытно, что кивано чуть лучше растёт в открытом грунте, без теплиц, — так насекомым его проще опылять. Поэтому его просто и выгодно выращивать, уверен Фотев, однако бизнесмены не проявляют к экзотическим и полезным огурцам никакого интереса.





Кивано на ветке





«Я до сих пор не могу понять: в супермаркетах продаются плоды кивано, привезённые из Новой Зеландии и Израиля. Килограмм стоит более 300 рублей. В то же время культура хорошо растет у нас. С тепличных комбинатов приезжают и интересуются технологией, но всё это уходит в никуда», — недоумевает учёный. По его мнению, выведенный в новосибирском ботсаду кивано уже сегодня можно было бы продавать, однако учёные не собираются этим заниматься, их кивано интересует только с точки зрения науки.





Юрий Фотев в теплице





В глубине теплицы, за зарослями вигны и бенинказы, начинаются эксперименты новосибирских учёных с другими, более привычными продуктами. К примеру, здесь работают над сортами томатов — скрещивают местные и галапагосские помидоры. Фотев с чувством скромного триумфа говорит, что самые лучшие томаты, которые только могут быть на рынке, — выведены здесь, в ботсаду. Своими любимыми сортами он называет помидоры «зырянка» и «топ-модель».





Томаты сорта «топ-модель»





Кроме того, здесь вывели сорта «толстый боцман», «ваше величество», «королевич», «жёлтая ракета». Названия томатов и других овощей придумывают сами селекционеры, признаётся учёный. Все они выращены без ядов, урожай обычно идёт либо на семена, либо в магазинчик при ЦСБС, где жители Академгородка скупают чистейшие томаты, выведенные по науке.







Томаты сорта «сливка красная» хранятся до двух месяцев





«У нас гораздо более благоприятная земля, чем, например, в тропической зоне Китая, там болезни и вредители невероятно серьезные — они 2-3 раза обрабатывают всё ядом, иначе всё съедят», — рассказывает Фотев. Тем не менее, как и во всём остальном мире, в Сибири скудеет почва — каждый год из неё пропадает 0,2—0,3 % полезных для растений, а значит, и для человека, микроэлементов, говорит Фотев. Соответственно снижается и пищевая ценность самой еды, это касается не только овощей, но и мяса с молоком.





Сложно поверить, но это дыня





«Вся проблема в нашем растениеводстве, необходимо восстановление тех элементов, которые отчуждаются. Один из способов решить проблему — выращивание культур, которые имеют подходящую для этой земли стратегию питания», — говорит учёный.





Все овощи, которые сегодня продаются в магазинах, скорее всего, не слишком полезны, считает он — для их взращивания используют слишком много иногда неизвестной химии. Тем не менее он сам их ест. «Куда я денусь», — вздыхает он.