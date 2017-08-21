Догхантер с коляской: в лесу Академгородка охотятся на собак

Мужчина с пистолетом нападает на хаски и самоедов — в органах их хозяевам советуют нанять детектива

Хозяйка Джека уверяет, что её пес — очень дружелюбный. Однако он чуть не пострадал от рук неизвестного мужчины 
Хозяйка Джека уверяет, что её пес — очень дружелюбный. Однако он чуть не пострадал от рук неизвестного мужчины 

Лес рядом с НГУ —  излюбленное место лыжников и любителей бега. Здесь же частенько гуляют родители с детьми, и сюда же академовцы выводят на прогулку собак. Весной тут произошла неприятная история — мужчина с ребёнком выстрелил в самоеда Аметиста. Хозяйка пса утверждает, что её собака не могла сделать ничего плохого и вела себя дружелюбно. Жители ополчились на мужчину с пистолетом — и теперь они устраивают рейды в лесу, чтобы поймать охотника на собак. Корреспондент НГС.НОВОСТИ попытался понять, что всё-таки происходит в пироговском лесу и почему полиция остаётся в стороне от этих разбирательств. 

Жители Академа уже полгода боятся гулять с собаками в пироговском лесу — они то и дело сталкиваются с мужчиной с пистолетом, который угрожает им. В воскресенье, 13 августа, жительница Академгородка Светлана А. шла по тропинке леса со своей овчаркой Гретой. Ей навстречу — семейная пара с ребёнком. Издалека женщина услышала крик: «Уйдите отсюда!», следом — нецензурная лексика. Светлана слышала о нападении мужчины с коляской на самоеда в марте и поэтому сразу поняла, кто оказался перед ней. 


«Я узнала этого мужчину, Ивана П. (имя изменено. — НГС.НОВОСТИ). Он был в светлой куртке, рядом с ним была невысокая женщина азиатской внешности и ребёнок, которому на вид было меньше года. От них исходил резкий запах —  как потом я поняла, запах перцового баллончика. Сразу поняла, что это он — тот, кто угрожает владельцам собак. Я спросила его, есть ли у него оружие? Он промолчал. Тогда я сказала его жене: "Почему же вы так не любите собак?". Она мне ответила, что полностью поддерживает супруга и считает, что собаки опасны. Я развернулась и ушла», — поделилась Светлана.


Шестилетний Джек — любимец детей 
Шестилетний Джек — любимец детей 


На тропинке женщина встретила другого собаковода —  мужчина гулял с сыном и щенком лабрадора. Он рассказал, что несколько минут назад тоже повстречал эту пару. Увидев пса, глава семейства вытащил из кармана перцовый баллончик и распылил на собаку и её владельца.


Хозяйка хаски Джека Евгения Барышева столкнулась лицом к лицу с Иваном в конце марта, в тот же день, когда был ранен Аметист. «Я шла в наушниках и увидела, что в нескольких десятках метров от меня идёт мужчина с зелёной коляской. Я поняла, что он мне что-то кричит и машет руками, матерится. Я подтянула собаку на поводке максимально к себе, держала её практически за ошейник. 


Он достал пистолет, направил на меня и закричал, что сейчас всех поубивает. Я замерла, собака рядом со мной стоит. Я начала кричать и звать на помощь. Увидела вдали лыжника. Мужчина тут же засобирался и ушёл»,


— описала свою весеннюю встречу с мужчиной девушка. 


Лабрадоры из Первомайского сквера 
Лабрадоры из Первомайского сквера 

Дмитрий, супруг Евгении, узнал об охоте на собак из публикации НГС.НОВОСТИ. Он решил предупредить свою знакомую, которая гуляет с лабрадором, — и узнал от неё, что нападения были систематическими. Две пенсионерки гуляли с собаками в лесу в районе улицы Шатурской, в сторону Нижней Ельцовки. Одна вела на поводке самоеда, а вторая несла на руках шпица.


Когда женщины увидели перед собой мужчину, решили его пропустить и отошли в сторону. Он поравнялся с ними, достал пистолет, направил в лицо и снова начал кричать, что «всех поубивает». В полиции, куда обратились женщины, уверяет Дмитрий, так долго опрашивали обеих хозяек собак, что пенсионерка вообще перестала узнавать кого-либо.


Днями позже Дмитрий пошёл выгуливать собаку и столкнулся с охотником на чужих собак сам — им оказался всё тот же Иван П., как и весной. Тот, по словам мужчины, попытался достать пистолет и начал угрожать, началась перепалка. В итоге заявление в полицию, как оказалось, подал сам Иван П. Он утверждал, что ему угрожали ножом и его покусала собака — однако в справке из судмедэкспертизы никаких упоминаний об укусах нет, говорит Дмитрий.


«Человек ведёт себя целенаправленно. Он выбирает людей, которые гуляют с "безопасными" породами собак — хаски, лабрадорами, самоедами — в тех местах, где нет свидетелей и мужчин. 


Ни одного случая угроз владельцам ротвейлеров, доберманов нам не известно», —  утверждает Дмитрий.


В МВД, по мнению мужчины, намеренно не хотят браться за это дело. «После случая с пенсионерками полиция уже не отрицает, что это были сознательные нападения, но открывать уголовное дело не спешит. Вероятность, что в Академе одновременно два человека без серьёзных поводов угрожают оружием людям, гуляющим с собаками, крайне мала. Видимо, в полиции не хотят открывать дело "втёмную", потому что пенсионерка после допроса не узнала нападавшего», — говорит собеседник. 


Кинологи уверяют: ездовые собаки не способны на агрессию
Кинологи уверяют: ездовые собаки не способны на агрессию

Собаководы побывали на приёме у прокурора Советского района Николая Земерова. Шесть человек, среди которых была и Евгения Барышева, пришли к нему с сорока подписями под заявлением с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. 


Прокурор их выслушал и посоветовал нанять детектива, 


утверждают побывавшие на приёме.


Корреспонденту НГС.НОВОСТИ удалось связаться с Иваном П., которого подозревают в нападениях на собак сами жители Академгородка, — но он отказался от общения и попросил больше его не беспокоить, потому что у него спит маленький ребёнок. Не удалось получить оперативный ответ о расследовании нападений на собак в пироговском лесу и от областной полиции. На момент публикации материала запрос информации в ГУ МВД РФ по Новосибирской области оставался без ответа.


Кинологи уверяют, что собаки таких пород, как хаски, маламуты, самоеды и лабрадоры в принципе не способны на агрессию.


«Ездовые собаки — очень добрые, они в принципе не могут причинить вреда человеку, потому что никогда не предназначались для охраны. Это породы, в выведении которых человек принял минимальное участие. Они относятся к группе, которая называется "шпицеобразные" или "примитивные" породы, потому что человек на них минимально повлиял. Ждать, что эти собаки будут агрессивными, — то же самое, что ждать, что ребёнок набросится на взрослого человека. Лабрадоры — это вовсе собаки-спасатели. Их используют для спасения людей из воды, как поводырей для слепых. Напасть на собаку, которая в принципе не ждёт от человека никакой подлости и агрессии, можно без вреда для себя, но это подло», — констатирует руководитель Новосибирского городского кинологического центра «Мэджестик» Григорий Попов. 


В Новосибирске лабрадоры и хаски, ко всему прочему, ещё и постоянные участники благотворительных фотосессий и выставок. Этих псов часто можно увидеть на фотографиях с детьми из Первомайского сквера и Заельцовского парка. Самая знаменитая в городе пара лабрадоров в очках — Тефтель и Милка, они часто лежат около фонтана рядом с краеведческим музеем. Этой весной у них появилось потомство, сразу десять щенков. Девятерых раздали, а один остался вместе с родителями. 

Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».

Ольга Власова
Фото предоставлены Евгенией Барышевой (1, 2), Александра Ощепкова (3), Андрея Гребнева (4)

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