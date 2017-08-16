Она поехала мстить за дядю

На Донбассе погибла продавщица из Краснозёрки — она оставила мужа и дочь, чтобы воевать в ДНР

В ночь с 12 на 13 августа в зоне АТО на Украине погибла жительница Новосибирской области Анастасия Паутова. Украинские СМИ окрестили сибирячку «террористкой», а сторонники Новороссии до сих пор пишут соболезнования близким «нашей Настёны». Родители девушки сейчас хотят одного — чтобы им привезли тело дочери. Почему несостоявшийся филолог бросила двухлетнюю дочь и взяла в руки автомат — попыталась понять корреспондент НГС.НОВОСТИ.

16 августа украинские СМИ со ссылкой на офицера минобороны Украины Анатолия Штефана сообщили о гибели россиянки Анастасии Паутовой, которая приехала на Донбасс из Новосибирска. По данным «Обозревателя», на Украине сибирячка оказалась в 2014 году, и воевала на стороне ДНР и ЛНР.





Информацию о гибели Анастасии подтвердила НГС.НОВОСТИ её мама Лариса Ослопова.





«Настя погибла в ночь с 12 на 13 августа. Не знаю, как там всё произошло. Позвонил её друг... Просто погибла и всё. Мы сейчас ждём, когда привезут её тело», — рассказала женщина.





По словам женщины, Анастасия поехала в зону военных действий после того, как её дядя Денис Морозов, воевавший на стороне ополченцев, погиб во время боевых действий. «Денис умер 21 сентября, в 2013 году, — поясняет Лариса Викторовна. — И сразу после похорон дочь поехала туда. Ничем не объяснила, порыв, видимо, такой был. Собралась и уехала. Ничего никому не сказала».





Своей подруге, Любови Калининой, Настя всё же пояснила туманно: убили дядю, поеду. «Но на Украине у неё возникли сложности с документами, — рассказала Любовь. — И они осталась там».





Анастасия с подругой





Мать погибшей вспоминает: когда-то её дочь совсем не интересовалась политикой и автоматами — она мечтала работать учительницей русского и литературы, но не сложилось. Анастасия родилась в Казахстане, в 12 лет вместе с матерью переехала в Новосибирскую область, в посёлок Садовый, а после школы уехала в Волхов. «К отцу родному, — пояснила Лариса Ослопова. — Он сам её пригласил туда. Но потом проблемы с папой возникли, и Настя не доучилась».





Любовь вспоминает, что конфликт с отцом разгорелся из-за незапланированной беременности Анастасии. «Ну отец и отправил её к матери, в Сибирь, — рассказывает женщина. — А ребёнка Настя из-за этого потеряла».





В небольшом посёлке не было работы, поэтому Анастасия сняла квартиру в Краснозёрском, там же устроилась работать продавщицей в магазин связи. Вскоре вышла замуж за местного фермера, родила дочь.





Родные считают, что смерть дяди поделила жизнь Насти на "до" и "после"





«Она и мужу ничего не объяснила, — недоумевает мать погибшей. — Он, конечно, негативно относился к этому... Сейчас её пятилетняя дочь живёт с отцом, в Краснозёрке... Нам бы Настю сейчас похоронить — главное, чтобы тело привезли».





Подруга сибирячки говорит, что не может спокойно читать сообщения в интернете. «Сейчас везде читаю в украинских СМИ: "ликвидировали террористку". Я понять этого не могу — почему они все называют так нашу Настю?», — негодует Любовь.







Демонстрация техники ополченцев





Новосибирцы довольно часто фигурируют в упоминаниях о военных столкновениях на востоке Украины. Так, генпрокуратура Украины сообщала о розыске российского генерал-майора Алексея Завизьона, который командует базирующейся в Новосибирске 41-й армией. Украинские власти уверены в том, что Алексей Завизьон координировал боевые действия в Донбассе. А в 2015 году украинцы опубликовали видео допроса бердчанина Ивана Копылова, который попал в плен во время во время атаки украинской армии на шахту у села Авдеевка. В конце января сибиряка освободили, обменяв на пленных украинцев.