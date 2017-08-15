«Его переклинило: взял оружие и пошёл стрелять»

Семья новосибирца, убитого экс-полицейским, погрязла в долгах — сын стрелка уверен: его довели

Владимир и Галина Гашунины 
Владимир и Галина Гашунины 

В апреле в Боровом развернулась кровавая драма — 61-летний экс-полицейский схватил ружьё, расправился с соседом и пытался убить его родственников. Позже следователи узнали: семьи конфликтовали не первый год, а последней каплей стала горящая трава у дома. Потерпевшие утверждают, что жертв могло быть больше — пока сосед расстреливал главу семейства, остальные успели спрятаться в доме, и тогда стрелок начал палить по окнам. Сын подозреваемого уверен, что соседи многое утаивают: перед тем как его отец схватился за оружие, сосед вместе с сыном и зятем жестко избили мужчину. Корреспондент НГС.НОВОСТИ выслушала обе стороны конфликта и узнала, как убийство навсегда перевернуло жизнь двух семей.

15 апреля в Боровом 61-летний Владимир Гашунин трижды выстрелил в своего соседа Вадима Маишева из охотничьего ружья — тот умер ещё до приезда «скорой помощи». После чего мужчина дважды выстрелил в сына и родственницу убитого, но, к счастью, не попал.


По ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») Гашунину грозит срок до 15 лет колонии строгого режима, обвинение ему предъявили весной. Теперь к этой статье прибавилась ещё одна — «Попытка убийства». Сын экс-полицейского Сергей Гашунин добивается, чтобы второе обвинение было снято. «Отец не хотел убивать остальных. У него была возможность сделать это. Он отстрелял один магазин. Три патрона в Вадима и два в дом. И Маишевы сами путаются в показаниях — то отец стрелял в окно, то прикладом выбил. Женщину, считаю, просто рикошетом зацепило от дома... Да если бы он хотел, то не нашли бы ни ружьё, ничего».


Сергей Гашунин вспоминает: в тот злополучный день отец доделал ремонт в коридоре и собирался сходить в магазин за пивом. В пять часов Сергей позвонил отцу, но тот не брал трубку. «В шесть с копейками я до него дозвонился, голос был как после контузии. Спросил: "Что случилось?", — отец сказал: 


"Меня сильно избили, вызвал МВД, сижу, жду"». 


Гашунин-младший сразу же поехал в Боровое — возле дома отца его встретили полицейские с автоматами, которые коротко сообщили — произошло убийство. 


Владимира Гашунина забрали в СИЗО, дом на время опечатали — всё это Сергей вспоминает как страшный сон. Когда отошёл — решил, что в этой истории слишком много непонятного и надо разбираться. И больше всего вопросов — именно к тому, что рассказали соседи. «Они, дескать, увидели горящую траву. Но это невозможно. Забор у Маишевых больше двух метров в высоту, и они бы ничего не увидели, я сам проверял». Мужчина считает, что горящая трава была всего лишь поводом для того, чтобы начать конфликт. 


Тем более что соседи не отрицают — 15 апреля семья отмечала юбилей хозяйки дома. «Мне слабо верится, что они не пили», — подчеркивает Сергей. Гашунин-младший настоял, чтобы провели экспертизу, которая зафиксировала множественные ссадины и ушибы. Позже обвиняемый рассказал сыну свою версию случившегося. «Как отец говорит: "Я вышел из гаража. Стоят трое Маишевых: Вадим, сын Владимир и зять. Все молодые ребята и большие. И начинают на меня кричать, что вот, ты поджёг. Я вскипел, схватил одного за грудки. Мне сделали подсечку, я упал. Дальше меня били ногами"», — передаёт слова отца Гашунин-младший. Со слов обвиняемого, его били до потери памяти. «Со слов отца: "Меня избили, я очнулся в луже, дальше я ничего не помню". Понимаете? Его били по голове, снесли там всё. Они (Маишевы. — А. И.) знали, что у него (Гашунина-старшего. — А.И.) травма головы, полученная при исполнении служебных обязанностей. 


Его переклинивает, а дальше как опера рассказывают: идёт, берёт оружие и стреляет». 


Со слов Сергея, отношения с другими соседями у отца всегда были ровными, выпивал он немного, «как и все». И многие, когда узнали о трагедии, говорили: «Ну, значит, достали его эти соседи». «У них там конфликт вялотякущий длился, — поясняет Сергей Гашунин. — Ещё с 2006 года». Со слов мужчины, сначала на участок, который отцу выделили от УВД, заселились родители. Намного позже приехали Маишевы. «Вместе хотели делать дорогу. Но случился кризис, у Маишевых что-то случилось. И они отказались участвовать в строительстве, причём продолжали разбивать дорогу своими джипами. А зимой просто отказывались чистить дорогу». 


Владимир Гашунин с внуком Егором 
Владимир Гашунин с внуком Егором 

Произошедшее перевернуло жизнь не только Маишевых, но и Гашуниных — трое внуков и две внучки до сих пор рисуют дедушке поздравительные открытки, не понимая, что, возможно, никогда его больше не увидят. Сам обвиняемый в СИЗО пережил два гипертонических криза. «Отец до сих пор ничего не помнит, — сетует Сергей. — Стал плохо слышать, плохо видеть». 


Навсегда изменилась жизнь и потерпевших-соседей. Сын погибшего Владимир Маишев не смог прокомментировать обвинения, пояснив, что давал подписку о неразглашении дела. 


«Отца потеряли, осталась куча проблем от него, куча долгов-кредитов. Просто караул. Скажем так, 90 % людей даже не представляют, что такие долги бывают. Нам тяжелей намного стало. Во всех отношениях», — признаётся Маишев-младший. 


Дочь погибшего Ольга Рожкова добавляет, что сейчас самое страшное для них — это то, что её сын, 3-летний внук погибшего, видел страшную расправу. «Ребёнок всё помнит, — переживает Ольга. — И вспоминает. Он уверен, что дед лежит в больнице. Пусть пока так и думает». 


Напомним, похожий случай произошёл недавно в посёлке Озёрный — там мужчина, который напросился к соседям на шашлыки, обиделся на просьбу пойти домой и открыл стрельбу из охотничьего карабина. Пострадали трое парней, один из них в коме. 

Алёна Истомина
Фото предоставлено Сергеем Гашуниным

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