Доктор Киборг: врач роддома вживил себе 6 чипов

Он открывает двери движением руки — ещё один чип сибиряк вшил жене, которая постоянно теряла ключи

Александр Волчек
Александр Волчек

Новосибирский акушер-гинеколог Александр Волчек — настоящий человек из будущего. За три года он вживил в кожу на руках шесть чипов. Сам врач говорит, что сделал это исключительно ради удобства — теперь он спокойно проходит мимо охраны и прикладывает на пропускной системе палец вместо карточки. Волчек показал корреспондентам НГС.НОВОСТИ, как он это делает, и развеял популярные мифы о чипировании людей.

Внешне Александр Волчек совершенно не похож киберпанка, который любит вшивать в себя электронику, у него нет ни татуировок, ни пирсинга — начальство такого не любит. Волчеку 40 лет, и 15 из них он работает акушером-гинекологом в Городском перинатальном центре на улице Адриена Лежена. Врач может спокойно пройти через пропускную систему на охране, просто прикоснувшись к датчику пальцем, — система тут же начинает мигать зелёным светом, будто к ней приложили невидимую карточку.


«Самое большое количество чипов в стране, наверное, всё-таки сосредоточено у меня», — уверяет Александр. Дома у него в запасе ещё около сотни, которые можно запрограммировать и вшить кому-нибудь в тело.


Себе он вживил первый чип в руку в сентябре 2014 года — до этого долго изучал тему, на которую наткнулся после «разоблачительной» статьи пятидесятников, настроенных глубоко против чипирования. За три года он поставил себе в руки ещё 5 электронных девайсов — для того чтобы открывать двери между отделениями роддома без карточек и «из научного интереса». Несколько коллег, поддавшись интересу, тоже решились на микро-операцию. И даже жена Волчека (которая около года назад потеряла несколько ключ-карт от работы) обзавелась чипом.


Врач говорит, что он поставил себе чипы ради удобства и из научного интереса
Врач говорит, что он поставил себе чипы ради удобства и из научного интереса


По словам врача, никто уже не удивляется техническому совершенству доктора — просто не замечают. Охранники же взглянули на процесс и окрестили его «прикольным». 


«Всё это делается для удобства. И сейчас это используется в основном в ветеринарии, пока в 2007-м не появились нормальные размеры чипов. Половина котиков в Новосибирске, думаю, имеют ту же самую ерунду, только она работает на другой частоте, и прикладывать котов к пропускной системе на работе не получится», — улыбнулся он.


Врач ставит чипы сам себе — вводит толстой иглой под кожу. Устройства маленькие (2×12 мм) и сделаны из биологически инертного стекла, то есть организм их не отторгает. Александр Волчек уверен, что ставить такие чипы под кожу должен всё же человек с медицинским образованием — как и извлекать их. 


Чипы практически не видно под кожей 
Чипы практически не видно под кожей 


«Чтобы достать, его просто нужно выдавить. Нащупывается его головка — 2 мм диаметром, делается очень маленький разрез скальпелем — и чип сам выпадает. Но это всё-таки медицинская процедура — человек, который её ставит, должен соображать, что он делает», — считает собеседник. 


Система работает по тому же принципу, что и домофонные ключи («магнитики»), и всё те же электронные карточки-ключи, так что пройти во все двери без подготовки не получится. «Многие городские пространства, например дворы, рассчитаны на любую метку, а вот в подъезд уже не пройдёшь», — отметил Александр Волчек.



Один из самых популярных мифов о чипировании (о котором и писали те пятидесятники в статье) — что с их помощью можно следить за человеком, — врач отмёл. «Отслеживать по метке вряд ли получится: радиус её действия очень небольшой: на расстоянии всего 2–3 см», — говорит врач. Он развеял и ещё один стереотип, что на такие чипы будут срабатывать рамки металлоискателей.


«Это распространённый миф — ни рамки в аэропорту, ни металлоискатели, ни рентген (точнее, он видит очень плохо), ни томограф даже — никак не реагируют. 


Люди специально ходили на КТ и на МРТ, и максимум на некоторых моделях было хуже качество изображения. Никогда чип не ставится в критические места — например, в голову. В основном в руки», — объяснил Волчек.


Врач уверен, что ставить и доставать чип должен человек с медицинским образованием
Врач уверен, что ставить и доставать чип должен человек с медицинским образованием


В США такие чипы стоят от 69 до 99 долларов, если покупать в Китае — 2–3 доллара за штуку в оптовой партии. Причём китайские чипы не хуже американских. 


Александр подчеркнул, что ставит такие чипы только взрослым людям. «Существуют, конечно, некие моральные рамки. 


Дочка, ей 14 лет будет в этом году, говорит: “Мне тоже надо”. Но, во-первых, ты должна объяснить зачем. Во-вторых, через 4 года уже что хочешь, то и делай: пирсинг, татуировки, импланты, рога!» 


— смеётся доктор.


Кроме Волчека, ещё несколько сотрудников роддома поставили себе чипы
Кроме Волчека, ещё несколько сотрудников роддома поставили себе чипы


Летом у Александра Волчека появился единомышленник из Тюмени — врач отправил 19-летнему Константину Полякову один из своих чипов, и теперь тюменец может ездить на автобусах без транспортной карты. Будущее — за банковскими картами, уверен Волчек. «Думаю и о медицинском применении. Золотая мечта — это имплантируемый глюкометр. Работы ведутся последовательно несколькими командами разработчиков. Но пока получается, что возможен только имплантируемый прибор для измерения алкоголя в крови», — заключил доктор.


В этом году другой новосибирец — программист Даниил Лыткин — поставил себе в грудь настоящий компас. Устройство вибрирует, когда хозяин поворачивается на север. Даниил рассказал НГС.НОВОСТИ, что установка компаса связана «с идеями трансгуманизма и киборгов». После публикации новости на НГС Лыткин стал популярным героем мемов

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Мария Морсина
Фото и видео Александра Ощепкова

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