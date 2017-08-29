Бессмертная «бочка»

Тест-драйв с читателем: Александр купил 24-летнюю «Тойоту Корону» — что ломается и сколько она ест

В новом выпуске «Тест-драйва с читателем» — Александр со своей легендарной «Короной-бочкой» 1993 г.в. Именно Toyota Corona стала в 90-х одним из символов качественного, надёжного и комфортабельного иностранного автомобиля. «Бочек» на улицах Новосибирска было очень много, но теперь, конечно, они уже доживают своё, в основном в райцентрах и деревнях. В материале НГС.АВТО — обзор автомобиля Александра.

Toyota Corona, 1993 г.в. Бензиновый атмосферник 1,8 л мощностью 125 л.с., 4-ступенчатый «автомат», передний привод.











Этому бессмертному изделию японского автопрома уже 24 года, пробег на одометре — 307 000 километров. Александр купил машину за 120 000 рублей, пробовал для интереса выставлять на продажу за 150 000 — люди готовы взять без торга. Вот такая высокая ликвидность у «бочки», как её прозвали в народе.















«Это моя первая машина, права получил, сразу взял её год назад. Мы посмотрели машину вместе с отцом, он разбирается в автомобилях, вроде нормально. Повезло с двигателем, здесь стоит 4S, масло не ест, сколько заливаю, 7 тысяч проезжаю, столько и сливаю».













«Комплектация предмаксимальная, после рестайлинга здесь раздельные задние фонари. Багажник здоровый: четыре колеса 15-го размера входит и ещё сумочка».















Покопаться в машине всё-таки пришлось. Но серьёзных поломок мотора или коробки, говорит Александр, за год не было. «Один раз поехал, встал и закипел. Оказалось, сломалась помпа — стоила две тысячи. Заодно поменял ремень ГРМ, два ролика — всё вместе 9800 рублей. Ещё "яйца" впереди за 1200 рублей, рулевые наконечники за 1600 — это уже сам делал».















Александр считает, что «Тойота» удовлетворяет все его насущные потребности — ездит, не ломается, имеет просторный салон. «Места здесь много. Вот я в "Лансере" сажусь, а у меня рост 190, и коленями упираюсь. А тут спокойно сижу, мне нравится, даже не ожидал, что настолько вместимая».















В салоне машинка, конечно, уже подуставшая. В пластик въелась многовековая пыль, но сиденья ещё держат форму. Весь функционал работает исправно.















На ходу автомобиль показал себя достаточно мягким — ведь, как правило, старые «японцы» очень жёстко проваливаются в различные ямки. Мотор ревёт как дизель, вероятно, из-за какой-то проблемы в выхлопной системе. «Сейчас в переднем левом колесе стук какой-то металлический. Скорее всего, надо посмотреть суппорт. Маленько прогорела труба выхлопа, поэтому шумный звук».













С обгонами, ускорениями на трассе, говорит Александр, проблем нет. «У меня дача в Плотниково, без проблем катаюсь, коробка ничего не затягивает, везёт, переключает без пинков, без рывков».















«Зимой было –32, с ключа спокойно завёл с третьего раза. Думал, клиренс будет низковат, но нет, не буксует».















«По расходу — зимой 14–15 литров, если прогревать. У меня темп езды — прогреваю 10 минут, еду до работы 5 минут. Летом ездил на Алтай, расход по трассе — 7–8 литров. Если в городе, то 10–11 литров».















Но, как бы то ни было, автовладелец задумывается о новой машине. Александру хочется чего-то побольше и помощней.













«Три плюса "Короны": надёжность, дешевизна обслуживания и массовость. Если что, можно продать быстро, выложил объявление — телефоны обрываются сразу. Минусы: хочется покомфортней, чтобы было побольше мелочей, чтобы был круиз-контроль. Старая машина есть старая, она уже не будет ехать как новая. Ну и хочется уже побольше объём двигателя, побольше "лошадей"».











Внимание, в рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами возраста 3–5–7 лет и старше. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.







Также портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца». Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru.