«Убил, потому что не хотел детей»

21-летнюю Карину обнаружили в лесу Мошковского района: место, где спрятано тело, показал её молодой человек Андрей — местный житель, которого жертва год ждала из армии. Большинство местных оправдывают убийцу и сквозь зубы отзываются о Карине — они уверены, что скромная работница почты сама подтолкнула своего ухажёра на преступление. Друзья молодой семьи, впрочем, говорят иначе — по их словам, парня свела с ума мысль, что он скоро станет отцом. Следователи же считают оба мотива пустыми слухами и раскручивают версию любовного треугольника. Подробности жестокого убийства в лесу под Новосибирском — в материале НГС.НОВОСТИ.

Сотрудники Следственного комитета по НСО задержали 20-летнего новосибирца, который, по версии следствия, жестоко убил свою девушку — тело он спрятал в лесу. Родным девушки он сказал, что поссорился с возлюбленной, после чего она якобы ушла из дома. После беседы с родственниками пропавшей молодой человек сам пришёл в полицию сдаваться. Как добавили в СК, местный отдел уже возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство».





4 августа Карина, работавшая на почте села Новомошковское, не вышла на работу: коллеги вспоминают, что начальство так рассердилось, что даже выписало девушке прогул. Беды не заподозрил никто: накануне вечером все видели, как она ушла с работы со своим молодым человеком Андреем. В тот же день поползли слухи: якобы молодые люди расстались и Карина уехала к себе на родину, в Бурятию. В пользу этой версии говорило и молчание девушки в соцсетях и отключенный телефон.





«Я ещё тогда подумала: странно, даже не уволилась», — недоумевает коллега убитой Марина (имя изменено по просьбе девушки. — А.И.).





Через несколько дней в Новомошковское приехали родные Карины — и сразу отправились домой к её молодому человеку. Разговор, судя по всему, был напряжённый: выйдя из дома, Андрей тут же пошёл в местный отдел полиции. Где признался в убийстве девушки: он заманил возлюбленную в лес, где несколько раз ударил кувалдой. А потом вернулся домой. «Они гуляли, зашли в лес. [Андрей] пригласил девушку: пойдём, зайдём, — рассказал источник НГС.НОВОСТИ в правоохранительных органах. —





Они же общались, поводов не верить ему у девушки не было. Убил, а тело оставил в лесу, толком не прятал».





Парень сразу показал следователю место, где оставил труп, — и выдал жуткие подробности расправы. Убийство было спланированным — Андрей заранее спрятал кувалду в лесу. «После того как он отвлёк потерпевшую, нанёс удары металлической кувалдой, от которых девушка скончалась на месте происшествия», — рассказали в СК России по НСО.





Жестокое убийство поделило небольшое село на два лагеря. Причём тех, кто до сих пор тепло отзывается об Андрее, — большинство. Судьба «чужачки» Карины, приехавшей в село недавно, людей не трогает. «Мы в шоке ходим, — восклицает работница администрации Новомошковского сельсовета. — Семья [Андрея] порядочная, абсолютно нормальная. Человек только из армии пришёл. Ни в каких криминальных структурах не состоял, поступки не совершал». Со слов местных жителей, парень демобилизовался весной и перебивался временными заработками. «Парень хороший, — вздыхает и соседка семьи Ангелина. — Занимался спортом. Он и бегал, и подтягивался, и посещал стадион школьный. Ничего плохого никогда не слышала про него. У меня мурашки по коже, мне очень жаль».





Друг предполагаемого убийцы Виктор вспоминает: Андрей и Карина познакомились в колледже. Учёбу парень бросил из-за финансовых проблем, поэтому вскоре парня забрали в армию. Перед этим парень привёз Карину жить к родителям, пояснив, что его избранница из Бурятии, из неблагополучной многодетной семьи. В маленьком селе девушка почти ни с кем не общалась, уверяют местные жители. «Карина о себе особо не говорила, не делилась своими проблемами, — продолжает Марина. — Но она была очень ранимой. И красивой девушкой».





Весной Андрей пришёл из армии и «молодые», как до сих пор называют жертву и предполагаемого убийцу местные, стали жить вместе. А в конце июня стало известно, что Карина беременна — вот только срок не совпадает с датой возвращения Андрея на «гражданку». Впрочем, друг Андрея Виктор уверяет: у того не было никаких сомнений насчёт отцовства.





«Андрей её забил молотком насмерть из-за того, что Карина была беременной, а он не хотел ребёнка», — считает собеседник.





Источник НГС.НОВОСТИ в правоохранительных органах считает, что убийство произошло не из-за измены или ребёнка. «Это слухи, — подчёркивает источник. — Их проверили, но они не подтвердились».







Основная версия, над которой сейчас работают следователи, — конфликт произошёл из-за того, что Андрей хотел уйти и у него вроде как уже появилась новая девушка. Тем не менее друзья парня уверены, что тот всего лишь водит следствие за нос.





«Андрей обманул полицейских, — уверен Виктор. — Чтобы его совсем дебилом не считали: убить из-за того, что не хотел детей... Вот он и рассказал стандартную историю». Связаться с родственниками Карины и Андрея у корреспондента НГС.НОВОСТИ не получилось. Как рассказали коллеги мамы Андрея Светланы, она работала с будущей снохой в одном отделении почты. И сейчас ей очень плохо.





Родители Карины тем временем ждут, пока им отдадут тело — девушку похоронят на родине, в Бурятии. Недавно похожее преступление произошло в Новосибирске — от рук ухажёра погибла 40-летняя Елена Кривоносова. Женщина познакомилась с мужчиной и после первого свидания решила поехать с ним купаться. Но по дороге пара поругалась из-за выбора пляжа. Избранник Елены оказался вспыльчивым уголовником со стажем — мужчина зарезал женщину, тело спрятал, а машину погибшей забрал себе.