Улётные красотки

В выходные под Новосибирском прошло авиашоу «Взлетай, мой край родной!» — десятки самолётов, вертолётов и военных истребителей пронеслись по небу над головами у 100 тысяч зрителей. Впервые для новосибирцев выступили очаровательные пилотессы из сургутской группы «Барсы» — младшей из них всего 16 лет. НГС.НОВОСТИ удалось пообщаться с девушками и их командиром и узнать, чем им запомнился город, что нужно, чтобы стать пилотом, и с какими трудностями сталкиваются пилотессы на пути к небу.

Пилотажная группа «Барсы» — первая в России, которая состоит из девушек. Исключение — только их командир Иван Барсов. Команда базируется на аэродроме в Сургуте и выступает на самолётах Як-54, Як-52 и Як-18Т по всей стране. 6 августа девушки впервые посетили Новосибирск — они показали высший пилотаж на авиашоу «Взлетай, мой край родной!» на аэродроме в Мочище. Корреспондент НГС.НОВОСТИ, очарованный красотой пилотесс, пообщался с «Барсами» и попросил рассказать их о том, как они оказались в небе и чем им запомнился Новосибирск.









Таисия Бондаренко, 16 лет: «Увлечение самолётами началось с авиашоу в Сургуте в 2014 году. Мы с отцом приехали на аэродром Боровая посмотреть, и понеслась, так сказать. На нашем аэродроме обучалась всему, что знаю о самолётах. Самое сложное [для меня] — это взлёт и посадка. Очень сложно было прочувствовать правильный момент для поднятия носа на взлёте, а на посадках было просто страшно опускать самолёт носом вниз и держать скорость 160 км/ч. Больше всего во время полёта нравится держать всё под контролем. Это так круто, когда летишь и понимаешь, что всё так, как должно быть. Не нравится, что бывает то слишком жарко в самолёте, то слишком холодно, но это поправимо.





Все мои близкие гордятся мной и очень поддерживают, особенно папа. Он очень рад, что мне досталась такая возможность. Конечно, они очень переживают, но верят в меня. (Как реагируют люди, когда узнают, что вы пилотесса? — К.Ш.) Обычно скептически относятся: не верят и просят доказать, показать видео и тому подобное, а потом уже удивляются и расспрашивают.





Девушки во время выступления на авиашоу в Мочище





На Як-18Т у меня уже почти 200 часов налёта, на Як-52 поменьше — около 40, а на Cessna-150 — всего 16 часов. В будущем мечтаю получить лётное удостоверение. Это же уникальная возможность, которая есть не у всех, и нельзя её просто так взять и бросить.





В Новосибирске я была в 2014 году. Больше всего мне запомнился зоопарк — очень большой и красивый. В этот раз запомнилось знакомство с пилотажной группой "Открытое небо", а также все люди, которые были на аэродроме. Такая приятная атмосфера, такое хорошее отношение к нам — очень здорово!».









Снежана Игнатенко, 19 лет: «В Новосибирске я была в первый раз. Удалось съездить в зоопарк, но больше всего времени мы уделяли аэродрому в Мочище. Конечно, всё впечатление забрал аэродром, так как он — первое, что мы увидели, и это место просто не могло остаться без внимания. Во время авиашоу мне нравятся встречи с другими пилотажными группами, знакомства, смотреть и радоваться программам, которые подготовили другие, радушный диспетчер, который помогал и обеспечивал безопасность полётов. А активность на аэродроме, тем более в день авиашоу, немаленькая. Будем только рады снова прилететь к вам!





Во время полёта мысли в основном только о полёте, о задаче, о контроле температур... Но иногда удаётся и насладиться пейзажами и разливающимися пастельными оттенками неба.





Главным для себя я считаю осознавать, что такое летать, осознавать все стороны этой сферы, а в нашем случае — пилотирование в группе — ещё и осознавать долю ответственности не только за свою жизнь, но и за жизни товарищей».









Виктория Филиппова, 26 лет: «До этой поездки я бывала в Новосибирске проездом, немного гуляла. В этот раз была на автомобиле: удивило наличие светофоров на кольцах. Мне тоже больше всего запомнился сам аэродром, его атмосфера и люди, причастные к делу. Само мероприятие проходило по плану, что очень приятно удивило. Количество участников и разнообразность воздушных судов тоже. Очень понравился тёплый приём и добрые отзывы гостей мероприятия.



Во время одиночного полёта в основном я повторяю план на вылет, слежу за приборами и в некоторые минуты я любуюсь природой и красотой нашего края. Сложно сказать, что самое важное, чтобы стать пилотом. Это всё индивидуально, даже у каждой из нас своя мотивация и вдохновение».









Надежда Долганова, 38 лет: «Я в самолёте, самолёт в небе, надо сконцентрироваться на задании, выполняю — об этом только и думаю в полёте. Необходимо многое, чтобы стать "кистью в небе"... Это наличие времени, желания, смелости, здоровья и внутренней силы и, возможно, ещё чего-то, что ещё мною не осознано...





До этого в Новосибирске я не была, увидела его из окна автобуса. Мы видели зоопарк, ж/д вокзал, инсталляцию перевёрнутой иномарки вверх колёсами, реку Обь. Понравились тёплые солнечные дни, доброта, открытость людей, любовь людей к малой авиации и всему, что с ней связано: планеризму, парашютизму, парапланеризму, дельтапланеризму».









Ольга Сидорович, 21 год: «В Новосибирске была первый раз, город посмотреть удалось только с высоты. Очень понравился аэродром Мочище и люди, которые там работают: они очень гостеприимные и позитивные. На авиашоу такого масштаба я была впервые и с восторгом наблюдала всю программу наравне с другими зрителями. Мы общались с легендарными пилотажными группами: "Русь", "Русские Витязи", "Открытое небо". Было очень интересно узнать, как профессионалы оценили нашу работу. Очень хочется вернуться к вам в следующем году с новой программой.





Самое важное, на мой взгляд, чтобы стать пилотом — это внимательность и стремление летать».









Надия Курмаева, 28 лет: «Я увлеклась полётами и состою в команде пилотажной группы с самого первого дня её основания (с 2014 года. — К.Ш.). <...> У меня есть семья, любящий муж, который меня поддерживает в любых вопросах, помогает продолжать заниматься лётной деятельностью, несмотря на то, что мы воспитываем малыша, ему сейчас 8 месяцев, и я нахожусь в декретном отпуске. Всё свободное время приходится делить на семью и тренировки — не жалею ни об одной потраченной минуте. <...> Это первое наше выступление на авиационном мероприятии в качестве участников — положительных эмоций больше чем достаточно, ведь мы не только наблюдали, но и сами были частью это события. Очень надеюсь, что благодаря таким мероприятиям интерес к малой авиации возрастёт. А мы в свою очередь постараемся доказать всем любителям авиации, что нет ничего невозможного — стоит лишь захотеть!».









Иван Барсов, 18 лет, командир пилотажной группы: «Лично мне больше всего запомнились выступления двух легендарных пилотажных групп: "Русь" и "Русские Витязи". А в Новосибирске я был только в детстве, но уже, конечно, ничего не помню. В этот раз из-за плохих погодных условий по планируемому нами маршруту мы не смогли улететь сразу и, имея один свободный день, сразу посетили местный зоопарк, животные которого привели нас в полный восторг! Если нас пригласят, то мы с удовольствием посетим авиашоу и на следующий год, радуя другими фигурами пилотажа.





Пилотажная группа «Барсы» после шоу в Мочище





Для того чтобы стать пилотом, нужно в первую очередь влюбиться в небо, авиацию, ну а далее — осознать всю серьёзность этого занятия. Как только начинаешь чувствовать, что самолёт становится частью тебя — понимаешь, что это дело уже никогда тебя не отпустит, занимая особое место в сердце».