От винта! 15 лучших фото с авиашоу в Мочище

Самолеты, красивые девушки и безумные трюки в воздухе — в специальном фоторепортаже НГС

От винта! 15 лучших фото с авиашоу в Мочище

6 августа в Мочище прошло самое массовое и зрелищное авиашоу, которое в этом году получило название «Взлетай, мой край родной!». Мероприятие объединило сразу два праздника: 80-летие Новосибирской области и 105-летие ВВС России. Тысячи новосибирцев полчаса толпились в электричках, а сотни встали в пробку на Северном шоссе. И всё ради того, чтобы увидеть, как огромная крылатая техника закладывает виражи прямо над их головами. Самые яркие моменты праздника — в фоторепортаже НГС.НОВОСТИ.

Пилотессы из сургутской группы «Барсы» взмывают в небо. Самой младшей из них всего 17 лет
Пилотессы из сургутской группы «Барсы» взмывают в небо. Самой младшей из них всего 17 лет


Американский лайнер DC-3 1943 года выпуска определённо был гвоздём программы
Американский лайнер DC-3 1943 года выпуска определённо был гвоздём программы


Зрители с замиранием сердца наблюдали за фигурами высшего пилотажа
Зрители с замиранием сердца наблюдали за фигурами высшего пилотажа


А это фото нашего читателя, который, к сожалению, не подписался — так праздник выглядел сверху
А это фото нашего читателя, который, к сожалению, не подписался — так праздник выглядел сверху


Воздушный десант под палящим солнцем
Воздушный десант под палящим солнцем


Зрители расположились прямо на земле. Оттуда тоже был неплохой обзор
Зрители расположились прямо на земле. Оттуда тоже был неплохой обзор


Одними из первых в небе появились воздушные шары с портретами героев-авиаторов Великой Отечественной войны
Одними из первых в небе появились воздушные шары с портретами героев-авиаторов Великой Отечественной войны


«Русские Витязи» показали одно из лучших выступлений авиашоу
«Русские Витязи» показали одно из лучших выступлений авиашоу


Лётчики показали завораживающие фигуры пилотажа. Самые зрелищные — это, конечно, петля Нестерова и колокол. На фото — след от последней
Лётчики показали завораживающие фигуры пилотажа. Самые зрелищные — это, конечно, петля Нестерова и колокол. На фото — след от последней


Восхищены происходящим на небе были не только дети, но и взрослые, причём всех возрастов
Восхищены происходящим на небе были не только дети, но и взрослые, причём всех возрастов


Пилоты «Руси» располосовали красным перьевые облака
Пилоты «Руси» располосовали красным перьевые облака


Весь день пилотам аккомпанировал симфонический оркестр. Его музыканты тоже не могли оторвать глаз от неба
Весь день пилотам аккомпанировал симфонический оркестр. Его музыканты тоже не могли оторвать глаз от неба


Высший класс от пилотов группы «Открытое небо»
Высший класс от пилотов группы «Открытое небо»


На прощание пилоты «Руси» нарисовали в небе сердце
На прощание пилоты «Руси» нарисовали в небе сердце


Весь день 6 августа НГС.НОВОСТИ вели подробный онлайн-репортаж прямо с аэродрома — почитайте его, там много интересных деталей. А пока предлагаем посмотреть, как взлетает раритетный DC-3 и готовятся к взлету девушки-пилоты на Як-52


Заведённый DC-3 перед полётом



Девушки-пилоты на своих Як-52 и Як-18T взлетают, чтобы показать высший класс


Кирилл Шматков
Фото Александра Ощепкова
Видео предоставлены Сергеем Барковым

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