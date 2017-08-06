От винта! 15 лучших фото с авиашоу в Мочище

Самолеты, красивые девушки и безумные трюки в воздухе — в специальном фоторепортаже НГС
6 августа в Мочище прошло самое массовое и зрелищное авиашоу, которое в этом году получило название «Взлетай, мой край родной!». Мероприятие объединило сразу два праздника: 80-летие Новосибирской области и 105-летие ВВС России. Тысячи новосибирцев полчаса толпились в электричках, а сотни встали в пробку на Северном шоссе. И всё ради того, чтобы увидеть, как огромная крылатая техника закладывает виражи прямо над их головами. Самые яркие моменты праздника — в фоторепортаже НГС.НОВОСТИ.
Весь день 6 августа НГС.НОВОСТИ вели подробный онлайн-репортаж прямо с аэродрома — почитайте его, там много интересных деталей. А пока предлагаем посмотреть, как взлетает раритетный DC-3 и готовятся к взлету девушки-пилоты на Як-52
Кирилл Шматков Фото Александра Ощепкова Видео предоставлены Сергеем Барковым