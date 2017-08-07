Глобус Новосибирска

Новосибирцы неоднозначны в своих симпатиях к родному городу: пока одни наслаждаются зелёными парками и разнообразной архитектурой, другие ругаются на пыльные дороги и маленькие зарплаты. Но большинство из них уверены в одном: на фотографиях Новосибирск получается очень красивым, а в наше время эту красоту можно разглядеть и в трёхмерном пространстве. НГС.НОВОСТИ нашли самые интересные 3D-панорамы города, а их авторы рассказали, как их создавали. Подождите, когда все подгрузятся, и включайте на весь экран, проверено на мобильных устройствах!





Любимая панорама фотографа Олега Молчанова — с крыши гостиницы Gorskiy city hotel. «Со шпиля открывается чудесный вид. Эта панорама технически очень сложная, так как для её съемки нужно было сделать серию снимков со всех углов крыши, а потом вручную склеивать кадры. Автоматика здесь не работает. Параллакс (изменение положения объектов относительно фона во время движения наблюдателя. — К.Ш.) появляется при сдвиге камеры даже на несколько сантиметров, а тут — десятки метров. С одного угла ты видишь южную сторону дома, а с другого — уже северную. Вот такие нестыковки тут были, но в итоге их не видно», — рассказывает Олег.









Олег Молчанов занимается панорамными снимками уже больше 5 лет. В его портфолио — съёмка фестивалей на открытом воздухе, рекламные панорамы и виды города, например ночной Красный проспект. «Панорамы создаются из серии снимков, сделанных при вращении камеры по кругу, — объясняет он. — Самое сложное? В первый год — подбор и настройка оборудования, которые дадут минимальные нестыковки при склейке. Спустя годы — работа в оживлённых местах, съёмка людей при низкой освещённости, а также трёхчасовые съемки в –20 на высоте 55-го этажа».









По словам Олега, самое интересное в его работе — бывать в тех местах, которые недоступны большинству новосибирцев. Многие из тех, с кем фотограф общается по работе, потом становятся его друзьями.









Александр Маркин работает с панорамами с 2007 года. 5 лет назад начал делать панорамы с высоты птичьего полёта — с помощью дрона, а недавно освоил панорамное 360° VR-видео (360-градусные ролики с визуальной иллюзией глубины картинки). У Александра — огромное множество панорам, которые он объединил в один плеер. Нажав на значки вертолётов можно посмотреть аэросъёмку почти любой точки города.









«Самое сложное [в съёмке панорам] — это дождаться красивой погоды и не иметь каких-то других съёмок. Потому что в этом году июль выдался пасмурным и погожие дни расписаны буквально по часам», — сетует Александр. На панораме, которая сделана в районе «Речного вокзала», открывается чудесный вид на оба берега. Посмотрите, сколько зелени!









Не менее красив город с точки над домом «под строкой» и скульптурой соболей — можно разглядеть во всей красе оперный театр, проплывающие по Оби баржи, утыканный деревьями сквер Героев Революции и даже здание, где находится редакция НГС.НОВОСТИ.









Любимая панорама Александра — осенний «ОбьГЭС». «Мне очень нравятся осенние панорамы, когда много жёлтого, зелёного, низкое солнце, прозрачное небо и утренний туман», — говорит он. Не может не удивить и потрясающий вид на Обское море. По словам фотографа, съёмка панорамы занимает 2–5 минут без дороги, а вот обработка может занять несколько часов.









Необычными панорамами увлекается фотограф Александр Михайлов. Он делает их в виде сферы — так, что получается как будто отдельная планета. «Мне нравится необычный взгляд на обычные вещи. Есть в программах такой режим просмотра "маленькая планета", он даёт возможность так свернуть пространство, что в голове не укладывается, как так можно. Привлекает своей информативностью, что ли, создаётся эффект присутствия, возможность рассмотреть всё на 360 градусов», — рассказывает Александр.









Среди самых зрелищных работ Александра Михайлова — ночной Технопарк и НГУ: «Панорама с НГУ получилась спонтанно — просто проезжал мимо, очень красиво было, и оборудование оказалось с собой. А Технопарк — это известное место и очень привлекательное, особенно в ночных огнях».









Необычной получилась 3D-панорама Бугринского моста — от зимних красок и эффекта присутствия возникает ощущение холода, несмотря на жару за окном. Александр признался, что это одна из его любимых панорам. «Я специально готовился, в то время стояли дни с утренними туманами, иней на деревьях, солнце — красота. Так что с утра пораньше поехал на место дислокации, дождался момента и отснял несколько панорам».





Недавно НГС.НОВОСТИ публиковали ещё один интересный фотопроект «Зима против лета» — мы выяснили, в какое время года Новосибирск выглядит особенно красиво.