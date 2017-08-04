«Из меня негодяя делают»

35-летний новосибирец устроил дебош перед вылетом в Анталью — мужчина требовал пропустить его семью через паспортный контроль без очереди. Заблотского увезли в полицию, где, со слов мужчины, его избили. Через 2 дня после инцидента в Сети появилось видео, на котором Антон Заблотский ругается с сотрудницей погранслужбы. Тогда же на шумного пассажира возбудили дело за оскорбление и угрозу применения насилия в отношении полицейского. После скандала соседи и знакомые отвернулись от Заблотских, а их дети стали изгоями во дворе. После решения суда, выписавшего дебоширу штраф в 150 тыс., он рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ об инциденте, который изменил жизнь его семьи.

Заблотские — с виду обыкновенная новосибирская семья, воспитывают двух детей — 9-летнюю дочь и 3-летнего сына. Осуждённый трудится в сфере перевозок. «Муж посменно работает: то в день, то в ночь, — рассказывает жена Заблотского. — Поэтому выпивает очень редко и мало. Ему просто некогда».







Два года назад Заблотские взяли квартиру в ипотеку и уже сделали неплохой ремонт, выделив каждому ребёнку по небольшой комнате. В доме у семьи чисто и аккуратно, но пара просит не фотографировать обстановку. «Если кто из знакомых по прошлому видео нас не узнал, то увидят квартиру — и поймут, что это мы. Нам проблемы на работе не нужны», — пояснила женщина.





Раньше каждый год Заблотские всей семьёй выезжали за границу. Всё изменилось с рождением младшего ребёнка — ровно 3 года, пока мальчик не подрос, они никуда не ездили. В марте наконец купили билеты в Анталью. 31 мая, перед вылетом, к Заблотским пришли друзья — отметить отпуск.





«Две рюмочки там выпил, — уверяет Антон Заблотский. — Пью редко, да и жара на улице была в тот день — вот меня и развезло».





Мужчина рассказал, что в зоне пограничного контроля он просил, чтобы их семью пропустили без очереди — он утверждает, что делал это ради детей. «Я к ней (сотруднице контроля. — А. И.) раз подошёл, она говорит — выйдите. Потом опять подхожу — снова выйдите. Тут усталость эта, мы полтора часа с детьми: один плачет, другая устала. Не знаю, какая-то агрессия пошла. Я начал на неё (сотрудницу контроля. — А.И.) уже ругаться. Почему она нас не пускает? Жена успокаивала, я извинился там же перед ней, но уже полиция приехала», — продолжает мужчина.





Сотрудница транспортного контроля предлагала семье дебошира лететь без него. «А какой мне отпуск, когда мужа в милицию забрали, — недоумевает жена Заблотского. — Мы всегда все вместе, всегда с детьми. Нас по отдельности никто никогда не видел». Поэтому когда мужа забрали в полицию, Заблотская отвезла детей к дедушке и поехала за супругом.





Дебош Заблотского попал на видео





По словам пары, в полиции они пробыли 4 часа из-за того, что оперативники не могли снять наручники. «У меня сдавило руки, начали синеть, — вспоминает Антон Заблотский. — Они (полицейские. — А.И.) там перепугались. Я начал оттуда вырываться. Они меня в этой камере побили». По его словам, полицейских он не бил, а попытался оттолкнуть от себя со словами «уйди». Отрицает мужчина и оскорбления, которые ему вменяют. «Просто вслух [матерился]. Конкретно ни к кому не было. Чисто отчаяние. То, что нас и с рейса сняли, и вообще, что они не выпускают меня». Снять наручники удалось только подъехавшим спасателям, утверждает Заблотский. «Сняли и сказали — вон дверь, иди отсюда», — продолжает мужчина.





После выхода из участка дебошир вместе с женой поехал в больницу — зафиксировать побои. В медицинской справке, которую он потом приобщил к материалам дела, говорится о «множественных ушибах тела, лица и ссадинах в области лучевых запястий». Со справкой он написал в полицию заявление о побоях, но дело, по словам мужчины, закрыли. В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР НГС.НОВОСТИ подтвердили информацию о том, что Заблотский в полицию действительно обращался. «По заявлению гражданина принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления в действиях сотрудников полиции», — пояснили ведомстве.





Заблотский утверждает, что в полиции его избили





2 августа в Сети появилось видео, на котором Заблотский оскорблял пассажиров и сотрудников пограничного контроля нецензурной бранью, размахивал руками и пытался пройти через турникет. После этого для семьи начался настоящий кошмар, утверждает он.





«Никто не подумал, что проблемы будут у всей моей семьи, — негодует дебошир. — Ребёнку 3 годика — от него в садике все отвернулись. С дочерью во дворе никто не играет, говорят: "Твой папа избил полицейского". И все тыкают ходят».





«Большинство перестали воспринимать нас как нормальных людей, — согласна его жена. — Отворачиваются, за спиной, не скрываясь, перешёптываются».





После того как Антона Заблотского оштрафовали на 1 тыс. руб. за мелкое хулиганство, в отношении него возбудили уголовное дело по ст. 318 и ст. 319 УК РФ. (Публичное оскорбление представителя власти и применение насилия или угроза применения насилия в отношении представителя власти. — А.И.).





Заблотский полностью признал свою вину — поэтому его дело Обской городской суд рассмотрел в особом порядке. 4 августа судья назначил Заблотскому наказание — штраф 150 тыс. руб. На этой неделе осуждённый намерен подать апелляцию. Если её отклонят — семье придётся брать очередной кредит, чтобы выплатить всю сумму, говорит осуждённый. Заблотские боятся, что новый кредит им могут не дать из-за непогашенной ипотеки. Деньги в семью приносит в основном Антон Заблотский. «На работе ждали суда, чтобы решить — увольнять меня или нет, — поясняет мужчина. — Сейчас вот посмотрим, что скажут. Жена зарабатывает немного, и в этой ситуации мы просто можем оказаться на улице с двумя детьми».





Антон Заблотский собирается подавать апелляцию





Свои признательные показания в суде Заблотский объясняет тем, что надеялся решить дело мирно. «Теперь уже скрывать нечего, — продолжает Заблотский. — Я раскаялся полностью, я никого не обвиняю. Есть только одна сносочка. Давайте по-честному. Я извинился перед ним (перед полицейским Павлом Печененко, которого признали пострадавшим. — А.И.), пусть и он передо мной извинится. Зачем вот эти шрамы (от наручников. — А.И.) мне? Я не убийца, не вор какой-то...».





По словам Антона Заблотского, он надеялся на примирение в суде. Сейчас семья боится, что когда о деле снова будут говорить, у их детей опять начнутся проблемы. К тому же скоро 1 сентября, дочь пойдёт в школу — и пока неизвестно, как её там встретят, говорит Заблотский. «Я ничего не совершил такого, чтобы мне стыдиться. Это бывает с каждым. Я не выпиваю в принципе — у меня работа связана с жизнью людей... А из меня негодяя делают», — сказал он.





Это не первое «толмачёвское» дело, получившее громкую огласку. Так, 2 года назад 30-летний житель Новосибирской области получил 1 год в колонии-поселении за дебош в аэропорту Толмачёво и избиение полицейских.