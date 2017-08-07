Человек из фьордов: сибиряк объехал 40 стран

Он рассказал, как сэкономить в поездках, и показал НГС суровые снимки из разных уголков мира

Фото предоставлено героем публикации
Фото предоставлено героем публикации

Профиль в Instagram фотографа и путешественника Николая Бондарева не похож на простой и сладкий travel-блог. Суровые пейзажи, водопады, фьорды, сияния и беркуты, мужская техника и красивые девушки — все эти манящие вещи в одном месте. Глядя на уютные кресла у камина где-то в далёком исландском доме среди снегов, хочется бросить все дела и смотреть-смотреть-смотреть. Корреспондент НГС.НОВОСТИ расспросила Николая, как ему удаётся превращать путешествия в искусство, сколько денег он на это тратит, и добавила несколько необычных снимков с историями из коллекции фотографа.

Свои 26 я встретил 10 июля в долине Нубра, отправившись после завтрака на какую то движуху с Далай-Ламой. Уже через несколько часов мы стояли на высоте 5600м над уровнем моря, самой высокой точке самой высокой в мире дороги. Какие мысли были в тот момент? Я был рад тому, что акклиматизация пройдена, горная болезнь больше не приходит. Сходил за возможно самым дешёвым кофе в моей жизни и какой то стремной печенькой. Было ветренно, но достаточно тепло. Я вспоминал многие приключения, через которые пронесла меня жизнь за последние годы, на глаза наворачивались слезы. Мне не хочется расписывать то, чего я достиг, какие выводы сделал о жизни за эти 26 лет. У меня есть лишь ощущение, что идёт нормальная, прекрасная жизнь, жить которую мне нравится. Мне нравится бывать офлайн неделями, забивать на ведение соц сетей. А иногда наоборот, постить что то интересное. Нравится учиться чему то новому и встречать добрых людей. Мне совсем не хочется участвовать в гонках достижений как было когда то, мне стало нравиться чувство баланса и спокойствие. Пусть состоящее из нескончаемых приключений. Но это моя жизнь, и я люблю Ее. Мне не нравится когда о жизни говорят плохое или хорошее. Просто она бывает разной. Все мы бываем разными, и умение принимать перемены отчасти и есть спокойствие. Планы на год?.. меньше но интереснее путешествовать. Вести дела с организацией путешествий. Фотографировать и снимать видео. Играть в свои игрушки Toyota Land Cruiser 60 и Honda crf450x. Уделить время музыке. Напечатать книгу. Больше проводить времени с близкими. Личную жизнь не плохо было бы завести, но тут у вселенной всегда свои планы :) English in the comments.

Публикация от Nick Bondarev (@nickbondarev)

Мне нравится помогать людям увидеть разные части планеты в моем формате, когда это хорошо организовано, ориентировано на хорошие фотографии и погружение в атмосферу настоящих приключений, — говорит Николай.

Я не могу сказать, что путешествую бюджетно. Многие у меня спрашивают, как путешествовать дёшево. Мне сложно об этом говорить, ведь для того, чтобы попасть во многие места, в которых я бываю, зачастую приходится хорошенько потратиться, но оно, конечно же, того стоит.

Из instagram Николая: «Мне кажется, большинство чудес Америки начинается после проезда по этому мосту. (Или по другому ведущему в ту же сторону, только с более дешевым проездом). Пересекая один из них, вы попадаете в совсем северную Калифорнию, которая по 101-му шоссе поведёт вас в сторону Аляски, через мой любимый Орегон. Но сегодня расскажу про мост... Закаты там очень красивые, создающие непередаваемую атмосферу. Лучше всего смотреть на мост с этой же точки, с которой сделана фотография. Там почти никогда не бывает туристов, в то время как все остальные обзорные точки ими просто забиты. Место называется Baker beach, дорога к которому, кстати, пролегает через очень красивый парк». 

Из instagram Николая: «Этот самолет лежит тут с 50-х годов, он совершил аварийную посадку на вулканическом побережье Исландии; экипаж, кстати, выжил».


Мне нравится жить в Америке, но сейчас у меня приостановилась американская история, потому что я хочу продолжать развивать идею с путешествиями. У меня почти набрана группа на Камчатку, также планирую анонсировать туры в Монголию и на Алтай.

Из instagram Николая: «Осколки ледника, выброшенные на вулканический пляж. Исландия. Некоторые из этих айсбергов достигают до нескольких нескольких метров в длину».


Если вы занимаетесь архитектурой, то вам будет интересно найти местных архитекторов, например в Париже, которые могут вам показать место с точки зрения ваших интересов. Самое главное, что может быть в свободных путешествиях, — это люди. Когда вы заранее понимаете, зачем вы едете, — место вас уже не может разочаровать.

Из instagram Николая: «Мне кажется, Париж раскрывается в момент, когда солнце заходит за горизонт. Город зажигается тысячами огней, погружая тебя в настоящую атмосферу».


Про каучсерфинг


Это стоит делать. Но девушкам лучше не пользоваться им в мусульманских странах. Я очень много жил так на Аляске и в Крыму, в основном это был суперположительный опыт. Я пытался найти место пожить в Милане — там много людей нетрадиционной сексуальной ориентации, но это всё видно сразу по переписке.

На фото: Монголия


Про спонтанные поездки 


Как-то летом мы сидели с подругой дома, это давно было, я в Новосибирске снимал ещё. И мы думали, куда бы махнуть и где взять денег. Обратили внимание, что у нас куча хлама, который мы не используем: сувениры из путешествий, ненужная бытовая техника. Мы решили продать это всё, выставили на Авито. Напродавали на 36 тыс. руб. На эти деньги поехали в путешествие на месяц — проехали весь Крым, всю Грузию, всю Турцию и из Стамбула улетели в Новосибирск.


Билеты стоили 16 тыс., остальные деньги были наш бюджет, мы особо не экономили. Порой мне кажется, что чем меньше денег, тем интереснее вы путешествуете. Мое мнение: для того чтобы путешествовать с большими деньгами, вы должны уметь путешествовать без денег, тогда у вас всегда есть выбор. Мы как-то считали: сейчас достаточно 1 тыс. долл. в месяц пассивного дохода, чтобы путешествовать без остановок по миру и комфортно чувствовать себя одному.

Из instagram Николая: «Уже кажется, что живу в Исландии. По-другому начинаешь чувствовать перемены погоды, можешь понимать по форме облаков о надвигающемся шторме. Начинаешь замечать множество удивительных, но не примечательных на первый взгляд мест. Мне нравится подолгу путешествовать в одном месте, через время оно начинает раскрываться по-настоящему».

Про путешествия бесплатно


Путешествие без денег и путешествие бесплатно — это разные вещи. Я терпеть не могу слово «бесплатно». Сейчас многие люди пытаются использовать чужие ресурсы, чтобы не тратить свои, — это неверно, если вы живете у кого-то или вас кто-то подвозит, вы как минимум должны проявить внимание, рассказать историю, приготовить еду и в итоге поднять настроение. Мы на Аляске готовили блины и борщ, и порой жить по каучсерфингу мне выходило дороже, чем в хорошем отеле.

Из instagram Николая: Нечасто выдаются такие закаты, да ещё и над моховыми полями. Минуту назад тут был песчаный шторм с видимостью метров 30, но, как только он стих, стало видно уходящие в горизонт лавовые поля, покрытые мхом, и солнце, зависшее в последней своей закатной фазе. Ровно через минуту наступили сумерки.


Родители у меня сейчас в Новосибирске, но я их перевожу в Грузию. Я периодически вожу маму в путешествия — показал ей Таиланд, Камбоджу, Грузию, Узбекистан. Когда я очень много ездил, мама переживала, что мы не видимся, и я решил, что мне проще перевозить её куда-то, чем ездить в Новосибирск.

Из instagram Николая: «Евгений Фёдорович, бывший советский геолог, работавший на территории всей Средней Азии. Сидит на пересечении улиц Петровские линии и Неглинная, собирая монетки на жизнь, живет чаще на Алтае. Поболтали с ним про приключения, про Монголию, про то, как портят людей деньги и как маркетинг съедает все ценности. Так здорово порой поговорить с незнакомым человеком, и вся эта история не о какой-то святой истине и ценном знании, полученном от уличного мудреца, нет, конечно же. История о том, как здорово иметь возможность помочь тем, кому это необходимо, — едой, деньгами, вниманием». 


Я был в пустынях на высоте порядка 4000 метров в Гималаях, там климат настолько же тяжелый, как в Новосибирске. Настолько же сухо и настолько же жарит солнце. Ещё по природе на Новосибирск было похоже, когда мы поехали на север Аляски. Ты просто едешь из Анкориджа в Фэрбанкс — и такое ощущение, что едешь в Омск. Был такой момент.

На фото: Аляска


Про самые сильные впечатления

Первое, что приходит в голову, — это соколиная охота в Монголии. Это было потрясающе. Был первый снежный шторм. Мы стоим в поле, позади нас единственная юрта на 100 км и стоят соколиные охотники, у них на плечах сидят 7-килограммовые беркуты. Охотники все одеты в национальные костюмы, они по-настоящему так охотятся и одеваются, это не постановка.


Я снимаю, парюсь о том, как бы всё успеть, чтобы камера не померла в погодных условиях. Потом убираю камеру от лица, смотрю на это — позади силуэты гор, всё белое, валит снег вокруг и стоят они, как статуи. Ты просто не веришь, что всё это происходит с тобой, а о том, какой сейчас век, напоминает только то, что в кармане лежит «айфон».

Валерия Терлеева
Фото instagram.com

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