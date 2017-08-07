Человек из фьордов: сибиряк объехал 40 стран

Профиль в Instagram фотографа и путешественника Николая Бондарева не похож на простой и сладкий travel-блог. Суровые пейзажи, водопады, фьорды, сияния и беркуты, мужская техника и красивые девушки — все эти манящие вещи в одном месте. Глядя на уютные кресла у камина где-то в далёком исландском доме среди снегов, хочется бросить все дела и смотреть-смотреть-смотреть. Корреспондент НГС.НОВОСТИ расспросила Николая, как ему удаётся превращать путешествия в искусство, сколько денег он на это тратит, и добавила несколько необычных снимков с историями из коллекции фотографа.

Мне нравится помогать людям увидеть разные части планеты в моем формате, когда это хорошо организовано, ориентировано на хорошие фотографии и погружение в атмосферу настоящих приключений, — говорит Николай.

Публикация от Nick Bondarev (@nickbondarev) Апр 28 2017 в 11:23 PDT

Я не могу сказать, что путешествую бюджетно. Многие у меня спрашивают, как путешествовать дёшево. Мне сложно об этом говорить, ведь для того, чтобы попасть во многие места, в которых я бываю, зачастую приходится хорошенько потратиться, но оно, конечно же, того стоит.

Публикация от Nick Bondarev (@nickbondarev) Янв 13 2017 в 5:32 PST

Из instagram Николая: «Мне кажется, большинство чудес Америки начинается после проезда по этому мосту. (Или по другому ведущему в ту же сторону, только с более дешевым проездом). Пересекая один из них, вы попадаете в совсем северную Калифорнию, которая по 101-му шоссе поведёт вас в сторону Аляски, через мой любимый Орегон. Но сегодня расскажу про мост... Закаты там очень красивые, создающие непередаваемую атмосферу. Лучше всего смотреть на мост с этой же точки, с которой сделана фотография. Там почти никогда не бывает туристов, в то время как все остальные обзорные точки ими просто забиты. Место называется Baker beach, дорога к которому, кстати, пролегает через очень красивый парк».

Публикация от Nick Bondarev (@nickbondarev) Окт 27 2016 в 12:55 PDT

Из instagram Николая: «Этот самолет лежит тут с 50-х годов, он совершил аварийную посадку на вулканическом побережье Исландии; экипаж, кстати, выжил».





Мне нравится жить в Америке, но сейчас у меня приостановилась американская история, потому что я хочу продолжать развивать идею с путешествиями. У меня почти набрана группа на Камчатку, также планирую анонсировать туры в Монголию и на Алтай.

Публикация от Nick Bondarev (@nickbondarev) Окт 30 2016 в 3:48 PDT

Из instagram Николая: «Осколки ледника, выброшенные на вулканический пляж. Исландия. Некоторые из этих айсбергов достигают до нескольких нескольких метров в длину».





Если вы занимаетесь архитектурой, то вам будет интересно найти местных архитекторов, например в Париже, которые могут вам показать место с точки зрения ваших интересов. Самое главное, что может быть в свободных путешествиях, — это люди. Когда вы заранее понимаете, зачем вы едете, — место вас уже не может разочаровать.

Публикация от Nick Bondarev (@nickbondarev) Июл 3 2016 в 12:08 PDT

Из instagram Николая: «Мне кажется, Париж раскрывается в момент, когда солнце заходит за горизонт. Город зажигается тысячами огней, погружая тебя в настоящую атмосферу».





Про каучсерфинг







Это стоит делать. Но девушкам лучше не пользоваться им в мусульманских странах. Я очень много жил так на Аляске и в Крыму, в основном это был суперположительный опыт. Я пытался найти место пожить в Милане — там много людей нетрадиционной сексуальной ориентации, но это всё видно сразу по переписке.

Публикация от Nick Bondarev (@nickbondarev) Фев 27 2017 в 8:06 PST

На фото: Монголия





Про спонтанные поездки





Как-то летом мы сидели с подругой дома, это давно было, я в Новосибирске снимал ещё. И мы думали, куда бы махнуть и где взять денег. Обратили внимание, что у нас куча хлама, который мы не используем: сувениры из путешествий, ненужная бытовая техника. Мы решили продать это всё, выставили на Авито. Напродавали на 36 тыс. руб. На эти деньги поехали в путешествие на месяц — проехали весь Крым, всю Грузию, всю Турцию и из Стамбула улетели в Новосибирск.







Билеты стоили 16 тыс., остальные деньги были наш бюджет, мы особо не экономили. Порой мне кажется, что чем меньше денег, тем интереснее вы путешествуете. Мое мнение: для того чтобы путешествовать с большими деньгами, вы должны уметь путешествовать без денег, тогда у вас всегда есть выбор. Мы как-то считали: сейчас достаточно 1 тыс. долл. в месяц пассивного дохода, чтобы путешествовать без остановок по миру и комфортно чувствовать себя одному.

Публикация от Nick Bondarev (@nickbondarev) Май 17 2017 в 1:58 PDT

Из instagram Николая: «Уже кажется, что живу в Исландии. По-другому начинаешь чувствовать перемены погоды, можешь понимать по форме облаков о надвигающемся шторме. Начинаешь замечать множество удивительных, но не примечательных на первый взгляд мест. Мне нравится подолгу путешествовать в одном месте, через время оно начинает раскрываться по-настоящему».

Публикация от Nick Bondarev (@nickbondarev) Май 16 2017 в 3:12 PDT

Про путешествия бесплатно







Путешествие без денег и путешествие бесплатно — это разные вещи. Я терпеть не могу слово «бесплатно». Сейчас многие люди пытаются использовать чужие ресурсы, чтобы не тратить свои, — это неверно, если вы живете у кого-то или вас кто-то подвозит, вы как минимум должны проявить внимание, рассказать историю, приготовить еду и в итоге поднять настроение. Мы на Аляске готовили блины и борщ, и порой жить по каучсерфингу мне выходило дороже, чем в хорошем отеле.

Публикация от Nick Bondarev (@nickbondarev) Апр 15 2017 в 3:12 PDT

Из instagram Николая: Нечасто выдаются такие закаты, да ещё и над моховыми полями. Минуту назад тут был песчаный шторм с видимостью метров 30, но, как только он стих, стало видно уходящие в горизонт лавовые поля, покрытые мхом, и солнце, зависшее в последней своей закатной фазе. Ровно через минуту наступили сумерки.







Родители у меня сейчас в Новосибирске, но я их перевожу в Грузию. Я периодически вожу маму в путешествия — показал ей Таиланд, Камбоджу, Грузию, Узбекистан. Когда я очень много ездил, мама переживала, что мы не видимся, и я решил, что мне проще перевозить её куда-то, чем ездить в Новосибирск.

Публикация от Nick Bondarev (@nickbondarev) Июн 21 2017 в 10:46 PDT

Из instagram Николая: «Евгений Фёдорович, бывший советский геолог, работавший на территории всей Средней Азии. Сидит на пересечении улиц Петровские линии и Неглинная, собирая монетки на жизнь, живет чаще на Алтае. Поболтали с ним про приключения, про Монголию, про то, как портят людей деньги и как маркетинг съедает все ценности. Так здорово порой поговорить с незнакомым человеком, и вся эта история не о какой-то святой истине и ценном знании, полученном от уличного мудреца, нет, конечно же. История о том, как здорово иметь возможность помочь тем, кому это необходимо, — едой, деньгами, вниманием».





Я был в пустынях на высоте порядка 4000 метров в Гималаях, там климат настолько же тяжелый, как в Новосибирске. Настолько же сухо и настолько же жарит солнце. Ещё по природе на Новосибирск было похоже, когда мы поехали на север Аляски. Ты просто едешь из Анкориджа в Фэрбанкс — и такое ощущение, что едешь в Омск. Был такой момент.

Публикация от Nick Bondarev (@nickbondarev) Июн 11 2016 в 10:40 PDT

На фото: Аляска







Про самые сильные впечатления



Публикация от Nick Bondarev (@nickbondarev) Июн 26 2017 в 8:36 PDT

Первое, что приходит в голову, — это соколиная охота в Монголии. Это было потрясающе. Был первый снежный шторм. Мы стоим в поле, позади нас единственная юрта на 100 км и стоят соколиные охотники, у них на плечах сидят 7-килограммовые беркуты. Охотники все одеты в национальные костюмы, они по-настоящему так охотятся и одеваются, это не постановка.





Я снимаю, парюсь о том, как бы всё успеть, чтобы камера не померла в погодных условиях. Потом убираю камеру от лица, смотрю на это — позади силуэты гор, всё белое, валит снег вокруг и стоят они, как статуи. Ты просто не веришь, что всё это происходит с тобой, а о том, какой сейчас век, напоминает только то, что в кармане лежит «айфон».