Хозяин асфальта: сибиряк построил платную дорогу в новый микрорайон

Предприниматель Сергей Киселёв за свой счёт построил в селе Марусино дорогу к новому микрорайону «Лебяжье». Однако дорога вызвала крайнее негодование у местных жителей. Как выяснилось, находчивый бизнесмен поставил на въезде шлагбаум и теперь берёт плату с каждого, кто заезжает в микрорайон. Проехать к своим домам жители микрорайона больше никак не могут. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ узнали, чем недовольны люди и почему предприниматель не собирается убирать шлагбаум.

Дорога, которую построил Сергей Киселёв, ведёт к жилым домам нового микрорайона «Лебяжье» — он находится в селе Марусино в нескольких километрах от Новосибирска. Киселёв выкупил земельный участок и начал строить на нём дорогу, чтобы местным было удобно добираться к своим домам. Однако после того, как стройка закончилась, соседи предпринимателя удивились — за въезд на новую дорогу нужно заплатить 950 руб.





Сергей Киселёв объясняет, что дорогу он построил на своём земельном участке, а деньги берёт для того, чтобы её содержать: чистить от снега зимой и ремонтировать летом.





Однако местные жители сетуют на то, что другого подъезда к домам в «Лебяжьем» нет.





«Дело в том, что дороги в микрорайоне официально не являются дорогами, а принадлежат как участок частному лицу», — объясняет НГС.НОВОСТИ местная жительница Ирина. Возмущённые сибиряки перечисляют список прегрешений Сергея Киселёва: его ООО «Комфорт» якобы навязывает жильцам заключение договора, а тех, кто его не заключил, не пропускает через шлагбаум. И при этом, говорит Ирина, не показывает ни сметы на свои услуги, ни отчёта о расходе денег, уже собранных с жильцов.





«Люди, приезжая с работы, вынуждены вызывать участкового, полицию и часами ждать составления протокола», — описала Ирина типичный вечер человека, живущего в «Лебяжьем».





Предприниматель парирует: решение о платной дороге обсуждали со всеми жителями микрорайона. Абсолютное большинство из них согласилось не только платить за въезд, но и сделать его ответственным за дорогу.





Сергей Киселёв не понимает, почему на него ополчились местные жители





«Разбирательства у нас длятся с 2013 года. Некоторые жители недовольны, якобы мы дорогу не ремонтируем, а без подписанного договора — не пропускаем к домам. Но ведь решение было принято коллективно. Мы всегда готовы пойти навстречу людям. Есть, например, некоторые семьи, которые не могут платить 950 руб. Мы всегда идём навстречу, не требуем ничего.





Если нет возможности платить — люди не платят.





<...> Недовольных всего 5 человек, и они искренне хотят прибрать к рукам мой так называемый бизнес. И я бы с удовольствием передал права владения этой дорогой администрации района, и передам. Но, к сожалению, сейчас это невозможно, потому что присоединение к селу Марусино произойдёт только к 2025 году», — объяснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ Киселёв.





Он добавил, что оставшиеся с уборки снега деньги — около 500 тыс. руб. — он потратил на установку будки, в которой теперь сидит охранник.





Ничего незаконного в дороге не увидели и чиновники. По словам главы администрации Криводановского сельсовета Александра Павлюгорского, претензий к предпринимателю у них нет.





«Киселёв имеет полное право брать деньги за пользование дорогой, это его земля. Так получилось, что изначально он был владельцем всей территории района "Лебяжье". Он выкупил землю, он продал отдельные земельные участки. Но дорога осталась на его территории. Мы, конечно, хотим, чтобы дорога перешла в управление муниципалитета, но, согласно генплану, "Лебяжье" присоединится к селу Марусино только к 2025 году. Мы не можем силой заставить Киселёва отдать нам эту землю, но и поддержать недовольных жителей тоже не в силах. Скоро будет суд, на котором решится, как быть в возникшей ситуации», — пояснил он.







Его слова подтвердил НГС.НОВОСТИ и независимый аналитик Сергей Николаев:





«Я думаю, что некоторая инициативная группа просто решила прибрать дорогу к своим рукам и собирать деньги себе, а не платить их управляющей компании.





Я лично наблюдал, как эти "авантюристы" выкопали яму на дороге и залили её водой. Это было сделано для того, чтобы обвинить управляющую компанию в бездействии и воровстве. Моя точка зрения проста: ни Киселёв, ни ООО "Комфорт" ничего не нарушают, всё сделано законно».





Несмотря на жалобы и претензии местных жителей, предприниматель убирать шлагбаум не намерен, ведь благодаря ему в микрорайон не смогут проехать посторонние и те, кто воруют стройматериалы. Большинство же местных жителей жалоб к Киселёву никаких не имеют.





К слову, Киселёв — не единственный предприниматель, который за свой счёт построил дорогу и столкнулся с недовольством людей. Недавно НГС.НОВОСТИ рассказывали о бизнесмене, который потратил миллионы на стройку проезда к шоссе в Заельцовском районе — после скандала с местными жителями он оказался в больнице.