Батареи бросали в окна: ветхий дом ограбили под видом расселения

Ветхий барак на ул. Костычева, 21 признали аварийным в апреле — сейчас там живут три семьи, которым пока некуда переезжать. 24 июля к дому приехали непонятные рабочие, которые объявили, что они будут подготавливать дом к сносу. Когда из окон пустых квартир полетели вещи, местные жители вызвали полицию. Оказалось, что под видом рабочих в дом нагрянули обыкновенные воры — они успели вырвать батареи и канализацию, но оказались за решёткой. Теперь жильцы боятся наступления холодов и пожаров. Корреспондент НГС.НОВОСТИ побывала в разваливающемся доме и узнала подробности кражи, а также о войне, которую горстке жильцов приходится вести с наркоманами и бездомными.

Двухэтажный барак рассыпается с каждым днём





Днём 23 июля жильцы дома № 21 услышали дребезжание окон и стук молотков. Первая мысль: нас расселяют! — вспоминают соседи. «Люди неопределённые приезжают, идет демонтаж конструкции дома, системы канализации и отопления, — вспоминает Алексей Бубенев, живущий вместе с женой и двумя детьми в квартире № 7. — Всё повырывали. Вещи из квартир просто брали и вышвыривали средь бела дня».





«Рабочие» с корнем выдирали батареи в опустевших квартирах





Неизвестные прошлись по квартирам, из которых бывшие владельцы не успели забрать вещи, в том числе и бытовую технику. Три семьи, которые всё ещё живут в аварийном доме, собрались на улице и потребовали объяснить, почему дом начали разбирать до того, как расселили всех жителей. Но «рабочие» в ответ говорили, что это не их заботы, вспоминают жильцы.





Возмущенные люди принялись снимать «снос дома»





Когда из окон полетели вырванные батареи, люди не выдержали — и позвонили в полицию. «Поступила информация о том, что граждане через окна выкидывают предметы, — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — Был направлен ближайший экипаж. Сотрудники полиции задержали двоих мужчин. Одному 32 года, второму 40 лет. Оба местные, живут недалеко, на ул. Костычева. Действительно, дом аварийный, под расселение. Чем они и воспользовались — проникали в квартиры, отрывали батареи и выкидывали их в окна с целью хищения». Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище) — по ней псевдорабочим грозит лишение свободы до 10 лет.





Часть украденных вещей до сих пор лежит на лестнице возле квартир





Жильцы не понимают, как теперь зимовать в квартирах — дом к отоплению уже не подключишь. Да и попытка воровства, как оказалось, ещё не самое страшное, с чем столкнулись соседи в опустевшем доме. Со слов Алексея Бубенева, кошмар начался сразу после того, когда дом признали аварийным и почти все соседи получили квартиры и спокойно выехали. «Нам некуда переехать, — разводит руками Алексей. — Мы не получили ни приглашения, ни предложения о смене жилья».





Алексею Бубеневу переезжать пока некуда





Алексей предполагает: в его семье двое несовершеннолетних детей, и переселить их из «двушки» в квартиру, меньшую по площади, нельзя по закону. «Поймите, мы нормально жили и лишний кусок захапать не думаем, — подчёркивает мужчина. — Но то, что сейчас у нас происходит...».





На асфальте возле дома до сих пор валяются куски краски с оторванных батарей





Полузаброшенный дом облюбовали местные маргиналы. Сначала в подъезде скромно появлялись шприцы и бутылки. Потом «гости» стали селиться в заброшенных квартирах. «Недавно пожар пресекли, — сетует Алексей. — Пьяный пришёл в пустую квартиру, там пил и курил — и заснул. Хорошо, что запах дыма вовремя почувствовали».





Чтобы вытолкать вещи, воры попереломали окна в квартирах





«Мы подъезд стали закрывать на шпингалеты», — подключается к разговору Михаил Ковалёв. Парень живёт тут с отцом и братом. Они единственные, кто не съехали из второго подъезда: новую квартиру семье дали, но процесс оформления документов ещё не закончен.





«Иначе приходят люди и начинается... Отец как-то ночью компанию из 8 наркоманов выгонял. Они тут устраивали... Вырывают проводку часто. Тоже отец восстанавливал — дом-то деревянный, короткое замыкание, 20–30 минут — и дома не будет».







Михаил Ковалёв ждёт, когда документы на новую квартиру будут готовы





Жильцы написали письмо в общественную приёмную мэрии — чтобы уточнить, кто несёт ответственность за сохранность жилья. После ответа соседи собираются писать заявление в прокуратуру. «Жить так уже невозможно», — вздыхает Михаил.





Дом № 21 с пустыми окнами





«Знаете, мы сейчас даже больше боимся пожара, — признаётся Алексей. — Можем не успеть выскочить... А пожары, особенно когда вопрос подходит к расселению, бывают довольно часто. В некоторых моментах проще выселить в резервный фонд. Так было с соседним домом. Внезапно: пожар, дом сгорел — людей в общагу. И проблем нет».







Так сейчас выглядит подъезд дома





Это не первый случай, когда жильцы сами успевают предотвратить кражу. Так, недавно жители микрорайона «Новомарусино» помешали разобрать забор вокруг жилых домов — после их вмешательства нарушителей забрали в полицию.