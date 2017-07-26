Батареи бросали в окна: ветхий дом ограбили под видом расселения

Жильцы заподозрили обман, когда воры начали бить окна и ломать трубы канализации — и вызвали полицию

Ветхий барак на ул. Костычева, 21 признали аварийным в апреле — сейчас там живут три семьи, которым пока некуда переезжать. 24 июля к дому приехали непонятные рабочие, которые объявили, что они будут подготавливать дом к сносу. Когда из окон пустых квартир полетели вещи, местные жители вызвали полицию. Оказалось, что под видом рабочих в дом нагрянули обыкновенные воры — они успели вырвать батареи и канализацию, но оказались за решёткой. Теперь жильцы боятся наступления холодов и пожаров. Корреспондент НГС.НОВОСТИ побывала в разваливающемся доме и узнала подробности кражи, а также о войне, которую горстке жильцов приходится вести с наркоманами и бездомными.

Двухэтажный барак рассыпается с каждым днём
Двухэтажный барак рассыпается с каждым днём


Днём 23 июля жильцы дома № 21 услышали дребезжание окон и стук молотков. Первая мысль: нас расселяют! — вспоминают соседи. «Люди неопределённые приезжают, идет демонтаж конструкции дома, системы канализации и отопления, — вспоминает Алексей Бубенев, живущий вместе с женой и двумя детьми в квартире № 7. — Всё повырывали. Вещи из квартир просто брали и вышвыривали средь бела дня».


«Рабочие» с корнем выдирали батареи в опустевших квартирах
«Рабочие» с корнем выдирали батареи в опустевших квартирах


Неизвестные прошлись по квартирам, из которых бывшие владельцы не успели забрать вещи, в том числе и бытовую технику. Три семьи, которые всё ещё живут в аварийном доме, собрались на улице и потребовали объяснить, почему дом начали разбирать до того, как расселили всех жителей. Но «рабочие» в ответ говорили, что это не их заботы, вспоминают жильцы. 


Возмущенные люди принялись снимать «снос дома»


Когда из окон полетели вырванные батареи, люди не выдержали — и позвонили в полицию. «Поступила информация о том, что граждане через окна выкидывают предметы, — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО. —  Был направлен ближайший экипаж. Сотрудники полиции задержали двоих мужчин. Одному 32 года, второму 40 лет. Оба местные, живут недалеко, на ул. Костычева. Действительно, дом аварийный, под расселение. Чем они и воспользовались — проникали в квартиры, отрывали батареи и выкидывали их в окна с целью хищения». Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище) — по ней псевдорабочим грозит лишение свободы до 10 лет. 


Часть украденных вещей до сих пор лежит на лестнице возле квартир 
Часть украденных вещей до сих пор лежит на лестнице возле квартир 


Жильцы не понимают, как теперь зимовать в квартирах — дом к отоплению уже не подключишь. Да и попытка воровства, как оказалось, ещё не самое страшное, с чем столкнулись соседи в опустевшем доме. Со слов Алексея Бубенева, кошмар начался сразу после того, когда дом признали аварийным и почти все соседи получили квартиры и спокойно выехали. «Нам некуда переехать, — разводит руками Алексей. — Мы не получили ни приглашения, ни предложения о смене жилья». 


Алексею Бубеневу переезжать пока некуда 
Алексею Бубеневу переезжать пока некуда 


Алексей предполагает: в его семье двое несовершеннолетних детей, и переселить их из «двушки» в квартиру, меньшую по площади, нельзя по закону. «Поймите, мы нормально жили и лишний кусок захапать не думаем, — подчёркивает мужчина. — Но то, что сейчас у нас происходит...». 


На асфальте возле дома до сих пор валяются куски краски с оторванных батарей 
На асфальте возле дома до сих пор валяются куски краски с оторванных батарей 


Полузаброшенный дом облюбовали местные маргиналы. Сначала в подъезде скромно появлялись шприцы и бутылки. Потом «гости» стали селиться в заброшенных квартирах. «Недавно пожар пресекли, — сетует Алексей. — Пьяный пришёл в пустую квартиру, там пил и курил — и заснул. Хорошо, что запах дыма вовремя почувствовали». 


Чтобы вытолкать вещи, воры попереломали окна в квартирах 
Чтобы вытолкать вещи, воры попереломали окна в квартирах 


«Мы подъезд стали закрывать на шпингалеты», — подключается к разговору Михаил Ковалёв. Парень живёт тут с отцом и братом. Они единственные, кто не съехали из второго подъезда: новую квартиру семье дали, но процесс оформления документов ещё не закончен.


«Иначе приходят люди и начинается... Отец как-то ночью компанию из 8 наркоманов выгонял. Они тут устраивали... Вырывают проводку часто. Тоже отец восстанавливал — дом-то деревянный, короткое замыкание, 20–30 минут — и дома не будет». 


Михаил Ковалёв ждёт, когда документы на новую квартиру будут готовы
Михаил Ковалёв ждёт, когда документы на новую квартиру будут готовы


Жильцы написали письмо в общественную приёмную мэрии — чтобы уточнить, кто несёт ответственность за сохранность жилья. После ответа соседи собираются писать заявление в прокуратуру. «Жить так уже невозможно», — вздыхает Михаил. 


Дом № 21 с пустыми окнами
Дом № 21 с пустыми окнами


«Знаете, мы сейчас даже больше боимся пожара, — признаётся Алексей. — Можем не успеть выскочить... А пожары, особенно когда вопрос подходит к расселению, бывают довольно часто. В некоторых моментах проще выселить в резервный фонд. Так было с соседним домом. Внезапно: пожар, дом сгорел — людей в общагу. И проблем нет». 


Так сейчас выглядит подъезд дома 
Так сейчас выглядит подъезд дома 


Это не первый случай, когда жильцы сами успевают предотвратить кражу. Так, недавно жители микрорайона «Новомарусино» помешали разобрать забор вокруг жилых домов — после их вмешательства нарушителей забрали в полицию. 

Алёна Истомина
Фото автора, видео предоставлено Алексеем Бубеневым

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