Песчаная королева

Сибирячка собрала необычную коллекцию песка со всего мира — среди экспонатов есть и запрещёнка

Коллекцию песка создала учительница географии Нина Колесникова
Коллекцию песка создала учительница географии Нина Колесникова

Жительница Новосибирской области Нина Колесникова хранит дома удивительную коллекцию. В десятках прозрачных флаконов лежат частицы стран мира: песок с Мальдив, Таиланда, Китая, Турции и т.д. В деревне все знают о необычном увлечении учительницы географии и везут ей песок, иногда — не обращая внимания на королевский запрет. Корреспондент НГС.НОВОСТИ узнала, зачем сибирячке столько песка и есть ли в этом увлечении тайный смысл.

В селе Верх-Мильтюши Черепановского района — всего одна школа. Здесь работает учительница географии и биологии Нина Колесникова — свой предмет она преподаёт не только в стенах тесного кабинета, но и путешествует с детьми по Новосибирской области и соседним регионам и даже странам. Из поездок они привозят в качестве сувениров простой песок.


Нина Колесникова рассказала НГС.НОВОСТИ, что увлеклась сбором песчинок случайно, когда пару лет назад попала на мастер-класс по созданию картин из песка.


Собирать коллекцию учитель начала 2 года назад
Собирать коллекцию учитель начала 2 года назад


«И я увидела, что песок — он разный, до этого момента просто не задумывалась. Камчатка, Сахалин, Курилы — это вулканический песок, он чёрный, в Болгарии такой же песок, чёрный. Мальдивы, Вьетнам, Таиланд — он белый, как мука, на манку похож, потому что там кораллы. У нас на Урале, на Алтае песок рыжий — в некоторых местах на Урале он на стекло битое похож, он прозрачный, и это потрясающе. В Штатах он похож на пшёнку», — восхищается учитель. 


В селе все знают об увлечении учительницы и сами привозят ей песок
В селе все знают об увлечении учительницы и сами привозят ей песок


Слава песочного коллекционера распространилась далеко за пределы Верх-Мильтюшей. Сейчас ей привозят и присылают образцы буквально со всего мира: друзья, знакомые и ученики, в том числе бывшие. 


Коллекция насчитывает 50 небольших флакончиков песка из Туниса, США, Вьетнама, Таиланда, Казахстана, Киргизии, Мальдивских островов, Турции, Китая, а также из России: Урала, Камчатки, Сахалина, Курил, Горного Алтая, Новосибирской области. В пути — песок из Архангельска и с реки Печоры.


Все флаконы с песком подписаны названием места и датой
Все флаконы с песком подписаны названием места и датой


«Меня больше интересует Россия. Я, конечно, понимаю, что мир красивый и интересный, но, положа руку на сердце, мне хочется воспитывать патриотов, чтобы они видели, как у нас много интересного», — пожала плечами учительница.


По её словам, флаконы занимают совсем немного места на полках дома — в них хранится уже промытый и просушенный песок.


Коллекция Нины Колесниковой продолжает стремительно расти
Коллекция Нины Колесниковой продолжает стремительно расти


«Привозят иногда совсем чуть-чуть — например, с Мальдив и Таиланда привозить песок нельзя, потому что это собственность короля. По закону нельзя делать — ай-яй-яй. Поэтому если привозят, то совсем чуть-чуть, будто нечаянно затерялся. Особо хвастаться нельзя этим. А из Новосибирска товарищ привёз 5-литровое ведро», — улыбнулась коллекционер. 


Коллекционера восхищает, насколько песок разный — в зависимости от того, где был собран
Коллекционера восхищает, насколько песок разный — в зависимости от того, где был собран


Иногда ей привозят «запрещённый» песок
Иногда ей привозят «запрещённый» песок


Она добавляет — родные не только давно привыкли к её хобби, но и сами участвуют в пополнении коллекции. «У меня очень много разных увлечений, и поэтому они смирились. К выставке я подключила и дочь (студентку НГМУ. — М.М.), а она — своих однокурсников. Сын-шестиклассник сейчас на Байкале — тоже привезёт. Я не замужем в последнее время… Так что путешествую по-разному, в основном с детьми — с родными и школьниками, с друзьями», — рассказала учительница.


Экспонаты учительница изучает вместе со школьниками
Экспонаты учительница изучает вместе со школьниками


Экспозицию с песком Нина Колесникова планирует выставить для начала в школьном музее. «Ребятишкам пока на уроке [песок] показываю. Они же привыкли, что у нас рыжий песок, рыжая земля», — добавила создатель коллекции.


Нина Колесникова планирует сделать выставку и ждёт экспонатов от всех желающих
Нина Колесникова планирует сделать выставку и ждёт экспонатов от всех желающих


Ранее НГС рассказал историю ещё одних необычных коллекционеров: новосибирцы собрали несколько сотен сувенирных магнитиков, побывав всего в двух странах. Они даже открыли частный музей в купеческом квартале города.

Мария Морсина
Фото предоставлены Ниной Колесниковой

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