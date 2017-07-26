Ну как вы там, потомки: в стене школы нашли письмо из прошлого

Его написали ученики 1967-го — они поклялись изучить жизнь Ленина и собрать новый трамвай

Капсулу нашли во время ремонта школы
Капсулу нашли во время ремонта школы

Во время ремонта крыльца в школе Дзержинского района рабочие сделали неожиданную находку — сперва строители даже обрадовались, что отыскали сокровище. Содрав штукатурку, они заметили в стене нишу — в ней лежала чёрная тяжёлая капсула, а в ней — письмо, написанное школьниками своим потомкам полвека назад. Корреспондент НГС.НОВОСТИ узнала, как ремонтники обнаружили письмо из прошлого и что из написанного уже произошло. 

Находку сделали рабочие, которые днем 25 июля неспешно ремонтировали кирпичное крыльцо средней школы № 111 на ул. Промышленной в Дзержинском районе. «Мы сбивали старую штукатурку, вдруг обнаружили выемку вместо кирпича. Под неё была выдолблена выемка, специально, — ребята даже думали, что клад нашли!» — рассказал НГС.НОВОСТИ прораб подрядной организации Алексей Дементьев. 


Рабочие повертели в руках странную железную штуку — открылась она на удивление легко. 


«А это капсула. Она очень хорошо открылась, как тубус, — бумага совсем была не повреждена, так что долго бы там ещё, наверное, пролежала», 


— оценил прораб. Вчитавшись, строители поняли: они держат в руках письмо от школьников из 1967-го, которое пролежало около 50 лет. Отлично сохранившийся лист покрывал текст, напечатанный на машинке.


«Мы, ученики 1967–1968 учебного года, в которой наша страна отмечает большой праздник — 50-летие советской власти, шлёт вам привет! Мы живём в славном юбилейном году, когда нашей родине исполняется 50 лет. В честь юбилея наш школьный коллектив — пионерская и комсомольская организация обязуется хорошо учиться, принимать активное участие в общественной жизни школы, района», — радостно обещают в письме. Оно подписано секретарём комитета ВЛКСМ Людмилой Некрасовой и председателем Совета дружины Татьяной Рыбак.


Капсулу нашли случайно — во время ремонта перед новым учебным годом
Капсулу нашли случайно — во время ремонта перед новым учебным годом


В том же письме ученики дают обещание потомкам: собрать металлолом для постройки моторного вагона трамвая, закончить оборудование спортивной площадки школы, порадовать школу своими достижениями, 


а также «изучить революционное прошлое нашей родины, изучить жизненный путь Владимира Ильича Ленина и его соратников».


Вероятно, письмо займёт особое место в школьном музее
Вероятно, письмо займёт особое место в школьном музее


Найденное письмо отнесли в школу — директор, правда, пока в отпуске, а его заместители так и не решили, что делать с посланием. «Мы, конечно, на линейке в этом году озвучим, а потом… У нас есть музей трудовой и военной славы — думаю, что там разместим», — рассказала заместитель директора по административно-хозяйственной работе школы Татьяна Дуганова, предположив, что об этой капсуле в прошлом веке просто забыли. 


Единственный старожил школы — 70-летний тренер — не смог навскидку вспомнить, кто мог написать такое послание. Но он работает в школе с 70-х годов и может не всех знать, заметила замдиректора. На вопрос, выполнили ли в школе один из пунктов — оборудовать спортивную площадку, — Татьяна Дуганова похвасталась: «Да, в этом году у нас новая [хоккейная] даже коробка!».


Хоккейную коробку в школе действительно сделали — правда, не к 1980 году, а к 2017-му
Хоккейную коробку в школе действительно сделали — правда, не к 1980 году, а к 2017-му


Редакция НГС.НОВОСТИ ищет учеников, оставивших послание в стене школы, — по нашим подсчетам, сейчас им уже больше 60 лет. Если вы знаете кого-то из них, напишите, пожалуйста, на почту news@ngs.ru или в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000.


Кстати, новосибирские школьники не бросили писать трогательные послания в будущее и в XXI веке. Этим летом выпускники школ Дзержинского района Новосибирска заложили в сквере капсулу для потомков, которые должны будут вскрыть её через 26 лет

Мария Морсина
Фото Алексея Кошлякова (1, 4), предоставлены Павлом Захаровым (2, 3)

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