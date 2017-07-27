Купил Андрейка крутую линейку

В Новосибирске открылись школьные ярмарки — НГС узнал, что и почём на них продают и где сэкономить

До 1 сентября ещё больше месяца, но на прилавки магазинов уже выложили канцтовары и школьную форму. У ГУМа по традиции открылась школьная ярмарка, но народу там пока нет. Ажиотаж, по наблюдениям продавцов, начнётся примерно через пару недель. Поэтому сейчас можно без проблем найти нужный размер из ещё полного ассортимента и не толпиться среди обеспокоенных родителей. НГС.НОВОСТИ проехали по новосибирским магазинам и узнали, где и почём можно собрать отпрыска в школу.

Школьный базар по традиции будет работать у ГУМа до 16 сентября





На этой неделе открылась первая школьная уличная ярмарка у ГУМа на площади Карла Маркса. По традиции около 20 палаток торгуют школьной формой и канцтоварами, рядом — лотки с учебниками и спортивными костюмами. По отзывам продавцов, покупателей практически нет, потому что «все в лагерях», а первые родители со списком появятся в первые дни августа.







На ярмарке можно купить тетради, учебники, школьную форму





Прилавки с тетрадками и дневниками можно рассматривать часами — в одной из палаток автор насчитала почти 50 видов обложек с неким посылом внешнему миру от его будущего владельца: «Дневник лучшего пацана», «Сборник лучших росписей учителей», «Это дневник российского ученика». По словам продавцов, в последнее время мальчики всё чаще берут «патриотичные» — с российским флагом, президентом и т.д.







По словам продавцов, мальчики часто берут дневники с российским флагом





То же разнообразие и в тетрадях. Правда, по сравнению с прошлым годом обложки пока в основном тематические, без юмора. И чаще со справочными материалами. Если алгебра или геометрия, то тут же список формул. География — страны и столицы, часовые пояса. А в тетрадях по литературе (казалось бы, что там можно написать?) — даты рождения русских писателей. Тетради 48 листов в среднем стоят от 20 до 40 руб.







Тетради на школьной ярмарке





Школьная форма на ярмарке от разных производителей, но преимущественно из Киргизии. Сарафаны стоят в около 1200–1500 руб., правда, материал по большей части синтетика. Юбки 650–800, блузки и водолазки — от 300 руб.







Костюм производства Киргизии стоит 2300 руб.





В некоторых палатках, по словам продавцов, только турецкая одежда — блузки, рубашки. Однако ближе к середине августа привезут школьную форму новосибирской фабрики.





Интересно, что в этом году мода на ретро-форму не прошла, а, наоборот, перешла на новый уровень. Помимо белых гипюровых фартуков, которые раньше покупали только выпускницы (надевали их в первый и последний раз), появились и чёрные. Причём размеры довольно маленькие — скорее, на учениц начальной школы. Цена — 400 руб. (сшиты в Бишкеке). Целые комплекты, глядя на которые вспоминаются советские фильмы про школу, — манжеты, фартук и платье — стоят 1000 руб.





Ретро-мода в школьной форме





Дизайнеры бантов тоже не стоят на месте. Сейчас на голову первоклассницы можно нацепить не просто бант, а бант с кудряшками. В среднем их цена от 100 до 200 руб.







Бантики с кудряшками





Кроме брюк, сарафанов и рубашек, на ярмарке целые витрины колготок и нижнего белья, которое, по наблюдениям продавцов, начинают брать для девочек начиная с 3-го класса.







Цены на рюкзаки в среднем от 900 до 3000 руб. «Вот такой рюкзак оригинальный 5 тыс. стоит в магазине, — объясняет продавец. — Вот есть хороший Китай, а есть очень плохой. Вот это очень хороший». Люди, по его словам, берут всё подряд — «куда кинется ребёнок».







По словам продавцов, покупатель найдётся на каждую расцветку.





Кстати, милитари-стиль можно встретить на всех товарах для школьников. Пеналы в камуфляжной раскраске, рюкзак с пулями (на лямке у которого надпись «happy people»). «У него в классе эти пули сразу оторвут, я бы точно оторвал, на брелок себе», — вполне серьёзно заявил продавец.







Рюкзак с декоративными пулями.





В больших гипермаркетах, где ближе к 1 сентября под школьную распродажу отдают целые залы с вывесками о глобальных скидках, пока всё только начинается и товар выкладывают порциями.







Школьной ярмарки в «Гиганте», по сути, ещё нет





В «Гиганте», например, школьные товары собраны где-то в сторонке и, скорее, это постоянный ассортимент. На отдельных товарах типа ножниц или клея висят ценники со скидками. Дневник — 50 руб. вместо 65. Рюкзаки —1950 руб.







Школьная форма в «Гиганте»





Школьная одежда в «Гиганте» уже появилась. Белая рубашка с длинным рукавом для мальчика стоит 299 руб., также можно найти сарафаны и костюмы по цене около 1500 руб.





Островок тетрадей в «Гиганте»





В «Ленте» школьный базар уже почти во всей красе, не хватает только озадаченных школьников и родителей со списком. Кстати, витрины с канцтоварами завлекают покупателей весёлыми слоганами типа: «Набрала Тамара всяких канцтоваров», «Андрейка выбрал крутую линейку», «У отличницы Нади 42 тетради», «У модницы Эли туфельки к портфелю» и тому подобные.







Зазывающие витрины школьного базара в «Ленте»





Канцтоваров пока немного, но порой они удивляют. Например, иногда кажется, что консультанты по ошибке поставили леденцы. А потом выясняется, что это ручки. Ручки (наверняка кошмар для учителей) с искусственным мехом, божьими коровками, ароматизированные... Словом, производители позаботились о том, чтобы жизнь в школе не была сильно скучной. Цена — 69 руб.







Цена на ручки в виде леденцов — 69 руб.





В «Ленте» тоже целые витрины с разноцветными рюкзаками, самая распространённая цена —1400 руб. Здесь же можно купить очень простые рюкзаки (подойдут, скорее, для физкультуры) всего за 99 руб.







«Предметные тетради» в «Ленте»





Площадка перед магазином школьной формы «Синар» украшена гигантской карандашницей. На входе покупателей встречает всё та же традиционная семья манекенов, демонстрирующая модные фасоны школьной формы.





Школьная форма в «Синаре»





В «Синаре» цены на форму на порядок выше, чем в гипермаркетах или на школьных ярмарках. Например, блузка для девочки стоит 1790 руб., юбка — 1990 руб., жилет — 1700 руб. Однако смотрится это как-то поинтереснее. Кроме традиционных пиджаков и сарафанов здесь теперь можно купить рюкзаки российского производства (2300 руб.) и сумки для сменной обуви — 390 руб. В распродаже сейчас однотонные водолазки за 190 руб.







Кроме школьной формы в «Синаре» появились рюкзаки





Читатели НГС также сообщили о том, что 20 июля большая школьная ярмарка открылась в магазине «Колорлон».





Школьный базар в магазине «Колорлон»





Также, по информации читателей, школьный базар 22 июля открылся в торговом центре «НОРДМОЛЛ».





К середине августа по традиции город захватит школьная лихорадка, когда родители и дети начнут штурмовать магазины в поисках штанов и тетрадок. А пока у самых сознательных есть возможность в гордом одиночестве рассматривать карандаши и неторопливо изучать состав ткани школьной формы. И конечно, сэкономить — благо, выбор пока есть.