Банку с жутким содержимым обнаружила одна из местных жительниц сегодня, 25 июля, во дворе многоэтажного дома по ул. Сибиряков-Гвардейцев. В Следственном комитете считают, что в банке с жидкостью находился человеческий эмбрион — сейчас его изучает судебный эксперт. Соседи рассказали, что зародыш появился возле дома несколько дней назад — тогда многие приняли его за уродливого резинового пупса. Следователи проверяют ближайшие больницы и школы, а среди местных жителей ходит слух, что банка принадлежит какому-то местному учёному-коллекционеру. Подробности — в материале корреспондента НГС.НОВОСТИ.

В начале 11-го утра жительница дома № 3 на ул. Сибиряков-Гвардейцев Юлия Артемьева красила забор во дворе дома. На тропинке, петляющей мимо мусорных баков, женщина заметила беременную девушку, которая застыла на полпути и со страхом в глазах смотрела в сторону контейнеров. Юлия проследила за взглядом прохожей и тоже оторопела — на стенке мусорки стояла 3-литровая банка, внутри которой сидел уродец сантиметров 15 в высоту.





«Слишком маленькая голова, торчащие глаза, это не обычный зародыш человека, с явными изъянами, — уточняет Юлия. — Знаете, я слишком не всматривалась — зрелище ужасное, смотреть не хотелось».





Девушка, которая первая заметила банку, стоящую на мусорном баке, позвонила в полицию. В ожидании сотрудников ППС прохожая рассказала Юле, что торопится на работу в «Сан Сити», поэтому сегодня решила сократить путь и пройтись по тропинке мимо мусорных баков.





Первыми на вызов приехали сотрудники Следственного комитета, потом подъехали медики, вспоминает Юлия. «Со слов врача, это не кукла, не китайская игрушка, а именно человеческий зародыш, — подчёркивает местная жительница. — Настоящий. Со следами вскрытия. Нитки на спине торчали. Банка заполнена была жидкостью — по плечи этому существу». В пресс-службе СК России по НСО подтвердили обнаружение стеклянной ёмкости, в которой находилась жидкость и эмбрион человека.





«Очень похоже, что это был не рождённый, — подчеркнули в ведомстве. — Может быть, какие-то экспонаты. Но на этой колбе нет никаких опознавательных знаков. Сейчас надо выяснить — эмбрион это или новорождённый. И понять, откуда он. Сейчас находка отправлена судмедэксперту для исследования». Сейчас следователи проверяют все окрестные больницы, школы, институты и прочие заведения, где мог бы храниться такой страшный экспонат.





Юлия показывает место, где обнаружила банку с эмбрионом





Мусорные контейнеры, в которых выбросили банку с зародышем, не огорожены забором. Рядом — детская площадка и школа. Здесь же проходит небольшая тропинка — многие проходят от дома к дому или выходят к «Сан Сити» именно через это место. Местные жалуются, что часто видят, как незнакомые им люди, не живущие в доме № 3, выкидывают в их контейнеры свой мусор, видимо, захватывают его по пути. В нескольких минутах от тропинки — клиническая больница № 1. Заместитель главного врача Наталья Захарова заверила корреспондента НГС.НОВОСТИ, что из их больницы банка с таким содержимым попасть на мусорку не могла. «У нас и экспонатов таких нет», — говорит женщина.







В то, что трёхлитровая банка попала на мусорку из больницы, не верят и жители ближайших домов. Соседи рассказали, что за несколько часов во дворе появилась своя легенда — о том, что где-то здесь, возможно, жил учёный-медик, собиравший такие экспонаты. Местные фантазируют: а что, если ученый умер, родственники стали разбирать вещи, наткнулись на эмбрион — и отправили его на свалку. «Но лично я не знаю никакого медика, кто бы здесь жил, — разводит руками одна из старейших жительниц дома Наталья Петровна. — Хотя версия звучит правдоподобно».





Удобная тропинка к «Сан Сити» проходит как раз мимо свалки





Многие прохожие видели эту банку и раньше, но не обратили на неё внимание. «Я просто проходила мимо, — рассказывает Светлана, работающая поблизости. — Смотрю — стоит банка с каким-то человеком с выпученными глазами. Мне тогда показалось, что это пластмассовая игрушка, ну пупс какой-то уродский». А вот школьница Дарина говорит, что заметила банку ещё два дня назад — тогда она была на самом дне одного из контейнеров. «Когда выкидывала мусор (увидела. — А.И.), — вспоминает девочка. — Баночка, а там какой-то ребёнок. Внизу прям стояла... Взрослым не сказала, не знаю почему. А сегодня утром я опять мусор выкидывала — смотрю, её (банку. — А.И.) кто-то наверх положил».





В СК заявили, что пока непонятно, есть ли повод заводить уголовное дело — и если да, то по какой статье УК РФ.





Подобных находок в новейшей истории Новосибирска ещё не было — намного чаще в городских мусорках находят живых детей, которых выбрасывают собственные мамы. Иногда они это делают в воспитательных целях — так, в начале мая мама засунула девочку в контейнер, чтобы преподать урок капризной дочери.