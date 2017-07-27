Город самолётов

Авиакомпания S7 на прошлой неделе получила в Тулузе (Франция) самолёт нового поколения A320neo , став первым его обладателем в России. Обозреватель НГС.НОВОСТИ побывал на церемонии передачи и своими глазами увидел, как и где собирают «воздушные автобусы». А чтобы читателю было не скучно рассматривать одни только фотографии самолётов, обошёл пешком саму Тулузу и некоторые её окрестности.

Зелёный улетел







Первый A320neo российской компании на пути к новому дому





Человеку, далёкому от авиации, покупка нового (пусть и последней модели) самолёта, скорее всего, не покажется особым достижением. Однако стоит вспомнить, что ещё каких-то 10 лет назад у российских авиакомпаний предметом гордости были просто новые машины. A320neo начали продавать только в прошлом году и желающих его купить хватает и без российских компаний.





Новый самолёт





Новый самолёт такого типа стоит около 100 млн долл., и это не та сумма, которую просто так может вынуть из кармана даже большая компания.







Шарклеты для уже заказанных, но ещё не собранных самолётов S7





Россия сегодня, увы, далеко не самая активно летающая страна. Достаточно взглянуть на то, какое количество бортов находится в воздухе у нас и, например, в Китае (не говоря уже о Европе и США). «Что поделать, мы живем в медвежьем углу», — не без грусти заметил основатель S7 Владислав Филёв уже после церемонии, общаясь с прессой и коллегами.





Тем не менее первый самолёт новой серии улетел на работу в Россию — и ещё три (но только серии 321) Airbus должен поставить S7 до конца года. Корреспондент НГС.НОВОСТИ отправился на завод, где их собирают.





Лестница в небо





Завод Airbus в Тулузе – самый крупный у компании и вообще самый крупный в этом полушарии, что-то сопоставимое сегодня есть только в США у Boeing. По сути, это целый город, который построен рядом с аэропортом Бланьяк (их разделяют взлётно-посадочные полосы). Один из сборочных цехов предприятия (самый первый) даже признан архитектурным памятником и частью культурного достояния Тулузы. Теперь Airbus даже не имеет права его перестроить.





Самый старый цех завода Airbus в Тулузе





Внешне, кстати, никакими архитектурными достоинствами это здание не обладает. Скорее, речь идёт об уважении к производству в целом. На предприятии в Тулузе самолёты собирают из уже готовых элементов, которые свозят сюда с заводов в разных частях Европы.





Вид на двигатель в раскрытом состоянии





Так повелось ещё с тех времен, когда Airbus только создавался как совместный европейский проект, а не компания какой-то одной страны. Потом раздельное производство стало частью системы надёжности, когда чрезвычайное происшествие на каком-то одном заводе не влияет на систему производства в целом.







Разгрузка «Белуги»





Для того чтобы иметь возможность перевозить целые сегменты фюзеляжа, в компании сделали специальные самолёты. Их называют Beluga — таких машин сейчас всего пять штук. Разгрузка и загрузка такого транспортника — зрелище не особенно динамичное, но масштабное.







В цеху окончательной сборки самолётов серии A320





Потом эти фрагменты перемещают в цеха, откуда уже выходит готовый самолёт. В Тулузе собирают основную и самую успешную модель Airbus A320. Когда его только выпускали на рынок, в компании думали, что будет большим успехом продать хотя бы 600 самолётов. Но общее количество выпущенных машин этой серии перевалило за 7600 машин (и ещё на 5500 есть заказы, которые Airbus только должен выполнить). Для сравнения: Ту-154 (самый массовый советский самолёт) выпустили чуть больше 1000 штук.







Concorde на площадке рядом с авиационным музеем





Интересно, что сама по себе серия А300 появилась примерно в одно время с самолётом Concorde. И тогда многим (в том числе в Airbus) казалось, что будущее именно за такими сверхзвуковыми машинами, которые будут покрывать путь из Лондона в Нью-Йорк за три с половиной часа (сегодня это как минимум 7 часов). A300 воспринимался скорее как прагматичный запасной вариант. Но бестселлером стал именно он. Слишком уж много топлива тратил сверхзвуковой лайнер и слишком дорогими были билеты.







Город из красного кирпича





На узких улицах в центре Тулузы велосипедисты – доставщики еды встречаются едва ли не чаще автомобилей





Сама Тулуза — удивительное место, в котором роль одного из мировых центров инноваций уживается с двухтысячелетней историей этого города. Например, главный здешний собор Сен-Сернен — это самая старая в мире церковь, построенная в романском стиле (он предшествовал готике).





Собор Сен-Сернен в Тулузе (строительство началось ещё в XI веке)





Сен-Сернен построен из красного кирпича, как и подавляющее большинство домов в исторической части города. Кирпич — материал удобный и надёжный, но дорогой. Однако юго-запад Франции издревле был землей благодатной и богатой. Когда-то давно здесь находилось страна под названием Окситания, которая имела свой язык и собственную версию христианства, существенно отличавшуюся от католической.





На улице Тулузы





Приверженцы этой церкви назывались катарами, которых Римская католическая церковь провозгласила еретиками и объявила против них крестовый поход. На то, чтобы окончательно покорить Окситанию, ушло почти полвека, а общее количество жертв этих войн превысило миллион человек. Именно тогда (при осаде городка Безье, что южнее Тулузы) была произнесена фраза: «Убивайте всех, Господь сам выберет своих». Так якобы папский легат Арнольд Амальрик ответил на вопрос, как же отличить еретиков от христиан.







Башня собора Сен-Сесиль в Альби





Отголоском тех войн сегодня стоит в городке Альби (в 70 километрах от Тулузы) огромный собор Сен-Сесиль, который больше похож на неприступную цитадель. Французы считают его самым крупным кирпичным сооружением в мире. Строительство этого колосса началось в конце XIII века, и одной из целей возведения столь внушительного и грозного культового сооружения стала именно борьба с недобитыми катарами. Новые власти как бы хотели сказать населению: смотрите, на что способна наша церковь. С тех далёких времен, впрочем, жизнь здесь была довольно спокойной — большие войны обходили этот край стороной.





Шлюзы, с которых начинается Средиземноморский канал (после них река Гаронна)





В XVII веке здесь активно копали. Поскольку единое к тому времени уже французское государство имело выходы одновременно к Атлантическому океану и к Средиземному морю, тогдашние власти решили, чтобы было бы неплохо соединить их каналом, чтобы возить грузы с западного побережья на южное. Самое удивительное, что этот колоссальный по тем временам инфраструктурный проект был осуществлён отчасти на частные деньги. Его создатель Пьер Рике был соляным инспектором и, уйдя в отставку, потратил на него практически все свои сбережения (король Людовик XIV выделил средства на строительство канала только через 5 лет после начала работ).









Тулузе удаётся совмещать сохранение уважения к собственной истории с нормальной жизнью современного города. Город живет отнюдь не туризмом — появление здесь завода и офиса Airbus (где работает 21 тыс. человек) привело сюда массу сопутствующих производств и компаний. Даже в центре можно найти немало современных домов с интересной архитектурой, деликатно вписанных в общую застройку.









По вечерам горожане заполняют террасы кафе и ресторанчиков, а те, кому это не по карману, идут на набережную Гаронны — достаточно купить в супермаркете сыра, хлеба и вина.











Здание местной мэрии не просто архитектурный памятник, но и действующая картинная галерея. Например, это полотно висит в зале заседаний городского совета. Есть там, впрочем, и другие картины, часть работ показывает жизнь простых крестьян.









Как и в любом крупном европейском городе, в Тулузе сегодня работает система практически бесплатных прокатных велосипедов. Масса горожан, вместо того чтобы стоять в пробках, предпочитает покрутить немного педали. Велосипед потом можно оставить на любой из специально оборудованных точек.









При всей очевидной непохожести этого южного древнего города на всё, к чему мы привыкли, у Тулузы есть одна вещь, которая роднит это место с Новосибирском: самолёты. Они точно так же стали тут привычной частью местного пейзажа. Разве что там они появляются в небе куда чаще.