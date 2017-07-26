Торговля номерами: ННН за 200 тысяч

ГИБДД готова продавать «красивые» номера — как купить и сколько они будут стоить

ГИБДД России представила новый закон «О государственной регистрации транспортных средств», согласно которому у автовладельцев впервые появляется официальная возможность выбрать «любимые» цифры и буквы для своего госномера. А для особо «красивых» номеров предполагается введение аукционов — придётся платить дополнительные деньги. Сколько сейчас в Новосибирске стоят «блатные» номера и сколько будут стоить — в материале НГС.АВТО.

Новый закон о госномерах МВД уже внесло в Правительство России, в Госдуму он должен поступить к осенней сессии. Как сообщает «КоммерсантЪ», впервые разделены понятия «государственный регистрационный знак» (металлическая пластина) и «государственный регистрационный номер» (набор цифр и букв). Так вот, автовладелец теперь может выбрать себе номер с определённым сочетанием знаков.





На практике это будет реализовано в форме аукционов. Владимир Путин ещё в 2010 году давал соответствующее поручение, и только сейчас новый глава ГИБДД России Михаил Черников взялся всерьёз за ликвидацию коррупционных махинаций с госномерами и переход к аукционам. Каковы будут начальные тарифы на самые «красивые» номера, пока неизвестно, но устанавливать их придётся Федеральной антимонопольной службе.





В Новосибирске очень любят «красивые» автомобильные номера, в течение дня на улицах города можно увидеть множество машин с сочетаниями ННН, ААА, ООО, ВВВ, 001, 777 и т.д.







Как ранее подробно сообщал портал НГС.АВТО, в местной иерархии самыми «блатными» считаются серии из одинаковых букв (ООО) и первые десятки номеров 001–020. Просто «красивые» — это 222, 777 и т.д. Есть ещё «зеркальные» — 070, 575, 909 и т.п. Перепродажей таких номеров активно занимаются так называемые «перекупы».





В целом «зеркальные» номера стоят от 5 тыс. руб., «красивые» — от 25 тыс., «блатные» — от 25 тыс. до 100 тыс. и выше.





Существует специальный портал avtonomeroff.ru, где выставляются на продажу самые лучшие сочетания. Например, сейчас там номер Н450НН 54 предлагается за 200 000 руб. Очень ценится серия ХАМ, номер Х570АМ154 выставлен за 300 000 руб. Есть варианты и подешевле:





А111ВА54 — 80 000 руб.

В003АУ54 — 100 000 руб.

Т222АЕ54 — 20 000 руб.





«Коррупция, думаю, пропадёт. В Казахстане, во всяком случае, пропала — там любой человек может прийти и заплатить за номер, который он хочет. Введение такой нормы действительно упорядочит выдачу госномеров на местах. Ведь случайный выбор номеров, какой уже сейчас есть, он очень сильно убрал коррупционную составляющую; и действительно, часто человек в очереди может получить 777 или 001», — говорит руководитель новосибирского отделения «Федерации автомобилистов России» (ФАР) Вячеслав Ашурков.





Возможно и изменение цены на госномера в сторону удешевления, ведь сейчас этим занимается чёрный рынок, а значит, заложена определённая маржа, как и в любом бизнесе. «Вначале цены могут подняться, а потом цена скорректируется, станет рыночной и будет ниже тех цен, которые сейчас есть. Как говорится, нахапают те, кто сильно хотел, — купят, например, три семёрки за 50 тыс., а потом в этих аукционах будут играть люди от нечего делать», — рассуждает эксперт.









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