Простывшие в сети

С начала июля новосибирцы могут оформить электронный больничный — за 3,5 недели его оформили около 100 человек, ещё десятки пациентов ждут, пока им закроют так называемый листок нетрудоспособности. Но работодатели, да и горожане, всё ещё в смятении — не всем понятно, почему нужно регистрировать свои болезни в Сети. НГС.НОВОСТИ попросили экспертов министерства здравоохранения и фонда социального страхования рассказать о новинке и ответить на самые сложные и наивные вопросы об онлайн-больничных.

Что такое электронный больничный?





То же самое, что и обычный, только оформленный в интернете, — он хранится в специальной защищённой базе фонда социального страхования (ФСС). Компании заключают договор с ФСС, чтобы начать принимать электронные больничные, и получают ключ к системе. А сам пациент может отследить сумму пособий в своём личном кабинете на портале госуслуг.







Новосибирская область подключилась к проекту с 1 июля 2017 года — раньше, чем другие сибирские регионы, но позже Москвы, Астрахани и Белгорода, рассказал управляющий региональным отделением ФСС РФ Владимир Голубков. По его данным, пока что около 100 жителей НСО уже получили и закрыли электронные больничные, ещё десятки человек пока в режиме ожидания — пока врачи закроют им эти листки.







Какие больницы в Новосибирской области работают с электронными больничными?







Их оформляют в городских поликлиниках № 20 и № 7, а также в Тогучинской ЦРБ. Также их выдают федеральные учреждения — Сибирский окружной медицинский центр ФМБА России и НИИТО, где тестировали электронные больничные с 2015 года.







В ближайшее время к проекту подключатся ещё 7 государственных организаций: Новосибирская станция скорой помощи, областной госпиталь № 2 ветеранов войн, областная стоматологическая поликлиника, областной кардиологический диспансер, областной кожно-венерологический диспансер, онкодиспансер и городская поликлиника № 22. «Пока мы больших трудностей не видим со стороны медицинских организаций — материально-технического оснащения», — говорит заместитель министра здравоохранения НСО Наталья Пьянова.







А какие работодатели?







Список ежедневно обновляется на сайте новосибирского отделения ФСС России. Сейчас в нём записаны 88 организаций — государственных и частных. В их числе, например, НГУ, кукольный театр, АО «Новосибхлеб», ОАО «Машзавод Труд», ООО «Сибавтобан», ООО «Сибстройсити», ООО «Рич Фэмили», Западно-Сибирская транспортная прокуратура, новосибирская таможня, клиника Мешалкина и т.д.







Зачем и кому всё это надо?







Главное — это экономия времени. «Наибольший интерес возник у крупных работодателей. Есть работодатели, зарегистрированные в Новосибирской области, но работники живут от Екатеринбурга до Сахалина, и прохождение листка нетрудоспособности занимает время — месяц, два, три будет идти листок до бухгалтерии в Новосибирске. Электронный листок выгоден самому гражданину — потому что он быстрее получит пособие по нетрудоспособности, это буквально несколько минут», — объяснил Владимир Голубков.







Что ещё принципиально изменится?







В идеале врач сможет меньше тратить времени на то, чтобы заполнить десятки полей в обычном бумажном больничном, и драгоценные минуты приёма потратить на самого больного, утверждают эксперты минздрава и ФСС.







В теории электронные больничные избавят врача от бумажной волокиты





По словам начальника отдела страховых выплат новосибирского ФСС Леонида Подленко, пациенту не нужно больше стоять в очереди к окну, где выдают листки нетрудоспобности, — достаточно просто сообщить бухгалтерии по SMS или в любом мессенджере индивидуальный номер своего больничного. А поскольку отследить сумму больничных можно в личном кабинете на «Госуслугах», теперь работник будет точно знать, сколько стоят его увлекательные дни с ОРВИ.







Может, и закрыть больничный теперь можно по переписке с врачом?







Прогресс пока до такого не дошёл. «Человек не может сообщить по телефону, что выздоровел: ход заболевания может контролировать только врач, и листок нетрудоспособности может выдать только врач», — пояснила Наталья Пьянова.







Подделать электронный больничный сложнее?







В этом эксперты уверены: подделка невозможна — база ФСС хорошо защищена, как и электронная подпись врача. «Легче проверить листок на его достоверность: каким учреждением выдано, какой врач выдал, соответствует ли электронная подпись», — заверила директор Сибирского окружного медицинского центра Оксана Стрельченко.







Значит ли всё это, что бумажных больничных совсем не останется?





Нет, и вряд ли это случится в ближайшем будущем, считает управляющий ФСС Владимир Голубков, — систему только тестируют. Кроме того, даже если работодатель подключился к системе онлайн-листков нетрудоспособности, консервативный новосибирец вправе попросить и о бумажном больничном.