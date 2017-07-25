«Курящая женщина — это преступление»

Новосибирцы стали хуже дышать — врач обвинила в этом длинную зиму, пыль, курильщиков и вейперов

Женщины стали курить наравне с мужчинами. Врачи переживают — женский организм меньше приспособлен к табаку
Женщины стали курить наравне с мужчинами. Врачи переживают — женский организм меньше приспособлен к табаку

В июле Новосибирскстат подсчитал, что болезни органов дыхания находятся в НСО на первом месте, ими страдает около трети всех пациентов больниц. Корреспондент НГС.НОВОСТИ попросила объяснить, нужно ли паниковать из-за этого, главного пульмонолога региона и руководителя областного пульмонологического центра Любовь Куделю. В интервью она рассказала, почему женщины стали больше курить, что думает о вейперах и как нужно изменить Новосибирск, чтобы здесь легче дышалось.

Любовь Михайловна, почему вообще в области так много людей, у которых не в порядке органы дыхания?


Во-первых, стали лучше выявлять такие болезни и люди стали более информированы. Сейчас много больных, которых беспокоят кашель и одышка, сразу обращаются к врачу. Второе — это экология. 


Не только много транспорта и пыли — ещё климат. Длинная холодная зима, в которую переходит промозглая осень. А лёгкие не любят сырости. 


То есть переезд, например, в тёплый Крым может кого-то спасти?


Да, у нас была одно время программа, когда больные, которые перенесли пневмонию, на реабилитацию уезжали в Крым. И был потрясающий результат! Понятно, что, возвращаясь в Сибирь, они снова рисковали. 


Новосибирскстат подсчитал, что болезни органов дыхания вновь вырвались на первое место в Новосибирской области. Какие из этих болезней — самые распространённые и опасные?


Количество больных с заболеваниями лёгких достаточно большое — это и дети, и взрослые. За 6 месяцев в Новосибирской области — это и город, и районы области — зарегистрировано более 700 тыс. человек с заболеваниями органов дыхания. Цифра, конечно, большая — сюда входят и острые и хронические заболевания, в том числе ОРВИ.


Самые опасные болезни — это пневмония: ежегодно ею болеют до 10 тыс. человек. И нередко пневмонии имеют тяжёлое течение: требуется госпитализация, вплоть до отделения реанимации и неотложной терапии. Тяжесть пневмонии и неблагоприятный прогноз во многом обусловлены поздней обращаемостью, самолечением и наличием сопутствующих отягощающих состояний: алкоголизм, наркомания и другие. Поэтому важно своевременно обратиться к врачу, не заниматься самолечением и вести здоровый образ жизни.


Следующая группа по значимости — хроническая обструктивная болезнь лёгких, или ХОБЛ. Таких больных более 20 тыс., эта болезнь развивается у взрослых, как правило, после 40 лет, и основная причина развития заболевания — это курение. Третьей нозологией является бронхиальная астма. Это самое широко распространённое заболевание, ежегодно регистрируется более 30 тыс. больных. Больные бронхиальной астмой социально защищены — они имеют региональную льготу, а инвалиды — федеральную льготу. Это позволяет проводить качественную терапию.


Любовь Михайловна Куделя — главный специалист по дыханию в Новосибирской области
Любовь Михайловна Куделя — главный специалист по дыханию в Новосибирской области

Если говорить о заболеваемости, то по первичной заболеваемости болезни органов дыхания занимают первое место. По общей заболеваемости — второе, уступая первое место сердечно-сосудистой патологии. А по смертности это пятое место.


В Новосибирске, наверное, больше больных, чем в районах области? 


Чуть побольше. И неблагоприятных исходов в городе больше, кстати, чем в районах области. Вы знаете, в городе больше, скажем так, асоциальной прослойки, социально неадаптированных людей, которые не заботятся о своём здоровье. Хотя есть удалённые районы области, где даже нет фельдшера! Но там и питание, и экология лучше, чем в городе.


По информации тех же статистиков, мужчины больше страдают от болезней органов дыхания. В чём причина?


Если разбирать, то по-разному: бронхиальной астмой страдают больше женщины, среди ХОБЛ — больше мужчин, а ОРВИ — в принципе одинаково. По тяжёлой пневмонии — больше мужчин. Это происходит из-за отягощающих факторов: курение, алкоголизм и т.д. Хотя сейчас много женщин, которые курят. Это говорит о том, что нация у нас необразованная, что молодые женщины не только о своём здоровье не беспокоятся, но и о детях. Это большой вред. Потому что ребятишки уже изначально рождаются с дефектами бронхолёгочной системы. 


Курящая беременная женщина, будущая мать, просто «подготавливает» ребёнка к тому, что он будет часто болеть. Это преступление.


Некоторые новосибирские активисты решили бороться с курением неоднозначными флешмобами
Некоторые новосибирские активисты решили бороться с курением неоднозначными флешмобами

На ваш взгляд, почему женщины стали больше курить? Хотят сравняться с мужчинами?


Не в этом же надо сравниваться! Ладно — брюки надели, но надо же и голову включать. Женский организм меньше приспособлен к курению, он физиологически слабее мужского, объём лёгких меньше. И зависимость быстрее развивается.


Вы упомянули асоциальных людей, которые не заботятся о здоровье. Но ведь и благополучные, те же офисные работники, часто курят.


У офисных работников сильно психологическое воздействие… Вообще если проанализировать причины, людям просто зачастую нечего делать, поэтому они курят. Вы же часто видите человека, который идёт по улице и курит, или стоит на остановке и курит. Он что, нервничает? Просто ему нечего делать — вот он и закуривает.


Вопреки недавно принятому закону, на остановках и правда курят. Но в кафе, например, уже нет. Вы чувствуете, что стало легче дышать из-за того, что запрет всё-таки где-то действует?


Конечно. Зато сейчас часто говорят о том, что нарушаются права курящего человека. Но если разрешить курение везде — мы нарушим права некурящего. Почему он должен дышать воздухом, который содержит табак? Пассивное курение так же опасно — особенно для детей, у которых курят и мама, и папа, не стесняясь ребёнка, прямо в квартире.


А вейперы к вам в больницу не обращаются?


Вейперы — это в основном молодёжь, у них возможности, резервы организма ещё неплохие, тем более если они занимаются хоть каким-то спортом. Но иногда молодые ребята переоценивают себя и не обращают внимание на то, что уже появилась одышка, какой-то дискомфорт, невозможно стало выполнять физическую нагрузку, которая раньше давалась легко. 


И нередко это приводит к позднему обращению к врачу, когда заболевание становится серьёзным и трудно поддаётся лечению. Опасны и электронные сигареты, они содержат никотин. Единственное, что они более безопасны для окружающих.


К кальяну так же относитесь?


Так же. Даже если никотина в нём нет, это термическое и химическое воздействие на дыхательную систему. Курительные смеси содержат различные примеси, ароматические добавки, которые вместе с термическим воздействием вызывают бронхиолиты (поражение терминальных бронхов) и альвеолиты. Существует мнение, что «лёгкие» сигареты менее опасны. Это ошибочное мнение, «лёгких» сигарет нет. И «лёгкие», и «тяжёлые» сигареты — всё это одинаково вредно. Сейчас даже в дорогих сигаретах используют химические пропитки, содержащие большой процент канцерогенных веществ.


Можно ли представить, что независящий от человека фактор — экология — в нашем регионе вдруг улучшится и число болезней органов дыхания от этого сократится?


Думаю, можно. Помните, у нас раньше были совсем безобразные дороги, на обочинах было очень много грязи и пыли — и мы всем этим дышали. Сейчас всё-таки город стал чище, много зелёных насаждений, дороги стали лучше. Нужно ухаживать за дорогами, за городом. Загрязняют воздух и огромные фуры, которые должны идти в обход города, а нередко они идут по магистральным улицам. Конечно, это не прибавляет чистоты. И ужасно много грязных машин — это недопустимо и это уже ответственность водителей. 

Мария Морсина
Фото предоставлено пресс-службой областной больницы (1), Александра Ощепкова (2), Густаво Зырянова (3)

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