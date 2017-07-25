В тесноте и обиде: школьник попросил Путина подарить квартиру

Мальчик и его родители живут в коммуналке с уголовником и шизофреником — и помощи ждать не от кого

14-летний школьник из Новосибирска попросил президента помочь выселить соседа, который отсидел в тюрьме за изнасилование и несколько лет провёл в психбольнице за нападение с топором на человека. Свой вопрос подросток написал в соцсетях для онлайн-трансляции программы «Недетский разговор», где Путин отвечал на вопросы детей. Однако сообщение школьника в эфире не прозвучало — и теперь семья Рябининых надеется только на программу расселения ветхого жилья, которая всё никак не может добраться до дома, где в одной коммуналке уживаются уголовник, перепуганная женщина и её сын-подросток. Подробности — в материале НГС.НОВОСТИ.

Никита и Наталья Рябинины





14-летний школьник из Новосибирска Никита Рябинин задал Владимиру Путину вопрос, ответ на который хотел услышать в эфире программы «Недетский разговор» 21 июля. Во время прямого эфира президент общался с воспитанниками образовательного центра «Сириус» в Сочи и ответил примерно на 200 вопросов. Просьба Никиты в эфире не прозвучала — но НГС.НОВОСТИ, прочитав его сообщение, решили отправиться к Рябининым в гости.





«Дорогой В.В.Путин,я живу в городе Новосибирске на улице Коммунстроевская 209, в ветхом жилье, на подселение с соседом у которого буйная шизофрения.Не однократно судим за попытку изнасилование, покушение на убийство. Моя мама обращалась не однократно в различные станции по поводу отселения ,везде получили отказ .Помогите.Заранее благодарны ,мы очень надеемся на вашу помощь», — написал школьник (орфография и пунктуация текста вопроса сохранена).







В коммуналке на ул. Коммунстроевской семья занимает одну из трёх комнат





Никита с родителями живет в 9-метровой комнате. Его мама, Наталья Рябинина, рассказывает со вздохом: сосед, который занимает две другие комнаты в их коммуналке, опасен. Много лет они ходят по кабинетам чиновников и просят, чтобы их квартиру в аварийном доме на ул. Коммунстроевской расселили, потому что «страшно даже сходить в туалет».





«Когда я была в 4-м классе, у него была попытка меня изнасиловать. Его посадили. Потом, когда мама умерла, я сошлась с парнем. Он (сосед) залетел с топором и его порубил», — кратко описала женщина причины своих опасений.







За попытку изнасилования соседа посадили на три года. «Потом, когда он освободился, я месяц залазила и вылазила в окошко», — вспоминает Наталья.







Коридор в коммунальной квартире на ул. Коммунстроевской





В 20 лет у неё появился мужчина, которого сосед чуть не убил. «Он залетел, ударил моего парня два раза по голове. Я закричала. Потом ещё по груди топором. Говорит, мол, поиграли и хватит, ложись спать», — вспоминает Наталья. В итоге её знакомый получил инвалидность и 10 лет назад умер. А обидчика на 10 лет положили в психбольницу с диагнозом «шизофрения» (копии медицинских документов есть в распоряжении редакции).







«Выпустили, когда Никите было годика три», — подсчитала Наталья. Она уже была замужем и жила с семьёй в той же комнате. Сейчас, признала она, полицию вызывать не приходится, но сосед ходит по квартире в странном виде, от чего становится некомфортно. «Ходит в трусах, где всё разодрано, где все видать. Я ему сколько раз говорила купить себе шорты. Говорила, что не надо передо мной всем этим трясти. Мне это неинтересно и неприятно», — пожаловалась она.





Наталья Рябинина живет в этой комнате с 1996 года.





Наталья перечисляет: она была в полиции, администрации Октябрьского района, писала Путину и Медведеву. «Мне ответили — он свой срок отбыл, имеет право прийти и жить. Я говорю, что не против, пусть живёт, только как-то его уберите или охрану поставьте», — приводит свои доводы Наталья.







Когда Никита учился в начальной школе, ей приходилось договариваться с соседкой, чтобы мальчик после школы и до вечера был у неё, потому что оставлять сына в компании с соседом не рисковала. Страх остался до сих пор — когда она остаётся дома одна и знает, что рядом сосед, быстро выбегает по нужде и опять закрывается в своей комнате.







Наталья Рябинина





Наталья говорит, что не претендует на две оставшиеся в квартире комнаты, но в то же время не хочет, чтобы подселили кого-то другого. «Ещё хлеще какой-нибудь будет. Нормальных же людей не будут подселять. Явно же тоже откуда-нибудь возьмут», — рассуждает она.





- А муж ваш как к этому относится?





- Муж у меня здоровый, но, как сказать... Он такой спокойный насчет этого. Если его дерни, конечно, тем более, он у меня в Чечне служил, когда война была. Не знаю, может, убил бы тогда. Но у меня и тот парень тоже был здоровый. А толку-то. Он как подлетел и все.... Сонного — тот даже и глазом не моргнул.





Купить свою квартиру Рябинины не могут. «Нам говорят — берите ипотеку, рожайте (чтобы получить материнский капитал. — А.Б). А куда я кроватку здесь поставлю? Если продам, на 400 тыс. что можно купить? Ещё миллион нужен. А с нашей жизнью куда? Я никогда не думала, что без работы останусь», — объясняет Наталья, которая до недавнего времени была продавцом в кондитерском отделе. Сейчас она временно не работает, пока её работодатель перевозит магазин в другой район.







Лестничная площадка дома на ул. Коммунстроевской, 209





С самим соседом Владимиром П. корреспонденту НГС.НОВОСТИ пообщаться не удалось. По словам Натальи, сейчас он работает в той же психиатрической больнице, где лежал. То, что мужчина неадекватный, в беседе с корреспондентом подтвердили другие жильцы дома. Одна из них, Людмила Н., рассказала, как около 15 лет назад он напал и на её дочь. «Они играли на улице, он их кислотой пытался облить. Потом схватил за волосы, прижал к углу и хотел её изнасиловать», — вспоминает женщина. По её словам, сейчас таких резких проявлений нет, но «у него взгляд действительно больного человека».







Дом на ул. Коммунстроевской, по словам жильцов, признали аварийным.





Идея написать сообщение Путину, говорит Наталья, пришла Никите — взрослые об этом ничего не знали. Теперь, когда исчезла надежда и на «Недетский разговор» с президентом, семье Рябининых остаётся уповать только на программу расселения. Которая, впрочем, не торопится подарить квартиры жильцам дома на ул. Коммунстроевской, 209 — хотя дом и признан аварийным.

