В тесноте и обиде: школьник попросил Путина подарить квартиру
Мальчик и его родители живут в коммуналке с уголовником и шизофреником — и помощи ждать не от кого
14-летний школьник из Новосибирска попросил президента помочь выселить соседа, который отсидел в тюрьме за изнасилование и несколько лет провёл в психбольнице за нападение с топором на человека. Свой вопрос подросток написал в соцсетях для онлайн-трансляции программы «Недетский разговор», где Путин отвечал на вопросы детей. Однако сообщение школьника в эфире не прозвучало — и теперь семья Рябининых надеется только на программу расселения ветхого жилья, которая всё никак не может добраться до дома, где в одной коммуналке уживаются уголовник, перепуганная женщина и её сын-подросток. Подробности — в материале НГС.НОВОСТИ.
14-летний школьник из Новосибирска Никита Рябинин задал Владимиру Путину вопрос, ответ на который хотел услышать в эфире программы «Недетский разговор» 21 июля. Во время прямого эфира президент общался с воспитанниками образовательного центра «Сириус» в Сочи и ответил примерно на 200 вопросов. Просьба Никиты в эфире не прозвучала — но НГС.НОВОСТИ, прочитав его сообщение, решили отправиться к Рябининым в гости.
«Дорогой В.В.Путин,я живу в городе Новосибирске на улице Коммунстроевская 209, в ветхом жилье, на подселение с соседом у которого буйная шизофрения.Не однократно судим за попытку изнасилование, покушение на убийство. Моя мама обращалась не однократно в различные станции по поводу отселения ,везде получили отказ .Помогите.Заранее благодарны ,мы очень надеемся на вашу помощь», — написал школьник (орфография и пунктуация текста вопроса сохранена).
Никита с родителями живет в 9-метровой комнате. Его мама, Наталья Рябинина, рассказывает со вздохом: сосед, который занимает две другие комнаты в их коммуналке, опасен. Много лет они ходят по кабинетам чиновников и просят, чтобы их квартиру в аварийном доме на ул. Коммунстроевской расселили, потому что «страшно даже сходить в туалет».
«Когда я была в 4-м классе, у него была попытка меня изнасиловать. Его посадили. Потом, когда мама умерла, я сошлась с парнем. Он (сосед) залетел с топором и его порубил», — кратко описала женщина причины своих опасений.
За попытку изнасилования соседа посадили на три года. «Потом, когда он освободился, я месяц залазила и вылазила в окошко», — вспоминает Наталья.
В 20 лет у неё появился мужчина, которого сосед чуть не убил. «Он залетел, ударил моего парня два раза по голове. Я закричала. Потом ещё по груди топором. Говорит, мол, поиграли и хватит, ложись спать», — вспоминает Наталья. В итоге её знакомый получил инвалидность и 10 лет назад умер. А обидчика на 10 лет положили в психбольницу с диагнозом «шизофрения» (копии медицинских документов есть в распоряжении редакции).
«Выпустили, когда Никите было годика три», — подсчитала Наталья. Она уже была замужем и жила с семьёй в той же комнате. Сейчас, признала она, полицию вызывать не приходится, но сосед ходит по квартире в странном виде, от чего становится некомфортно. «Ходит в трусах, где всё разодрано, где все видать. Я ему сколько раз говорила купить себе шорты. Говорила, что не надо передо мной всем этим трясти. Мне это неинтересно и неприятно», — пожаловалась она.
Наталья перечисляет: она была в полиции, администрации Октябрьского района, писала Путину и Медведеву. «Мне ответили — он свой срок отбыл, имеет право прийти и жить. Я говорю, что не против, пусть живёт, только как-то его уберите или охрану поставьте», — приводит свои доводы Наталья.
Когда Никита учился в начальной школе, ей приходилось договариваться с соседкой, чтобы мальчик после школы и до вечера был у неё, потому что оставлять сына в компании с соседом не рисковала. Страх остался до сих пор — когда она остаётся дома одна и знает, что рядом сосед, быстро выбегает по нужде и опять закрывается в своей комнате.
Наталья говорит, что не претендует на две оставшиеся в квартире комнаты, но в то же время не хочет, чтобы подселили кого-то другого. «Ещё хлеще какой-нибудь будет. Нормальных же людей не будут подселять. Явно же тоже откуда-нибудь возьмут», — рассуждает она.
- А муж ваш как к этому относится?
- Муж у меня здоровый, но, как сказать... Он такой спокойный насчет этого. Если его дерни, конечно, тем более, он у меня в Чечне служил, когда война была. Не знаю, может, убил бы тогда. Но у меня и тот парень тоже был здоровый. А толку-то. Он как подлетел и все.... Сонного — тот даже и глазом не моргнул.
Купить свою квартиру Рябинины не могут. «Нам говорят — берите ипотеку, рожайте (чтобы получить материнский капитал. — А.Б). А куда я кроватку здесь поставлю? Если продам, на 400 тыс. что можно купить? Ещё миллион нужен. А с нашей жизнью куда? Я никогда не думала, что без работы останусь», — объясняет Наталья, которая до недавнего времени была продавцом в кондитерском отделе. Сейчас она временно не работает, пока её работодатель перевозит магазин в другой район.
С самим соседом Владимиром П. корреспонденту НГС.НОВОСТИ пообщаться не удалось. По словам Натальи, сейчас он работает в той же психиатрической больнице, где лежал. То, что мужчина неадекватный, в беседе с корреспондентом подтвердили другие жильцы дома. Одна из них, Людмила Н., рассказала, как около 15 лет назад он напал и на её дочь. «Они играли на улице, он их кислотой пытался облить. Потом схватил за волосы, прижал к углу и хотел её изнасиловать», — вспоминает женщина. По её словам, сейчас таких резких проявлений нет, но «у него взгляд действительно больного человека».
Идея написать сообщение Путину, говорит Наталья, пришла Никите — взрослые об этом ничего не знали. Теперь, когда исчезла надежда и на «Недетский разговор» с президентом, семье Рябининых остаётся уповать только на программу расселения. Которая, впрочем, не торопится подарить квартиры жильцам дома на ул. Коммунстроевской, 209 — хотя дом и признан аварийным.
Анна Богданова
Фото Ольги Бурлаковой