Обманули время

Ровно год назад, 24 июля 2016 года, жители Новосибирской области перевели стрелки часов на час вперед и начали отсчитывать разницу с Москвой 4 часа, а не 3. Из-за большой часовой разницы со столицей многие новосибирцы переживали, что станут задерживаться на работе, упускать разные телепередачи, а также боялись новых болезней. НГС.НОВОСТИ расспросили экспертов — кардиологов, автоинспекторов и учёных — о том, как перевод стрелок повлиял на жизнь новосибирцев спустя год жизни в новом часовом поясе.

Жители Новосибирской области перевели стрелки часов год назад, в ночь на 24 июля. До этого несколько месяцев переход в другой часовой пояс UTC+7 обсуждали депутаты областного Заксобрания и многие официальные ведомства. В конце концов решение о переводе стрелок приняли депутаты Госдумы РФ, окончательный документ подписал президент Владимир Путин.





Большинство новосибирских экспертов высказывались за перевод стрелок. Решение одобрили Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий, областное УГИБДД, НЦ клинической и экспериментальной медицины СО РАМН, а также молодёжный парламент, райсоветы и некоторые другие.





А вот против перевода стрелок были, к примеру, врачи «скорой помощи» — они предполагали, что изменение времени подъёма с кровати станет большой нагрузкой на организм новосибирцев, особенно тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.





Но, по словам заместителя главного врача Новосибирской станции скорой помощи Александра Балабушевича, это относилось только к переходному периоду.





«Среднегодовое количество вызовов в целом то же самое [что и до перевода стрелок]. Тогда речь шла о моменте перевода и первых днях, но в целом не поменялось ничего», — пояснил он НГС.НОВОСТИ.







Не заметили изменений и врачи-кардиологи. Об этом НГС.НОВОСТИ заявила главный кардиолог НСО, заведующая кардиологическим отделением областной больницы Татьяна Рейдер. По её словам, с переводом часов количество заболевших, как и состояние больных, «не изменилось ни в лучшую, ни в худшую сторону».





Из-за перевода стрелок вечером стало темнеть на час позже, поэтому в регионе стало меньше аварий.





Как сообщили НГС.НОВОСТИ в группе пропаганды областной Госавтоинспекции, в первом полугодии 2017 года в НСО зарегистрировали 1068 ДТП, тогда как до перевода стрелок — в первом полугодии 2016 года — более 1170. Кроме того, стало меньше погибших и пострадавших в ДТП. «Это можно назвать косвенной причиной [улучшившейся статистики], потому что большинство ДТП происходят в тёмное время суток», — объяснили в ГИБДД и напомнили о том, что в любое время суток на дороге нужно включать ближний свет фар.







О неоднозначном влиянии на здоровье и организм новосибирцев рассказал Константин Даниленко, учёный-физиолог, заместитель директора по научной и лечебной работе НИИ физиологии и фундаментальной медицины СО РАМН. Накануне перехода в другой часовой пояс он провёл исследование, чтобы выяснить, как смена часовых поясов повлияет на людей. Сегодня он рассказал, что результаты исследования можно считать подтвердившимися.





«Социальный ритм должен подлаживаться под природный, а не наоборот. Природный всё-таки в большей степени диктует нашим биологическим часам, как им идти. Встаём мы раньше или позже — всё равно мы подстраиваемся под световой день. Зимой в нынешнем сценарии времяисчисления — это круглогодичное летнее время. Большая часть населения встаёт во время, когда организм ещё не готов к подъёму.





С переводом [стрелок часов] зимой стало сложнее, зимой стали вставать больше в темноте.





А летом лучше, потому что мы привыкли, что солнце должно заходить после 22:00. В августе 22-го числа, например, раньше начинало темнеть в 21:00, а теперь в 22:00. И все довольны, что могут ещё на природе находиться дольше», — пояснил учёный.





Психолог Ольга Хегай рассказала НГС.НОВОСТИ, что увеличение светового дня в целом никак не повлияло на жизнь новосибирцев: «Для людей, которые чувствительны к погодным изменениям. Многих напрягать может: вставать раньше или позже. Это, скорее, личная приверженность к какому-то ритму. Я думаю, всегда есть сторонники и противники. [Увеличение светового дня на депрессивное состояние новосибирцев] в меньшей степени может повлиять. Учитывая, насколько у нас короткое лето, думаю, это сильнее может повлиять», — рассказала она.







Эксперты признали, что первые дни после изменений многим было сложно перестроить организм на новое время, однако сейчас все привыкли к новому времени. Стоит отметить, что перевод стрелок затронул практически каждого жителя региона: с переходом в новый часовой пояс изменилось расписание аэропорта Толмачёво, график движения более 60 пассажирских поездов и большинства электричек, также на час сдвинулись сетки ряда телеканалов, среди которых «Россия 1», «Россия – Культура», Пятый канал, ТВЦ и некоторые другие.





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