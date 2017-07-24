Обманули время

Год назад новосибирцы перевели стрелки часов — из-за смены пояса неожиданно стало меньше ДТП

24 июля 2016 года жители Новосибирской области перевели стрелки часов на час вперед
24 июля 2016 года жители Новосибирской области перевели стрелки часов на час вперед

Ровно год назад, 24 июля 2016 года, жители Новосибирской области перевели стрелки часов на час вперед и начали отсчитывать разницу с Москвой 4 часа, а не 3. Из-за большой часовой разницы со столицей многие новосибирцы переживали, что станут задерживаться на работе, упускать разные телепередачи, а также боялись новых болезней. НГС.НОВОСТИ расспросили экспертов — кардиологов, автоинспекторов и учёных — о том, как перевод стрелок повлиял на жизнь новосибирцев спустя год жизни в новом часовом поясе.

Жители Новосибирской области перевели стрелки часов год назад, в ночь на 24 июля. До этого несколько месяцев переход в другой часовой пояс UTC+7 обсуждали депутаты областного Заксобрания и многие официальные ведомства. В конце концов решение о переводе стрелок приняли депутаты Госдумы РФ, окончательный документ подписал президент Владимир Путин


Большинство новосибирских экспертов высказывались за перевод стрелок. Решение одобрили Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий, областное УГИБДД, НЦ клинической и экспериментальной медицины СО РАМН, а также молодёжный парламент, райсоветы и некоторые другие.


А вот против перевода стрелок были, к примеру, врачи «скорой помощи» — они предполагали, что изменение времени подъёма с кровати станет большой нагрузкой на организм новосибирцев, особенно тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.


Но, по словам заместителя главного врача Новосибирской станции скорой помощи Александра Балабушевича, это относилось только к переходному периоду. 


«Среднегодовое количество вызовов в целом то же самое [что и до перевода стрелок]. Тогда речь шла о моменте перевода и первых днях, но в целом не поменялось ничего», — пояснил он НГС.НОВОСТИ.


Не заметили изменений и врачи-кардиологи. Об этом НГС.НОВОСТИ заявила главный кардиолог НСО, заведующая кардиологическим отделением областной больницы Татьяна Рейдер. По её словам, с переводом часов количество заболевших, как и состояние больных, «не изменилось ни в лучшую, ни в худшую сторону».


Из-за перевода стрелок вечером стало темнеть на час позже, поэтому в регионе стало меньше аварий. 


Как сообщили НГС.НОВОСТИ в группе пропаганды областной Госавтоинспекции, в первом полугодии 2017 года в НСО зарегистрировали 1068 ДТП, тогда как до перевода стрелок — в первом полугодии 2016 года — более 1170. Кроме того, стало меньше погибших и пострадавших в ДТП. «Это можно назвать косвенной причиной [улучшившейся статистики], потому что большинство ДТП происходят в тёмное время суток», — объяснили в ГИБДД и напомнили о том, что в любое время суток на дороге нужно включать ближний свет фар.


О неоднозначном влиянии на здоровье и организм новосибирцев рассказал Константин Даниленко, учёный-физиолог, заместитель директора по научной и лечебной работе НИИ физиологии и фундаментальной медицины СО РАМН. Накануне перехода в другой часовой пояс он провёл исследование, чтобы выяснить, как смена часовых поясов повлияет на людей. Сегодня он рассказал, что результаты исследования можно считать подтвердившимися. 


«Социальный ритм должен подлаживаться под природный, а не наоборот. Природный всё-таки в большей степени диктует нашим биологическим часам, как им идти. Встаём мы раньше или позже — всё равно мы подстраиваемся под световой день. Зимой в нынешнем сценарии времяисчисления — это круглогодичное летнее время. Большая часть населения встаёт во время, когда организм ещё не готов к подъёму. 


С переводом [стрелок часов] зимой стало сложнее, зимой стали вставать больше в темноте. 


А летом лучше, потому что мы привыкли, что солнце должно заходить после 22:00. В августе 22-го числа, например, раньше начинало темнеть в 21:00, а теперь в 22:00. И все довольны, что могут ещё на природе находиться дольше», — пояснил учёный.


Психолог Ольга Хегай рассказала НГС.НОВОСТИ, что увеличение светового дня в целом никак не повлияло на жизнь новосибирцев: «Для людей, которые чувствительны к погодным изменениям. Многих напрягать может: вставать раньше или позже. Это, скорее, личная приверженность к какому-то ритму. Я думаю, всегда есть сторонники и противники. [Увеличение светового дня на депрессивное состояние новосибирцев] в меньшей степени может повлиять. Учитывая, насколько у нас короткое лето, думаю, это сильнее может повлиять», — рассказала она.


Эксперты признали, что первые дни после изменений многим было сложно перестроить организм на новое время, однако сейчас все привыкли к новому времени. Стоит отметить, что перевод стрелок затронул практически каждого жителя региона: с переходом в новый часовой пояс изменилось расписание аэропорта Толмачёво, график движения более 60 пассажирских поездов и большинства электричек, также на час сдвинулись сетки ряда телеканалов, среди которых «Россия 1», «Россия – Культура», Пятый канал, ТВЦ и некоторые другие.


А вы чувствуете какие-то изменения из-за смены часового пояса?

  • Да, стало лучше.
  • Да, стало хуже.
  • Нет, это ни на что не повлияло.
К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования


Кирилл Шматков
Фото Анны Золотовой

Прочтений: 2790
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (45)45
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено