«Они уговорили Дашу показать дорогу»

23 июля в 19:30 на автодороге в Краснозёрском районе перевернулась «Мазда Капелла» — в страшном ДТП погибли три человека: две семиклассницы и 44-летний мужчина. Выжил только водитель, у которого в крови была обнаружена серьёзная доза алкоголя. Подруги школьниц рассказывали, что со своими попутчиками девочки познакомились в тот же день на местном пляже — водитель купил школьницам шоколадку, а потом уговорил их показать дорогу к солёному озеру. Корреспондент НГС.НОВОСТИ выяснила подробности ДТП и постаралась понять, почему пьяный водитель оказался единственным выжившим в ДТП.

По данным ГИБДД, авария произошла 23 июля в 19:30. «57-летний водитель, находясь в нетрезвом состоянии, управляя автомобилем "Мазда Капелла", не справился с управлением и совершил опрокидывание в левый кювет по ходу движения автомобиля», — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по НСО. В машине погибли две семиклассницы — Саша Н. и Даша М., а также 44-летний знакомый выжившего водителя. Полиция уже возбудила уголовное дело по ч. 6 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).







Вика Ш., подруга погибшей Даши, вспоминает: в воскресенье она с подругами пошла на местный пляж, который находится возле моста через реку Карасук. Около 4 часов вечера девочки играли в волейбол, когда к ним подошли незнакомые мужчины. «К нам подошёл этот мужчина, который остался жив, он сказал, что его зовут Андрей, — рассказала Вика корреспонденту НГС.НОВОСТИ. — С ним был ещё один мужчина. Они были пьяные. Даша сказала, что хочет шоколадку. Андрей взял деньги, они пошли вместе в магазин. Купили шоколадку, чипсы, кириешки...». Девочка вспоминает, что Андрей также взял себе и товарищу по пиву.





Мужчины рассказали, что оба они из Новосибирска, и стали просить показать им дорогу до солёного озера.





«Они звали нас, — вспоминает Вика. — Я сказала, что боюсь, тогда Андрей стал уговаривать Дашу поехать с ними». В 17:03 Виктории позвонил отец, поэтому она хорошо запомнила время, — минут через 20 Даша и Саша все-таки согласились показать дорогу и сели в машину.





Колыбельское солёное озеро находится в 25–30 км от пляжа. Судя по тому, что ДТП произошло в 19:30, выпившие мужчины со школьницами успели доехать туда, развернуться и поехать назад. «Они с озера как раз возвращались, — подтвердил сотрудник пресс-службы ГИБДД по НСО Константин Шкабарня. — Как раз на середине были, между озером и дорогой, когда машина перевернулась». Трое пассажиров (все они не были пристёгнуты, уточнили в пресс-службе) погибли на месте. Андрей отделался всего лишь царапиной и травмой колена. «Человек был очень пьян, — подчёркивает Шкабарня, — доза алкоголя серьёзная была — 1,114 мкг/л на выдохе. Не знаю, мог ли он разговаривать. Его сразу госпитализировали в больницу». В Краснозёрском отделении ГИБДД НГС.НОВОСТИ рассказали, что с выжившим пока не поговорили: к нему пока не пускают врачи.





Родственники погибших до сих пор не понимают — зачем девочки доверились незнакомым мужчинам и сели в машину.





«Даша никуда не ходила, пока мать не отпустит её, — сетует бабушка Дарьи Александра Петровна. — Когда в гости к нам приходила, всегда послушной была... Мы сегодня утром только узнали. Матери, конечно, ещё вечером сказали, но тогда ей не до нас было».





«Не знаю, как они (Саша и Даша. — А. И.) сели, самовольно – не самовольно, — недоумевает и крёстная Дарьи Наталья. — Одно скажу: у нас ребёнок был хорошим. Самодеятельностью занималась, первые места занимала. Должна была скоро в город ехать, поступать в хореографический колледж».







Большие планы на будущее были и у Саши — девочка жила в посёлке вместе с бабушкой и дедушкой, рассказывает подруга девочки Лена К. Два года назад мама девочки Оксана уехала на заработки в Сургут. Женщине, как считает Лена, некогда было заниматься дочкой — Оксана работала с утра до вечера. Но в этом году она решила забрать дочь к себе. Эту информацию подтвердили в Краснозёрской школе № 2, где учились погибшие. «Вторая девочка уже не ученица нашей школы, — рассказали в учебном заведении. — Только две недели назад забрали её документы: она планировала переехать в Сургут».





Спасти пассажиров «Мазды» не удалось

По данным ГИБДД, за первые полгода 2017 года инспекторы поймали 6059 нетрезвых водителей. Они устроили 93 ДТП, в которых погибли 20 человек, 128 получили травмы. В прошлом году, по данным Госавтоинспекции, их было больше: 139 ДТП за тот же период, 37 погибших. «Тенденция общая уменьшается, — подчеркнули в ведомстве, — но, тем не менее, всё равно выпивают и садятся за руль».







Директор новосибирского Центра высшего водительского мастерства Виктор Жигулин считает, что у пьяного при ДТП больше шансов выжить — именно так он объяснил, почему школьницы погибли, а водитель отделался легкими травмами. Происходит это из-за того, что трезвый человек при ударе напрягает тело, а пьяный, напротив, находится в расслабленном состоянии, говорит он. «Плюс если речь идёт о водителе, то он держится за руль, — подчёркивает Жигулин. — Пассажиры не пристёгиваются, а это грубейшее нарушение. И если водитель, повторюсь, может упереться в руль, то пассажир ни во что не упирается. Удар в сорок раз сильнее, когда упора никакого нет».





Впрочем, директор автотехнической экспертизы «НАТТЭ» Олег Дугушкин парирует — и считает произошедшее стечением обстоятельств. «Бытует такое мнение, но это не экспертная оценка, что у пьяного человека сжимается тело. Поэтому и пешеходы пьяные, и водители чаще живыми остаются, — уверен Дугушкин. — Но в данном случае, если в машине три трупа, а один живой, я думаю, что это чисто случайность».





Совсем недавно Ленинский районный суд приговорил к 4 годам колонии водителя, который сел за руль пьяным и столкнулся с ВАЗом, — в аварии погиб 41-летний знакомый виновника аварии. Сам водитель не помнит ни сам момент аварии, ни то, как оказался потом в больнице, — мужчина смог рассказать сотрудникам полиции только то, что он выпил и сел со своими друзьями в машину.