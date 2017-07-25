Машинка с запашком

Тест ароматизаторов с «запахом новой машины» — получилось ли сделать автомобиль новым за 100 рублей

Практически каждый новосибирец тайно или явно мечтает о новом автомобиле. А что такое новая машина — это нулевой пробег, блеск свежей краски, девственная чистота в салоне и, конечно же, тот самый неповторимый запах нового авто, когда садишься внутрь. Так может быть, получится освежить салон хотя бы по последнему пункту? Производители сейчас выпускают большой ассортимент ароматизаторов с так называемым «запахом новой машины», позволят ли они получить ощущение свежести — в тесте НГС.АВТО.

Машинка с запашком (фоторепортаж)


Для сравнительного теста мы подобрали 5 ароматизаторов стоимостью от 96 до 180 руб. Все они обещают запах новой машины, красиво и интересно оформлены. Сравним стоимость, внешний вид, ну и главное — аромат.



Машинка с запашком (фоторепортаж)


Первым номером у нас изделие под названием Stereo в виде старинной аудиокассеты. Сделано в Китае, импортёр в Санкт-Петербурге. Оригинальный внешний вид, есть верёвочка для подвешивания, стоимость 180 руб.



Машинка с запашком (фоторепортаж)


Номер два — изделие Deliss в виде бумажного конвертика, который можно подвешивать. Конвертик так себе, ещё и обветшает со временем. Производство Китай, цена 96 руб.



Машинка с запашком (фоторепортаж)


Третий номер — ароматизатор Dr.Marcus в симпатичном синем мешочке с красивыми гранулами внутри, можно подвесить. Сделано в Польше, стоимость 150 руб.



Машинка с запашком (фоторепортаж)


Четвёртый номер — Areon Fresco в забавном деревянном корпусе, похожем на мультяшного персонажа. Есть верёвочка с деревянными шариками. Изготовитель — Болгария, цена 155 руб.



Машинка с запашком (фоторепортаж)


Номер пять — изделие Wood. Стеклянная ёмкость, кожаный элемент, деревянная пробка, верёвочка с деревяшками. Пожалуй, самое качественное внешне. Сделано в Китае, стоимость 105 руб.



Машинка с запашком (фоторепортаж)


Ну а теперь вскроем упаковки и испытаем содержимое на деле. Аудиокассета Stereo распространила в салоне довольно приятный запах сладкого мыла. Его интенсивность невелика, не раздражает и не вызывает головной боли. Что же касается запаха новой машины — ну, наверно, аромат Stereo приближен к нему совсем отдалёнными нотками.



Машинка с запашком (фоторепортаж)


Конвертик Deliss сразу бьёт грубым насыщенным запахом. Он навязчивый и раздражающий, напоминает духи среднего качества. О новой машине речи не идёт.



Машинка с запашком (фоторепортаж)


Dr.Marcus очень красив, но также источает резкий букет — какие-то сладкие духи плюс нотки стирального порошка. Почему его назвали new car, это обычная сладкая «вонючка».



Машинка с запашком (фоторепортаж)


Болгарский Areon Fresco забавно болтается на стекле, он менее раздражающий, имеет цветочные нотки. Но тоже никакого new car.



Машинка с запашком (фоторепортаж)


Шикарный Wood с кожаным ремешком и пружинными подвесами имеет запах не сладкого спектра, а куда-то ближе к морской свежести. Он очень тонкий, надо периодически откручивать деревянную пробку и смачивать кожаный элемент. И здесь действительно есть что-то от новой машины.


Итак, раздражающие 2–4-е номера мы сразу выбрасываем и больше к ним не возвращаемся. Если выбирать между 1-м и 5-м номером, то последний предпочтительней за счёт своей свежести и ненавязчивости. Первый номер тоже неплох, но сладкие ароматы в автомобилях уже набили оскомину. 


Впрочем, по большому счёту эти ароматы лишь немного освежат ваш салон, а для настоящего «запаха новой машины» придётся покупать новую машину. 



Внимание, в рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами возраста 3–5–7 лет и старше. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.


Также портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца». Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru.

Дмитрий Косенко
Фото Ольги Бурлаковой (1–6), автора (7–11)

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