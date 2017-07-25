Машинка с запашком

Тест ароматизаторов с «запахом новой машины» — получилось ли сделать автомобиль новым за 100 рублей

Практически каждый новосибирец тайно или явно мечтает о новом автомобиле. А что такое новая машина — это нулевой пробег, блеск свежей краски, девственная чистота в салоне и, конечно же, тот самый неповторимый запах нового авто, когда садишься внутрь. Так может быть, получится освежить салон хотя бы по последнему пункту? Производители сейчас выпускают большой ассортимент ароматизаторов с так называемым «запахом новой машины», позволят ли они получить ощущение свежести — в тесте НГС.АВТО.





Для сравнительного теста мы подобрали 5 ароматизаторов стоимостью от 96 до 180 руб. Все они обещают запах новой машины, красиво и интересно оформлены. Сравним стоимость, внешний вид, ну и главное — аромат.













Первым номером у нас изделие под названием Stereo в виде старинной аудиокассеты. Сделано в Китае, импортёр в Санкт-Петербурге. Оригинальный внешний вид, есть верёвочка для подвешивания, стоимость 180 руб.













Номер два — изделие Deliss в виде бумажного конвертика, который можно подвешивать. Конвертик так себе, ещё и обветшает со временем. Производство Китай, цена 96 руб.













Третий номер — ароматизатор Dr.Marcus в симпатичном синем мешочке с красивыми гранулами внутри, можно подвесить. Сделано в Польше, стоимость 150 руб.













Четвёртый номер — Areon Fresco в забавном деревянном корпусе, похожем на мультяшного персонажа. Есть верёвочка с деревянными шариками. Изготовитель — Болгария, цена 155 руб.













Номер пять — изделие Wood. Стеклянная ёмкость, кожаный элемент, деревянная пробка, верёвочка с деревяшками. Пожалуй, самое качественное внешне. Сделано в Китае, стоимость 105 руб.













Ну а теперь вскроем упаковки и испытаем содержимое на деле. Аудиокассета Stereo распространила в салоне довольно приятный запах сладкого мыла. Его интенсивность невелика, не раздражает и не вызывает головной боли. Что же касается запаха новой машины — ну, наверно, аромат Stereo приближен к нему совсем отдалёнными нотками.













Конвертик Deliss сразу бьёт грубым насыщенным запахом. Он навязчивый и раздражающий, напоминает духи среднего качества. О новой машине речи не идёт.













Dr.Marcus очень красив, но также источает резкий букет — какие-то сладкие духи плюс нотки стирального порошка. Почему его назвали new car, это обычная сладкая «вонючка».













Болгарский Areon Fresco забавно болтается на стекле, он менее раздражающий, имеет цветочные нотки. Но тоже никакого new car.













Шикарный Wood с кожаным ремешком и пружинными подвесами имеет запах не сладкого спектра, а куда-то ближе к морской свежести. Он очень тонкий, надо периодически откручивать деревянную пробку и смачивать кожаный элемент. И здесь действительно есть что-то от новой машины.





Итак, раздражающие 2–4-е номера мы сразу выбрасываем и больше к ним не возвращаемся. Если выбирать между 1-м и 5-м номером, то последний предпочтительней за счёт своей свежести и ненавязчивости. Первый номер тоже неплох, но сладкие ароматы в автомобилях уже набили оскомину.





Впрочем, по большому счёту эти ароматы лишь немного освежат ваш салон, а для настоящего «запаха новой машины» придётся покупать новую машину.









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