Караканская ривьера

В 100 км от Новосибирска обнаружилось красивое село — местные называют его раем офисных клерков

Караканская ривьера (фоторепортаж)

Лето в самом разгаре: пока одни новосибирцы полощут ноги на берегу какого-нибудь океана и принимают солнечные ванны, другие «отдыхают» над грядками на любимой даче. А тем, у кого и дачи нет, и в отпуск улететь не получилось, приходится развлекать себя поездками на пляжи. НГС.НОВОСТИ продолжают серию материалов об интересных уголках на просторах нашей области — и сегодня мы предлагаем вам посмотреть на село, где можно отдохнуть не только дёшево, но и с пользой. Недавно мы писали об одном из крупнейших и древнейших новосибирских сёл — Венгерово, а теперь отправились за 60 км от Искитима, в место, где залив соединяется с огромным зелёным бором.

Завьялово раскинулось в одном из красивейших мест области — на Караканском заливе, где одноимённая река впадает в Обское море. Последняя перепись населения в 2010 году показала, что в селе живёт чуть больше 1,1 тыс. человек, и с каждым годом их становится всё меньше. Местные группы «ВКонтакте» завалены предложениями о продаже домов, молодёжь бредит мечтами перебраться в город, но есть и те, кто давно приехал сюда и влюбился в это место с первого взгляда.


«Моя мама, например, долго выбирала место, где купить дом. Влюбились в Завьялово — место сказочной красоты. Особенно бор и река Каракан. В город возвращаться не хочет», — удивляется жительница Новосибирска Алёна Асхильд.


Место, где Каракан вливается в Обское море
Место, где Каракан вливается в Обское море


Добраться до Завьялово из Новосибирска без машины несложно: сначала нужно доехать на электричке до Искитима, а оттуда, от ж/д вокзала, ходит автобус № 106, который довезёт до Завьялово за 2,5 часа. К слову, проспать свою остановку не страшно — 


автобус останавливается на конечной в посёлке с гордым названием Факел Революции, который плавно перетекает в Завьялово — их разделяет лишь небольшой мост.


Или же за 350 руб. можно сесть на «ГАЗель», которая едет от автовокзала.


На машине, рассказывают туристы, нужно ехать по трассе через Первомайский, Бурмистрово и Быстровку. Дорога — обычная загородная, но у подъезда к Завьялово на ней остаётся лишь щебёнка. Кстати, от Новосибирска до Завьялово всего 100 км.


На берегу Обского моря и Караканского бора
На берегу Обского моря и Караканского бора


Люди начали заселять это место ещё задолго до начала нашей эры — в период на стыке бронзового и железного веков здесь было городище. Археологи нашли здесь останки глиняной посуды, наконечники стрел, копья и другие артефакты, которые хранятся теперь в краеведческом музее. Сегодня городище считается одной из главных местных достопримечательностей, правда, археологи приезжают на раскопки крайне редко, а территорию застраивать запрещают.


Красивая природа — главная причина, по которой сюда толпами приезжают уставшие от городского шума и серых домов новосибирцы
Красивая природа — главная причина, по которой сюда толпами приезжают уставшие от городского шума и серых домов новосибирцы


Село же образовалось сравнительно недавно — в 20-30-е годы прошлого века. Местный житель и знаток краеведения Александр Бабкин рассказал, что, как и большинство близлежащих деревень, Завьялово появилось после Бурмистрово — одного из самых старых поселений области. 


«Здесь много коровников было выстроено, и сёла появились за счёт того, что людей сюда ссылали работать после войны, немцев, кто в плен попадал, сюда на работу тоже ссылали. Таким образом, что Быстровка, что Завьялово — вот эти деревни более-менее сформировались. Они были больше базой — основным населённым пунктом было всё же Бурмистрово. Привозили людей сюда, здесь поля были. Так и сформировалось», — рассказывает он.


Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в объективе известного фотографа Славы Степанова
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в объективе известного фотографа Славы Степанова


Главная достопримечательность Завьялово — компактная церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы, считающаяся памятником архитектуры. Это одна из 5 церквей в области, которая охраняется государством. За долгие годы здание церкви пострадало, в 70-е её реконструировали. «Там когда заходишь, брёвнышки все старые, прямо ощущается эта старина», — говорит Александр Бабкин. При ней расположился действующий мужской монастырь, а неподалёку от села есть христианский лагерь.


В Караканском бору расположилась одна из самых популярных новосибирских баз отдыха
В Караканском бору расположилась одна из самых популярных новосибирских баз отдыха


Культурная жизнь в Завьялово полностью связана с местной природой. У завьяловцев это рыбалка, охота и сбор ягод и грибов. Приезжие же отправляются на базу отдыха «Каракан», правда, местным это не нравится. «С каждым годом состояние прибрежной полосы всё хуже и хуже. Культуры у людей нет. "Менеджеры среднего звена" вырываются из офисов на природу и отдыхают, как в последний раз. Грустно. Беречь необходимо такую красоту», — сетует Алёна Асхильд.


Закат на Караканском заливе
Закат на Караканском заливе


Новосибирские туристы уже давно облюбовали это место. Житель Академгородка Антон Соловьянов рассказал, что уже несколько лет ездит сюда отдыхать с семьей. «Сосновый бор, грибы прямо под ногами — можно прямо на машине ехать и собирать их. В основном маховики, а ближе к осени маслята появляются. <...> Это лесной берег: где-то он на уровне воды, а где-то метра 3–4 высотой. Постепенно море подмывает водой [берега], валятся туда деревья — там песчаник, и он обрушивается. Песок морской, без камней, поэтому очень удобный вход. Там очень удобно с детьми, потому что метров 50–70 вода идёт тебе по грудь, долго-долго идёшь по мели», — поясняет он.


Туристам в Завьялово приходится развлекать себя самостоятельно
Туристам в Завьялово приходится развлекать себя самостоятельно


По словам Антона, люди приезжают сюда в пятницу с палатками, шашлыками, удочками и лодками и остаются на несколько дней, в том числе туристы из Кузбасса и с Алтая. При этом проезд на базу отдыха платный, а бронировать места лучше намного заранее — к выходным свободных мест не остаётся.


Провести весело время в Завьялово можно не только летом, но и зимой
Провести весело время в Завьялово можно не только летом, но и зимой


Завьялово — место для круглогодичного отдыха. Зимой на замёрзшем озере можно покататься на санках, снегокатах и на ватрушках или устроить зимнюю рыбалку. В самом селе есть каток, где можно покататься на своих коньках. Регулярно здесь проводят хоккейные соревнования между командами из соседних сёл. Согреться можно в местной пекарне горячим чаем с пирожками, булочками или деревенской пиццей.


Спуск к Караканскому заливу
Спуск к Караканскому заливу


Это место — один из немногих уголков Новосибирской области, где сохранилась вся прелесть настоящего отдыха на природе, а главное, — оно привлекает не только богачей, но и бюджетных туристов. Летом здесь проводят психологические тренинги, мастер-классы по йоге, кулинарии и английскому языку. Судя по группе «Отдых в Завьялово НСО» соцсети «ВКонтакте», местный отдых уже успели оценить не только новосибирцы, но и туристы из Испании, Германии, Монголии, Южной Кореи.

Кирилл Шматков
Фото Славы Степанова (1, 2, 5), предоставлены Натальей Григорьевой (3, 4, 8), Антоном Соловьяновым (6, 7), Алёной Асхильд (9, 10)

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