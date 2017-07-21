Башня на Садовой: «Сибирь» построит дом для богатых

Парковок в нём больше, чем квартир, — но за умные подъезды и ремонт под заказ придётся заплатить

Концерн «Сибирь» сменил формат: в июле застройщик получил разрешение на строительство дома, который будет сильно отличаться от того, что компания строила в последние годы. Новый дом у метро «Октябрьская» построят в классе комфорт — из красивого кирпича, с отделкой по дизайн-проекту покупателя и парковками, которых будет больше, чем квартир. Каким будет новый дом и что может помешать наслаждаться жизнью в нём покупателям — узнала корреспондент НГС.НОВОСТИ.

12 июля компания «Дом Сибири» (входит в концерн «Сибирь») получила разрешение на строительство дома у метро «Октябрьская» — на ул. Садовой, 20. Новое здание вырастет на месте 3-этажного офиса застройщика, построенного в 1950-е годы, — им компания владеет уже более 10 лет и, по словам гендиректора Дмитрия Червова, оно уже достаточно ветхое.







О планах заменить старое административное здание новым жилым Дмитрий Червов говорил ещё в начале года.





Тогда он говорил, что хочет сделать «приличный проект, который будет отличаться от всего предлагаемого в городе».







Его разработали в новосибирском бюро «2ПБ» — оно известно, в частности, комплексом MilkHouse. Как признался Дмитрий Червов, в новый проект они «ринулись» именно с этим бюро, изучив его предыдущие работы. Хотя, как справедливо отметили эксперты, проект проекту рознь. «Здесь большую роль играют много факторов: это и бюджет, и реализация, и какие-то форс-мажоры. В общем, о качестве и успешности говорить ещё очень рано», — подчеркнул руководитель отдела новостроек АН «Жилфонд» Григорий Якобсон.







В «2ПБ» спроектировали 15–17-этажный дом с 3-этажной офисной пристройкой с ул. Нижегородской. Всю пристройку, как и первые 2 этажа жилой части, впоследствии должен занять офис застройщика.







Квартиры в доме будут расположены с 3-го по 17-й этаж, по 3–8 на площадке — всего 101 квартира. При этом 1-комнатные будут в меньшинстве (всего 20,9 %), а студии в планировках не предусмотрены вовсе. Классическим «двушкам» и «двушкам»-студиям выделили 40,9 % всех квартир, четверть объёма займут «трёшки» в разных конфигурациях, остальные квартиры, преимущественно на верхних этажах, будут 4-комнатными.







Сейчас место будущего жилого дома занимает 3-этажное здание офиса застройщика

Площади варьируются от 39,1 до 111,3 кв. м. Каждая планировка, по словам строителей, будет представлена всего в 4–9 квартирах — в буквальном смысле штучный товар. В большинстве квартир проектировщики предусмотрели гардеробные, а в 4-комнатной студии в ней есть ещё и окно.







По словам Дмитрия Червова, все квартиры будут с отделкой «под чистовую», сейчас даже обсуждается вариант отделки «под ключ» — «чтобы не было избыточных ремонтов после ввода дома в эксплуатацию», а лифтовые холлы остались красивыми. «Мы предложим, во-первых, какое-то решение, а во-вторых, сделаем так, как ему (покупателю. — Л.П.) хочется», — рассказал гендиректор застройщика.







«Фишкой» дома должна стать умная система отопления, которая будет регулировать температуру воздуха в местах общего пользования: включаться, если помещение остывает, и отключаться, если оно нагревается, например, солнцем.





Правда, этот вопрос ещё не решён окончательно.







Под домом запланировали 1-уровневый паркинг на 79 автомобилей, всего же на его территории 108 парковок. Во двор машины Дмитрий Червов пообещал не пускать. «Остаётся у нас проезд один, но он будет только пожарного характера на случай каких-то ЧС, а так он будет вообще не эксплуатируемый», — заверил он.







Технология строительства, признался Дмитрий Червов, для компании нова: дом на ул. Садовой будут строить из кирпича на безригельном каркасе, поэтому сейчас застройщик заключает договор с подрядчиком. Кирпич для фасада при этом будет хоть и российским, но не местного производства: его привезут из Старого Оскола.







Основной интерес к новому дому проявляют сами сотрудники «Сибири» и их родственники, говорит Червов, — продажи откроются в течение месяца. Но для «своих», заверил гендиректор «Сибири», особых условий не будет: рынок переживает сейчас тяжёлые времена.







Предварительная цена на квартиры — 70–80 тыс. руб. за 1 кв. м, а сдать его планируют через три года — в 2020-м. На площадку застройщик собирается выйти к осени, когда будет решён вопрос с временным переездом основного офиса «Сибири».







Выразительный кирпич для фасадов привезут из Старого Оскола, а окна, по традиции застройщика, будут деревянными

По данным N1.RU, цена на новостройки (строящиеся и сданные) в районе станции метро «Октябрьская» варьируется от 41,5 тыс. руб. за 1 кв. м в сравнительно недавно введённом в эксплуатацию ЖК «Эльбрус» до 83,3 тыс. руб. за «квадрат» в ЖК «Статус». Ближайшим конкурентом дома на ул. Садовой станет квартал «На Декабристов», где сейчас активно строится вторая очередь, однако уровень цен здесь гораздо выше: по данным застройщика, они варьируются от 87 тыс. до 105 тыс. руб. за 1 кв. м в строящихся и сданных домах соответственно. Отнять покупателей дом также может у ЖК «Флотилия» (от 69 тыс. руб. за 1 кв. м, по данным N1.RU) и «Римского квартала» (от 70 тыс. руб. за 1 кв. м).







При этом, по мнению независимого аналитика Сергея Николаева, за счёт близости к метро конкуренция даже расширится: «Сибири» придётся бороться за покупателей со всеми новостройками у метро.







По оценке Григория Якобсона, 70 тыс. руб. за 1 кв. м — цена, скорее подходящая для сдачи дома, чем старта строительства. Сергей Николаев же отметил, что если «Сибирь» сможет сделать то, что задумала, то цены даже могут подняться. С ним соглашается и директор компании RID Analytics Елена Ермолаева: «Место диктует более высокую цену, можно из него и "сотку" выжать, — рассуждает она. — Если вытянут качество хорошее, 80 тыс. руб. за 1 кв. м — не предел».







Плюсов у площадки будущего дома, признают эксперты, больше, чем минусов: близость к метро и пешеходная доступность центра города позволяет отнести её к 15 % новостроек с наилучшим расположением. Кроме того, район достаточно неплохо обеспечен инфраструктурой, хотя со сдачей всех строящихся сегодня в округе домов ситуация с детскими садами, школами и поликлиниками наверняка обострится.







Пустующую площадку на первой линии ул. Кирова одни эксперты считают плюсом, другие — минусом. По словам Дмитрия Червова, там должны построить административную высотку — она защитит будущий дом от шума и пыли ул. Кирова, не закрыв при этом солнце квартирам дома на ул. Садовой. Сергей Николаев отмечает, что офисное здание даст возможность жителям договориться и о дополнительных парковочных местах. Между тем, считает Елена Ермолаева, участок позволяет построить и жильё, которое в итоге может оказаться слишком близко к дому «Сибири» — «окна в окна».







Новый дом вырастет за БЦ «Время»

Хотя опыта кирпичного домостроения у «Сибири» раньше не было (компании даже пришлось найти подрядчика на строительство дома по новой для неё технологии), в классе комфорт она выступает не впервые: эксперты напоминают о доме на ул. Железнодорожной и малоэтажном проекте с таунхаусами и коттеджами в районе Морского совхоза.







В последние несколько лет концерн «Сибирь» действительно строил преимущественно жильё экономкласса, причём массово. Хотя, замечает Николаев, из рамок сегмента эконом-минус компания достаточно планомерно выходит. Первые попытки они предприняли в домах на ул. Петухова и на ул. Фадеева: здесь застройщик иначе подошёл к благоустройству и оформлению входных групп. Реализация проекта в принципиально другом классе жилья, по мнению экспертов, расширив предложение, поможет застройщику удержаться на рынке в сложных экономических условиях.







«Люди, приобретающие жильё, становятся всё более требовательными. Квартиры в домах экономкласса без инфраструктуры уже не продаются так активно, как это было раньше», — признаёт Григорий Якобсон.