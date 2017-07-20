Брат «Тигуана»

Тест-драйв: новый кроссовер от европейцев берёт семерых на борт — не сядет ли он на ближайшей кочке

Новый кроссовер Skoda Kodiaq с нетерпением ждали на рынке и с нетерпением гадали, какими же будут цены. И вышло так, что доступные варианты от 1,5 млн руб. пока в России не продаются, есть только дорогие, 2-миллионные. Связано это, в частности, и с отсутствием локализованной сборки «Кадьяка» — пока его везут из Европы. Какова машина в реальной сибирской жизни — в тест-драйве Дмитрия Косенко.





Итак, «Шкода» сделала свой первый полноценный кроссовер — он является полным агрегатным родственником «Фольксваген Тигуан», но имеет другой кузов. «Кадьяк» заметно длиннее и коротышом его не обзовёшь — 4697 мм против 4486 мм.













Длина и большая колесная база (2791 мм) позволили сделать Kodiaq 7-местным и запрыгнуть в конкурентную нишу среднеразмерных семейных кроссоверов. Машина получилась современной, с чёткими гранями, гармоничной. Все пропорции в норме и нет явных спорных мест в дизайне, наподобие капота-клюва у «Тигуана».













По боковине мы наблюдаем острое ребро в верхней части дверей и заднего крыла, а также квадратные арки. Арки эти украшены простым чёрным пластиком, который должен спасать автомобиль от невзгод бездорожья.















Сзади стильные фонари сложной формы, но в целом корма довольно небольшая, как будто перед вами едет не кроссовер, а какой-то универсал.















Пройдёмте в салон. «Шкода» ещё не дошла до модных выносных мониторов, но разорвать посередине стандартную «фольксвагеновскую» панель ей удалось. Теперь здесь большой монитор премиальной мультимедиасистемы Columbus, которая хоть и стоит дорого (73 500 руб.), но даёт другой уровень общения с автомобилем.













Быстрая графика, насыщенные цвета, точный отклик. Но когда автомобиль не заведён, здесь не работает настройка огромного количества параметров.















А на руле при заглушённом двигателе не работают кнопки громкости звука и перелистывания радиостанций. Такое ощущение, что обесточивается вся рулевая колонка. Приходится лезть к монитору.















Сверху, на дверях, на передней панели, пластик мягкий, а вот ниже локтя — вся отделка в машине твёрдая.













Есть маркий глянец, который пора уже заменять каким-то новеньким и практичным материалом. В блоке климата я долго не мог найти кнопку отключения OFF, чтобы остановить потоки воздуха. Как оказалось, нужно крутить центральную шайбу влево до упора, тогда система отключится. А вот в «Октавии» кнопка OFF есть.













Здесь два бардачка. Верхний (с блестящей крышкой), правда, открывается с небольшим шумом. В оба можно поместить листы А4, но с некоторым изгибом.













Кожаные сиденья с серединкой из алькантары приятны своей теплотой, что будет важным в холодное время. Есть электропривод сидений и поясничный подпор, смещающийся по вертикали.















Сзади места ощутимо больше, чем у конкурентов в классе. Можно сидеть нога на ногу. Есть свой климат, подогрев сидений, широкий подлокотник.















Но если раскладывать третий ряд сидений, придётся уменьшать место во втором ряду. И всё равно на третий ряд лучше пускать только детей.















Багажник имеет двойной подпол, множество отсеков, голубую светодиодную подсветку, крючки, съёмный фонарик. Объём 635 литров. А вот эта огромная съёмная кочерга-шторка мне не очень. Тяжело ею орудовать и непонятно, куда убирать.













На этом автомобиле установлены 2-литровый турбомотор TSI мощностью 180 л.с. и 7-ступенчатый «мокрый» «робот» DSG. Бывают ещё варианты с младшим 1.4 TSI и с 2-литровым дизелем.













«Шкода» славится своими удобными мелочами, есть они и под капотом. Вот, например, сеточка в горловине бачка омывателя. А болты аккумуляторных клемм расположены под углом, чтобы легче было откручивать.















Едет Kodiaq с 2-литровым мотором нормально, но ощущения не похожи на 8 паспортных секунд до сотни.













Если перейти в ручной режим и раскрутить мотор до 5000 оборотов, резкое нажатие газа всё равно будет сопровождаться микроскопической, но паузой между нажатием и рывком машины.















Но в потоке Kodiaq лёгок и позволяет обращаться с собой как с легковой машиной. Быстро обгоняет, можно маневрировать, можно заходить в дугу с креном, можно резко работать рулём — все реакции чёткие.













Подвеска тут мягкая в плане проглатывания рельефа, а шумоизоляция гасит гул и свист. Но на глубоких ямах, когда колесо падает вниз, ударный звук от подвески прорывается в салон.















Всё больше современных машин полностью отстраняют водителя от управления системой полного привода. Действительно, ну зачем городскому менеджеру или девушке лишняя информация.















Вот и здесь нет никаких шайб по выбору покрытия и никаких блокировок. Муфта Haldex сама выбирает, при какой пробуксовке подключить задние колёса.















И как оказалось, чтобы Kodiaq начал грести обеими осями, пробуксовка «передка» должна быть довольно долгой. Если этого не знать, можно легко застрять в простых условиях — пока переднее колесо пробуксует и пока сработает муфта, машина уже нагребёт себе ямку либо вовсе сядет брюхом.













Поэтому, чтобы куда-то ехать на «Кадьяке», надо держать мотор раскрученным, а заднюю ось подключенной. И сделать это заранее.















Ручной режим, газу побольше, небольшая пробуксовочка — и вот полный привод пошёл. Теперь можно в песок поглубже. Главное — не бросать газ, давить его посильней, поскольку машина то и дело норовит сбросить обороты.













Ну а теперь о ценах и конкурентах. Сами «шкодовцы» называют соперниками KIA Sorento, Hyundai Santa Fe, Nissan X-Trail, Ford Kuga, Mazda CX-5 — вот с некоторыми и попробуем сравнить. Все эти машины в «максималке» играют в ценовом классе «2 миллиона с небольшим плюсом».





Возьмём базовый вариант Kodiaq с 1,4-литровым 150-сильным турбомотором и подберём ему схожие аналоги. Лично я думаю, что кроссовер с этим моторчиком нормально будет вести себя в городе. Я ездил на тяжёлом «Супербе» с таким двигателем по трассе, я знаю.













Итак, базовый «Кадьяк» за 1 999 000 руб.: полный привод, руль с обогревом, электрозеркала с затемнением, подогрев лобовика и всех сидений, парктроники, датчик света/дождя, круиз/лимитер, двухзонный климат, контроль мёртвых зон, литьё на 17, радио.







Схожий «японец» Nissan X-Trail с 2-литровым двигателем мощностью 144 л.с. и с полным приводом на вариаторе в комплектации SE Top будет стоить 1 784 000 руб. (с краской «металлик»). Правда в «Ниссане» не будет контроля мёртвых зон, подогрева задних сидений, затемнения боковых зеркал, также там ниже уровень отделки. Но есть система кругового обзора, мультимедиа с навигацией, LED-фары и электропривод багажника.







У «американца» Ford Kuga в версии Titanium с 1,5-литровым турбомотором (150 л.с.), полным приводом и «автоматом» приближенная к «европейцам» система докупки необходимых опций. Придётся доплатить 27 500 руб. за парктроники и электроскладывание зеркал, плюс 20 000 за окраску «металлик». Итого 1 756 500 руб. Есть мультимедиа, но нет подогрева задних сидений и контроля мёртвых зон.







Попробую собрать «Кадьяк» таким, как надо мне. Добавляю кожаный салон с алькантарой (68 300 руб.), светодиодные фары (56 400), систему удержания полосы (20 400), электропривод крышки багажника (22 900) и мультимедиа Amundsen (29 200). Итого 2 196 200 руб.





Похожий Nissan X-Trail будет стоить 1 951 000 руб., Ford Kuga — 1 931 500 руб. А, например, новая 2-литровая (150 л.с.) Mazda CX-5 потянет на 1 986 600 руб. Однако все они короче и не поставляются в 7-местном исполнении.









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