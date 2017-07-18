«Солярис», берегись!

Объявлены цены на машину, которую россияне покупают больше «Соляриса», — она дороже, но на коже

Компания KIA раскрыла цены на самый продаваемый автомобиль в России — седан Rio. Дилеры уже начали принимать заявки по предзаказам, живые автомобили уже поступили на склады в регионы, а для покупателей раскрыта главная интрига — как цены на «Рио» будут отличаться от «Соляриса», брата по платформе и заклятого конкурента в сегменте B.

«Солярис», берегись! (фото)


KIA Rio даже в старом поколении уже весь 2017 год опережает по продажам не только Hyundai Solaris, он вырвал звание самой продаваемой машины в России у «Лады Гранты». Свежая машина стала больше, солидней, и по замыслу боссов концерна Hyundai в «Рио» покупатели должны найти то, что им не нравится в соплатформенном «Солярисе».



«Солярис», берегись! (фото)


Да, здесь более агрессивный и спортивный экстерьер, салон поинтересней, есть ощущение чуть большей машины. Агрегаты, как известно, совпадают с «Солярисом»: младший мотор 1,4 л выдает 100 л.с., старший мотор 1,6 л — 123 л.с. Трансмиссия: «механика» или 6-скоростной «автомат». 



«Солярис», берегись! (фото)


Итак, в базе «Рио» стоит 669 900 руб., сюда входят мотор 1,4 л, кондиционер, «механика», пара электростеклоподъёмников. В «минималке» появились система курсовой устойчивости ESC, система контроля давления в шинах и ЭРА-ГЛОНАСС, — раньше такого не было. Аудиосистемы как не было, так и нет. Минимальный вариант с «автоматом» стоит уже 769 900 руб. Здесь тот же слабенький мотор 1,4 л, но руль стал кожаным, добавилась его регулировка по вылету. Есть аудиосистема и опционально — подогрев руля. 



«Солярис», берегись! (фото)


В серьёзных комплектациях цены уже вплотную штурмуют миллион. Например, Premium за 989 900 руб. имеет 1,6-литровый мотор, бесключевой доступ, мультимедиа с Android Auto и Apple CarPlay, климат, светодиоды, датчик света, парктроники и даже салон из искусственной кожи. Кожаный салон для «Соляриса», например, заказать нельзя в принципе.



«Солярис», берегись! (фото)


Посмотрим цены конкурентов. Тот же Solaris в «минималке» с аналогичным мотором 1,4 л стоит дешевле — 624 900 руб., правда, там нет кондиционера. Что касается минимально возможной версии с «автоматом» — Hyundai предлагает такую за 749 900 руб., и это тоже дешевле KIA. Но при этом у Hyundai не будет кожаного руля и задних электростеклоподъёмников.


Европейский игрок в В-классе ŠKODA Rapid стартует вообще от 599 000 руб. У него 1,6-литровый атмосферник мощностью 90 л.с. и «механика». Есть подогрев форсунок омывателя и передние электроподъёмники стёкол, но нет электрозеркал и аудиосистемы. В минимальной версии с «автоматом» Rapid стоит 751 000 руб., тоже дешевле Rio. Мотор здесь развивает 110 л.с., но оснащение по-прежнему бедное.


Как сообщили в «Киа Моторс Рус» и подтвердили в новосибирском дилерском центре «Мегапарк», продажи живых автомобилей начнутся только 1 августа. Хотя уже сейчас пришли первые автовозы с машинами, и они стоят на складах.

НГС.АВТО
Фото kia.ru

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