Город-сад: Красный проспект станет раем для пешеходов

В мэрии показали проекты преображения центра города: он должен превратиться в большую и благоустроенную пешеходную зону, по которой можно будет прогуляться от проспекта Димитрова до набережной. Проект вместе с московскими специалистами разработали новосибирские архитекторы, а часть денег на него выделят из федерального бюджета. Что изменится на хорошо знакомых улицах и когда, узнала корреспондент НГС.НОВОСТИ.

Центр Новосибирска превратят в большой дисперсный парк, который «впитает» в себя уже существующие парки и скверы. Проект новой зоны отдыха показали на прошлой неделе разработчики реконструкции ул. Ленина, Красного проспекта и Михайловской небережной, представители КБ Strelka, Сибирского центра содействия архитектуре (СЦСА) и КБ «Адаптик-А».





Центральной осью будущего огромного парка и первым этапом его создания станут ул. Ленина и бульвар Красного проспекта.





«Мы понимали, что их образ, дизайн-код, функциональное программирование, информационные системы и пешеходная маршрутизация также связаны будут в единую систему в дальнейшем с другими пространствами Большого центрального парка и прилегающей к нему территории тихого центра и центра Новосибирска в принципе», — рассказала Александра Архипова из СЦСА.





Преображение затронет только «парадную» часть Красного проспекта — от пл. Ленина до пл. инженера Будагова.







Сегодня центральная городская улица для пешеходов не предназначена, и это одна из проблем, которую должна решить реконструкция. Число полос на Красном проспекте не изменится, но их ширину проектировщики предлагают уменьшить, создав за их счёт велодорожки вдоль тротуаров. В перспективе велолиния должна встроиться в целую сеть велодорожек, рассчитывают авторы проекта.







Красный проспект должен превратиться в променад, по которому можно дойти до набережной без риска для жизни и с удовольствием





Ключевые точки на генплане нового Красного проспекта — площади Ленина, Свердлова и инженера Будагова, а также перекрёсток с Октябрьской магистралью. Неожиданнее всего стало преображение последней части: архитекторы предложили заменить композицию «Сибирские просторы» с соболями на раскидистое дерево.







Впрочем, в пятницу стало известно, что «собольки», как их нежно назвал мэр Новосибирска, не пропадут: желающие забрать их в более подходящее место уже нашлись.







Парковка возле кинотеатра им. Маяковского останется на своём месте. «Там всё сделано в уровень мощения, сделана комфортная безбарьерная среда, в которой могут существовать как пешеходы, так и автомобили», — объяснила Александра Архипова.







Некоторые пересекающие Красный проспект улицы проектировщики предложили перекрыть. Например, ул. Чаплыгина и Свердлова. Площадь Свердлова же лишится большей части парковочных мест: они переедут на поперечные улицы и за полосу общественного транспорта.







Заасфальтированное сегодня пространство под переходом у автовокзала превратят в зелёную зону





«Дело в том, что то, что сейчас там происходит, не соответствует действующим нормам, — объяснил архитектор и советник мэра Александр Ложкин. — На магистральной улице городского значения у нас сделана плоскостная парковка по центру — это опасно, потому что заезд на неё и выезд с неё осуществляется на наиболее скоростную полосу, такое в принципе действующими ГОСТами не допускается».







На месте парковки должно появиться продолжение бульвара с клумбами и красиво стрижеными деревьями, не закрывающими обзор на ансамбль зданий, спроектированных Андреем Крячковым. Во второй части бульвара, ближе к автовокзалу, парковку оставят, но дополнят зеленью. Ещё две такие же — симбиоз стоянки и рощи — должны появиться в «устье» Ипподромской магистрали.







На пл. инженера Будагова должна полностью измениться схема движения по развязке.





«Оптимизация позволит убрать правый поворот с Красного проспекта на Фабричную — на неё есть возможность попасть, развернувшись по кольцу, — описывает изменения директор СЦСА Татьяна Иваненко. — Зато мы получили пространственный ресурс, чтобы расширить тротуар, разместить велодорожку и [сделать] пешеходное пересечение ул. Фабричной более комфортным».







Вдоль всего Красного проспекта высадят деревья, которые задерживают газы и пыль, — берёзы, тополя и рябины должны постепенно заменить липы и вязы.







На тротуаре возле краеведческого музея сделают подсветку





Возле здания Краеведческого музея проектировщики восстановили историческую справедливость — световые тротуары, которые были здесь в первой половине прошлого века. «Мы не стали впрямую делать световые окна, потому что если уж делать, то восстанавливать, как оно было, но мы обозначили световые полосы на тротуаре в память о том, каким он раньше был», — подчеркнула Александра Архипова.







Серьёзные перемены ждут и центральную городскую площадь. В частности, изменится схема автомобильного движения: диагональный проезд к ул. Ленина сменит прямой угол — так, как это было когда-то. Это позволило проектировщикам освободить 2 довольно больших участка и обеспечить проход по Красному проспекту по прямой.







Парковка перед бывшей «Аркадой» переедет к зданию Госбанка и превратится в рощу с разметкой, а её место должен занять сухой фонтан.





«Парковка — в уровень с проезжей частью, отделена буллардами, — описывает Архипова. — При перекрытии площади Ленина это пространство работает как сквер, освобождаясь от автомобилей».





Парковка на пл. Ленина переедет к зданию Госбанка и превратится в рощу





«Площадь Ленина — официальная центральная площадь. Где мы на танках на 9 Мая будем ездить? По фонтану?» — недоумённо спросил в конце презентации главный архитектор Новосибирска Виктор Тимонов. Александр Ложкин в ответ заверил, что проведение парада разработчиками проекта учитывалось и для тяжёлой военной техники места в центре города хватит.







То, что площадь не избавили от автомобилей совсем, тоже вызвало вопросы. По словам Татьяны Иваненко, ул. Ленина сегодня работает как пространство для общения — делового и неформального.







«Бизнес у нас связан с автомобильным движением, отсутствие парковки вообще улице на пользу не пойдёт, — подчеркнула она. — Мы искали способы, как оставить парковку, но сделать подход к пространству более рациональным. И увидели решение, которое применяется во всём мире, в Европе в северных городах, в Японии: озеленённая парковка. Это подходит для нас, потому что в будние дни там спокойно могут парковаться машины, а в праздники это пространство становится очень комфортным [для пешеходов]».







Полностью перекрывать ул. Ленина для автомобилей в планы разработчиков не входило





Полностью перекрывать ул. Ленина проектировщики не стали, хотя и предусмотрели систему электромеханических буллардов. Их установят на въезде на улицу, на пересечении с ул. Советской и Урицкого, — это позволит закрывать площадь для проезда как целиком, так и по частям.







На ул. Ленина должно появиться 2 площади: Победы перед кинотеатром и Театральная — для этого ул. Революции превратят в тупик. «Проезд к "Кобре" [возможен] с проспекта Димитрова, а здесь организуется небольшое камерное пространство, на котором может быть установлен подиум, сцена, проводиться праздники, театральные в первую очередь», — рассказала Александра Архипова.







Сама же улица превратится в разноуровневое пространство с широкими тротуарами, двусторонней велополосой и полосой для движения автомобилей. Променад разделят на верхний и нижний, 5 и 3,5 м шириной соответственно, которые будут разделять приподнятые зелёные зоны с подсветкой. Это позволит избавиться от многочисленных крылец, сделав входы в магазины и кафе на одном уровне с тротуаром.







Ул. Ленина проектировщики назвали «зелёной линией» и превратили в цветущую





На площади Победы появится широкая лестница-трибуна, которую можно будет использовать как зрительные места во время фестивалей и концертов. На Театральной площади, в свою очередь, можно, например, устанавливать новогоднюю ёлку и проводить праздники.







Часть парковочных карманов на ул. Ленина останется, но, скорее всего, они станут платными, хотя этот вопрос, признал Александр Ложкин, будет решаться другим проектом, над которым сегодня работает муниципалитет.







«Есть данные исследования, которое было сделано недавно по заказу мэрии: 93–97 % [парковок] занимается в 7–8 часов утра и освобождается в 6–7 часов вечера. Сегодня задача такая: если вы приезжаете в центр на короткое время, у вас должно быть парковочное место, для этого и предполагается вводить платность, — отметил он. — Если вы работаете в центре: извините, пожалуйста, но человек в офисе занимает 7 кв. м, автомобиль, на котором он приезжает, — минимум 15 кв. м.





Мы никогда не сможем обеспечить всех желающих приехать в центр парковочными местами, и такая задача в принципе не ставится».





Конкретных сроков реализации проекта во время презентации пока не называли — в первую очередь властям нужно разобраться с набережной, реконструкция которой начнётся в конце июля.





К осени на набережной, подход к которой по Красному проспекту с таким вниманием готовили проектировщики и архитекторы, должна завершиться первая очередь благоустройства. Во второй очереди, которую в пятницу презентовал архитектор КБ «Адаптик-А» Павел Носырев, предполагается сосредоточиться на зелёной зоне.





В частности, здесь появятся так называемые сенсорные комнаты, сформированные растениями, — «комната запахов», тактильная комната, видовая комната, в каждую из которых можно будет попасть с променада. При этом растения, заверил архитектор, повторяться не будут, — чтобы у пешехода было ощущение, что он по очереди попадает то в тайгу, то в степь, то в рощу.